Marktschwärmer wird in Grimma ansässig – was steckt dahinter?

Grimma

Nach mehr als halbjähriger Vorbereitung geht am 10. Februar in Grimma ein Feierabend-Bauernmarkt der „Marktschwärmer“ an der Start. Die von Frankreich ausgehende Idee der Online-Direktvermarktung trifft auch in Deutschland auf immer größere Resonanz. Mittlerweile gibt es 159 Schwärmereien in 13 Bundesländern, 66 weitere befinden sich im Aufbau. Im Landkreis Leipzig ergänzen die Neu-Grimmaer Juliane Müller-Dittrich und ihr Mann Nico Müller das bisherige „Marktschwärmer“-Trio aus Geithain, Wurzen und Seebenisch (Markranstädt).

Markttag in Grimmas Rösterei jeden Donnerstag ab 16 Uhr

Von nun an finden jeden Donnerstag von 16 bis 18 Uhr Erzeuger und Verbraucher in der Alten Rösterei in der Langen Straße 21 zusammen. Der Feierabend-Markt ist ein weiterer Baustein des Ehepaares, um das vor reichlich zwei Jahren erworbene Denkmal-Haus, in dem sich früher eine Kaffee-Großrösterei befand, mit Leben zu füllen. Es bietet bereits sogenannte Coworking-Plätze und ist eine Räumlichkeit für Veranstaltungen und Seminare. „Wir wollen viele Innovationen einbringen“, sagt Nico Müller. Seine Frau, die Technische Redaktion und Medientechnik studierte, hat sich mittlerweile selbstständig gemacht, während er als Entwicklungsleiter für Software einer Firma in Naunhof arbeitet.

Das Haus der Alten Rösterei in Grimma. Quelle: Frank Prenzel

Die „Markschwärmerei“ verbindet das Flair eines kleinen Wochenmarktes mit dem Online-Shopping. Zum Start hat das Ehepaar 17 regionale Erzeuger und rund 175 Kunden beisammen. Die Käufer bestellen auf der zentralen Plattform passgenau ihre Produkte und können sie dann fertig abgepackt auf dem Feierabend-Markt abholen. Zum Sortiment gehören Obst und Gemüse, Fleisch und Wurstwaren, Backwaren, Molkereiprodukte, Honig, Bier, Säfte und Kaffee, aber auch russische Spezialitäten, Eis und kosmetische Produkte. „Im Durchschnitt liegen zwischen Herstellungsort und Schwärmerei nicht mehr als 27 Kilometer Transportweg“, verspricht das Ehepaar.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Initiatorin lernt Idee in Leipzig kennen

„Mich sprach die Idee, die ich in Leipzig kennengelernt habe, sofort an“, sagt Juliane Müller-Dittrich. Die Lebensmittel würden kurz vor dem Markttag frisch eingepackt und durch die Vorbestellung verhindert, dass Produkte umsonst mitgebracht werden. „Auch die kurzen Wege, den direkten Kontakt und die Unterstützung von meist kleineren Familienbetrieben aus der Region finde ich überzeugend.“

Allerdings erwies sich Nico Müller zufolge gerade die Gewinnung regionaler Erzeuger als Problem. „Sie sind stark ausgebucht.“ Ihnen fehle Personal, weitere Stellen zu beliefern. Deshalb freut sich das Ehepaar auch, die Grimmaer Bäckerei Haferkorn im Boot zu haben. Denn um eine Schwärmerei zu betreiben, muss der Organisator mindestens fünf Produktpaletten abdecken und 150 Kunden gewinnen.

Wöchentlich wird ein Newsletter per Mail verschickt

Die Konsumenten können und sollen beim Abholen ihrer Ware mit den Herstellern ins Gespräch kommen. Bei Familie Müller kommen sie aber auch in den Genuss eines wöchentlichen Newsletters, der im E-Mail-Fach landet und in dem Juliane Müller-Dittrich mit diversen Informationen aufwartet und nach und nach auch die Produzenten vorstellen möchte. Auf diesem Weg sollen zudem die „Jahresevents“ beworben werden, wenn etwa zu Ostern, zum Männertag oder im Advent die Produktpalette mit Extras bereichert wird.

Lesen Sie auch:

So verlief der Start der Marktschwärmerei in Wurzen.

Großteil des Geldes bleibt beim Erzeuger

„Marktschwärmer“, so die Macher, stehe für nachvollziehbare und faire Produktions- und Handelsketten und sehe sich als Teil einer öko-sozialen Ernährungswende. Der Kunde bezahlt seinen Warenkorb direkt nach der Online-Bestellung. Der Erzeuger gibt von seinem Nettoumsatz 8,35 Prozent an den Gastgeber für die Organisation des Feierabend-Marktes ab und zehn Prozent an das Internet-Portal. Der Großteil der Einnahmen bleibt mit 81,65 Prozent beim Hersteller, der die Preise für seine Produkte selbst bestimmt. Dank der exakten Vorbestellung, heißt es, vermeide er unnötige Kühl- und Transportkosten ebenso wie die Verschwendung verderblicher Ware.

Mitgliedschaft in der Schwärmerei ist flexibel

„Vermutlich ist es für die Kunden nicht viel teurer als im Supermarkt, weil die Margen der Zwischenhändler entfallen“, erläutert Nico Müller. Zudem sei die Mitgliedschaft in der Schwärmerei flexibel. Es gebe weder Mitgliedsbeiträge noch Mindestumsatz oder Bestellpflicht. „Wir sehen das Angebot nicht als Konkurrenz, sondern als Nische.“

Der voller Flair steckende Hof von Nico Müller bietet viel Platz. Quelle: Frank Prenzel

Zur Eröffnung des Abholpunktes in der Alten Rösterei sind die ganze Nachbarschaft und alle Interessenten eingeladen. Der imposante Hof dürfte genügend Platz bieten, um die Corona-Regeln einhalten zu können.

Von Frank Prenzel