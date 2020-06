Märkte in Grimma – Regionale Produkte werden zum Renner

Grimma

Ein doppeltes Markttreiben herrschte am Sonnabend in Grimma - in der Klosterkirche lud der traditionelle Frischemarkt zu kulinarischen Entdeckungen, vor dem Rathaus konnten ebenfalls die Einkaufstüten gefüllt werden. „In der Klosterkirche haben wir etwas mehr Abstand geschaffen, deshalb sind dort nur rund 20 Händler“, sagte Rathausmitarbeiterin Belinda Mohamad. Da habe es sich angeboten, vor dem Rathaus noch einmal rund 20 Stände vorzusehen.

In der Klosterkirche bot Ferdinand Bodusch seine Kräuterprodukte an. Der Leipziger wollte in dieser Jahreszeit eigentlich auf großen Veranstaltungen präsent sein. „Doch die Umwelttage und die Ökofete fallen ja leider aus. Und die Feste in den Gartenvereinen wurden auch alle abgesagt.“ Nun habe er die Chance genutzt, in Grimma seinen Stand aufzubauen.

Regionale Produkte gewinnen an Wertschätzung

„Ich schätze regionale Produkte jetzt viel mehr als vor der Corona-Krise“, verriet Besucherin Kathrin Arnold aus Machern. „Im Homeoffice habe ich auch viel über die richtige Ernährung nachgedacht, mittlerweile habe ich ein ganz anderes Gefühl für Nahrungsmittel bekommen. Ich schaue jetzt viel genauer hin, wo etwas herkommt.“

Koch Robby Höhme zauberte wieder kulinarische Überraschungen. „Das ist meine süße Antwort auf Tomate mit Mozzarella“, sagte er mit Blick auf die Erdbeeren mit Quarkcremescheiben. Und auch seine überbackenden Holunderblüten sorgten für Aufsehen: „Meine essbaren Landschaften - den Holunder habe ich heute ganz früh geerntet, denn dann sitzen noch keine Käfer drin.“ In der Corona-Zeit sei er viel mehr draußen in der Natur gewesen: „Mein Basilikum wächst derzeit überall - das ist die Kornblume.“ Einiges davon kam Sven Kloy zugute: Der Mügelner nutzte Höhmes Dressing unter anderem für Ziegenkäsespezialitäten. In seinem „Caprinenhof“ hat Klyo gerade erst eine kleine Hütte errichtet. „Dort steht ein Kühlschrank zur Selbstbedienung. Die Leute bezahlen einfach per Kasse des Vertrauens. Das funktioniert wunderbar.“

Auch jüngere Kunden zieht es zum Markt

Einen Wandel des Kaufverhaltens beobachtete die Grimmaer Kaffeerösterin Katrin Hirsch. „Früher kamen eher die älteren Kunden, heute auch die jüngeren. Da hat ein Umdenken hin zu regionalen Produkten eingesetzt.“

Der Colditzer Blumenhändler Mario Kretschmer verwies auf den aktuellen Pflanzenstau, den es nun erst einmal zu verkaufen gelte. Optimistisch ist er jedenfalls: „Die Leute kommen jetzt mehr raus, die kleinen Märkte werden ganz gut angenommen.“ Kundin Eileen Meyer aus Grimma wusste solche Angebote zu schätzen: „Seit ich Kinder habe kaufe ich mehr regional. Schließlich sollen meine Kinder später hier auch noch Läden vorfinden.“

Auch der Mutzschener Fleischer Martin Wetzel beobachtet ein verstärktes Interesse an regionalen Produkten. „Aber man muss sich schon kümmern und den Leuten auch etwas bieten.“ Sein Grillstand direkt am Eingang der Klosterkirche zog ebenso Kunden an wie der Wurstverkauf.

Von Bert Endruszeit