Markt kontra Kunst – Wurzener Grafiker beschimpft Grimma

17 Tage lang schönster Budenzauber. Grimmas Weihnachtsmarkt, der am Sonntag seine Pforten schloss, hat auch in diesem Jahr Tausende angelockt und beste Noten erhalten. Einige Kunstfreunde haderten allerdings damit, dass erneut der Zugang und die Sicht zur Rathausgalerie erschwert war. Das wird auch noch einige Tage so bleiben. Oma Helgas Almhütte, die den Adventsmarkt seit 2017 bereichert, steht noch bis Silvester und bietet einige abendliche Partys an, sogar am ersten Weihnachtsfeiertag.

Dicht an dicht mit der Grimmaer Rathausgalerie: In Oma Helgas Almhütte wird noch bis Silvester Party gefeiert. Quelle: Frank Prenzel

Einer der größten Kritiker des Stellplatzes der Almhütte unmittelbar vorm Eingang der Galerie ist der geschätzte Wurzener Maler und Grafiker Hans-Peter Hund. Schon im vorigen Jahr hatte er sich mit kritischen Zeilen an die LVZ gewandt. Und jetzt wieder. Er sei letztes Jahr entsetzt gewesen, „wie respektlos zugebaut die Rathausgalerie durch Weihnachtsmarktbuden war“. Nun habe er erneut das Verstellen des kleinen Kunsthauses in Grimma erlebt. „Ich bin fassungslos über diese Unverschämtheit und gezielte Rücksichtslosigkeit, die die Stadt Grimma so öffentlich demonstriert“, lässt der betagte Künstler seinem Ärger freien Lauf. Wie im vorigen Jahr, als zur Weihnachtszeit Arbeiten von Wolfgang Mattheuer zu sehen waren, sei die jetzige Ausstellung ähnlich qualitätsvoll, lobt der 79-jährige Wurzener. Solche Offerten in Grimma zu haben, sei ein Verdienst der „rührigen Austellungsgruppe um Holger Vogt“. Noch bis 5. Januar sind Zeichnungen und Illustrationen der Leipzigerin Ursula Mattheuer-Neustädt zu sehen.

Stadt Grimma reagierte auf Kritik

Zur Wahrheit gehört, dass die städtischen Mitarbeiter auf die vorjährige Kritik reagierten und mit dem Förderkreis für Kunst und Kultur Grimma, der seit 15 Jahren die Galerie betreibt, im Vorfeld das Gespräch suchten. Der Vereinsvorsitzende habe die Lösung akzeptiert, sagt Marktmeister Frank Schütz und verweist darauf, dass der Stellplatz der Almhütte alternativlos sei. Im Gegensatz zu 2018 wurden in diesem Jahr zwei größere Hütten anders postiert und dafür der kleine Märchengarten neben der Almhütte aufgebaut, womit sich die Sicht auf die Rathausgalerie verbesserte, erläutert Grimmas Veranstaltungsorganisatorin Natalie Rieche. Das Kunsthaus sei auch besser ausgeschildert und beleuchtet worden. Ein einfacher Hinweis in der Galerietür verrät, dass der Besucher derzeit über das Rathausfoyer den Eingang findet. „Man konnte die Galerie sehen“, betont Rieche und bedauert die Meinung des Wurzener Künstlers. „Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen.“

Statt Hütten kam der Märchengarten neben die Hütte. Quelle: Frank Prenzel

Es sei wichtig, aufeinander zuzugehen, sagt Förderkreis-Vorsitzender Peter Schäfer und spricht von einem Kompromiss. Die Hütte sei ein wesentlicher Teil des Marktes und diene auch der Kinder-Bespaßung. Der Verein könne mit der Situation leben. „Wer die Galerie sucht, findet sie auch“, merkt Schäfer an und verweist darauf, dass während des Weihnachtsmarktes mehr Besucher zu verzeichnen sind. Dennoch kann der Vereinschef Meinungen, die Stadt verstecke die Galerie hinter Mauern und stelle Kunst nicht in den Vordergrund, nachvollziehen. „Wir wollen Künstler und Kunstinteressierte fördern. Das ist ein weiches Marketinginstrument für die Stadt.“

Vermutlich Bäume auf Grimmas Markt beschädigt

Dass vermutlich beim Aufbau der Almhütte Zweige der Bäume beschädigt wurden, findet Schäfer jedoch weniger akzeptabel. Tatsächlich sind noch jetzt einige abgebrochene Äste zu sehen. Natalie Rieche versprach, das noch einmal zu prüfen: „Da gehen wir mit dem grünen Daumen drüber.“ Sie ist froh, den Weihnachtsmarkt gut über die Bühne gebracht zu haben und ärgert sich ihrerseits über den Frevel einiger Zeitgenossen. Laternen auf den Stehtischen und Nussknacker an den Buden seien mutwillig abgerissen worden, beklagt Rieche.

