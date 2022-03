Marktschwärmerei Geithain: Plattform für regionale Produkte gestartet

Geithain

Die Geithainer Marktschwärmerei auf Jungfernflug: Kleine Produzenten von Lebensmitteln und Regionales schätzende Konsumenten sind am Freitagnachmittag im Geithainer Rosental erstmals aufeinandergetroffen. Büffelkäse und Kümmelwurst, Fruchtaufstriche und Gemüse, sogar Kosmetika – vieles aus heimischen Ställen, Gärten und Küchen wurde nach der Bestellung auf der neuen Marktschwärmer-Plattform im Internet nun von der Kundschaft abgeholt. Ein halbes Hundert Besteller und fast so viele Erzeuger kamen zusammen. Für die Initiatoren Carry und John Mühlstädt aus Mark Ottenhain ein Auftakt nach Maß.

Im Rosental hat die Geithainer Marktschwärmerei ihr Domizil. Quelle: Jens Paul Taubert

Lebensmittel aus der Region liegen im Trend

„Uns ist es wichtig, dass man Erzeuger vor Ort unterstützt. Frische Sachen, kurze Wege und, wenn möglich, bio, das gefällt uns“, sagte Peggy Pilz aus Geithain, die häufiger auf dem Bio-Hof Bohne im nahen Stollsdorf einkauft. Bohnes sind jetzt auch Geithainer Marktschwärmer. „Wir haben Hummus bestellt. Und fermentiertes Gemüse, mal sehen, wie es schmeckt.“

Dass die Marktschwärmerei startet, Uta und Caroline Holzhausen, Mutter und Tochter aus dem Frohburger Ortsteil Benndorf, hatten es aus der Zeitung erfahren. „Wir haben uns angemeldet, unter den vielen Angeboten ausgewählt“, sagte Uta Holzhausen, die vor allem in Supermärkten einkauft. „Wir werden die Offerte jetzt sicher öfter nutzen.“ Geithain sei nicht so weit entfernt wie Grimma, wo sich ebenfalls eine Marktschwärmerei etabliert. Und der Wochenmarkt in Frohburg mache wenig her.

„Wir fahren bis Leipzig und Berlin und bis nauf ins Erzgebirge“, erzählte Ines Engel, die nahe Penig Chursdorfer Büffelspezialitäten produziert: Milch, Käse, Wurst, Fleisch. Zuerst habe man nur über den Hofladen verkauft, setze längst aber auch auf Marktschwärmereien. Nachhaltig produziertes Essen sei nicht mehr nur in großen Städten gefragt. „Das kommt im ländlichen Raum an. Wegen Corona ist die Nachfrage enorm gestiegen.“

Das im Netz Bestellte wird abgeholt. Für einen kleinen Schwatz bleibt oft Zeit. Quelle: Jens Paul Taubert

Was online nicht geht, ist kosten

Fruchtaufstriche und Sirups „handwerklich in einem Kupferkessel“ zaubert Sandra Eckelmann aus Otterwisch. Unter dem Label „Saxenwerke“ beliefert sie aus ihrer Küche Hofläden, Märkte, einige Einzelhändler. Renner sind Kompositionen wie Mango-Passionsfrucht und Erdbeer mit weißer Schokolade. In Geithain sieht sie Potenzial, allerdings: „Was ich mache, muss man kosten können. Es geht doch viel über den Geschmack.“

Längst auf den Geschmack gekommen sind Isabelle und Mario Nagel aus Wickershain. „Wir kaufen viel Bioprodukte“, so die junge Familie mit Sohn (3) und Tochter (zwei Monate). „Allerdings wussten wir nicht, dass es hier mit Vorbestellung ist.“ So blieb nur zu kosten. Ihr Urteil: „Eine feine Sache!“

Regional eingekauft habe er bisher selten, räumte Burkhard Müller aus Geithain ein. „Ich habe lange in der Großstadt gewohnt. Da hat man andere Möglichkeiten.“ Jetzt testete er die Angebote, wählte ein paar kleine Portionen aus. „Ich könnte mir vorstellen, das öfter zu nutzen, wenn auch nicht jede Woche.“

Eine kleine Halle und der gepflasterte Platz davor eignen sich gut für die Marktschwärmerei. Zuwachs ist möglich. Quelle: Jens Paul Taubert

Nachhaltig erzeugtes Obst – aus Apulien

Anscheinend Exotisches hatte Mario Rogos in Stiegen gepackt: Blutorangen und Zitronen. „Natürlich reifen die hier nicht. Ich fahre seit 20 Jahren in die süditalienische Region Apulien, habe dort Bäume gepachtet und pflücke die Früchte selbst.“ Vor allem aber konzentriert sich der Unternehmer aus Topfseifersdorf, der unter „Apfelkracher“ firmiert, auf das Obst heimischer Wiesen und auf seine Mosterei. „Zu mir kommen auch Geithainer mit ihren Früchten. Den Saft kann man gleich mitnehmen.“

Stürmische Böen am Freitagnachmittag zausten die Dekoration der kleinen Stände. Doch die Premiere gelang, resümierte Carry Mühlstädt. Die Familie produziert selbst Süßkartoffeln und Kürbisse. Ab sofort jeden Freitag werden in der von der Stadt bereitgestellten kleinen Halle („Die hat mein Mann noch schnell geweißt.“) die online georderten und im Voraus bezahlten Lebensmittel ausgegeben. Bestellt werden kann von Donnerstag bis Mittwoch.

https://marktschwaermer.de/de

Von Ekkehard Schulreich