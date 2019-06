Naunhof

Ein 58-jähriger, offenbar verwirrter Mann hat am Mittwoch Menschen in Naunhof tyrannisiert. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ging gegen 22 Uhr ein Notruf ein. Darin wurde beklagt, dass ein Mann im Bereich Bahnhof- und Lindenstraße – Messer in den Händen haltend – Leute anpöbelte.

Radfahrer gelingt Flucht vor Messerstecher

Der Mann soll auch einem Radfahrer mit den Messern hinterhergerannt sein. Der Radfahrer konnte flüchten, nachdem ein Pkw-Fahrer hinzukam und diesem half. Vor Ort angekommen, bemerkten die Beamten einen Mann, welcher mit zwei Messern in der Hand vom Fußweg durch das Zugangstor zu einem Grundstück in der Bahnhofstraße ging. Er schloss das Tor hinter sich und ging zum Hauseingang. Nachdem die Beamten auf den Betroffenen zuliefen, begann dieser unverständlich in Richtung der Beamten laut zu schreien. Dabei fuchtelte er mit den Messern herum und zeigte mit diesen auf die Beamten, welche sich noch außerhalb des Grundstückes befanden. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, leistete der Mann keine Folge und begab sich ins Haus.

Polizei umstellt Haus in Naunhof

Weitere Unterstützungskräfte trafen ein und umstellten das Haus. Die Beamten verständigten sich schließlich mit dem Mann über das Fenster. Dieser legte dann die Messer weg und kam unbewaffnet aus dem Haus. Der Mann wurde anschließend durchsucht. Die Polizisten verständigten das Rettungswesen und einen Notarztes. Der 58-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei in Grimma sucht nun dringend den Radfahrer (circa. 20 Jahre alt, blonde Haare, weißes T-Shirt) und den Pkw-Fahrer als Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Köhlerstraße 3 in 04668 Grimma, telefonisch unter 03437/708925-100 zu melden.

Von Birgit Schöppenthau