Mann bei Arbeitsunfall in Nerchau schwer verletzt

Grimma/Nerchau

Eine verschüttete Person auf einem Speditionsgelände in Nerchau hat am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Eine verschüttete Person müsse geborgen werden, so der Einsatzbefehl. Die Kameraden der Wehren von Nerchau und Grimma rückten aus. Doch noch bevor sie auf dem ehemaligen LPG-Gelände in der Görnewitzer Straße eintrafen, wurde der Einsatz abgebrochen. Denn Mitarbeiter der Firma konnten ihren Kollegen in der Zwischenzeit befreien.

Wie aus Kreisen der Feuerwehr bekannt wurde, ereignete sich das Unglück beim Umladen von Papierrollen. Dabei ist der Mann schwer verletzt worden. Er wurde nach der Befreiung vom Rettungsdienst behandelt.

Wie es zu diesem Unfall kommen konnte und nähere Umstände der Ereignisse werden derzeit untersucht. Die Papierfabrik Trebsen lagert in den Hallen des ehemaligen LPG-Geländes Papierrollen, die von hier aus zu den Endverbrauchern weltweit ausgeliefert werden.

Von Birgit Schöppenthau