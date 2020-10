Maschinenraum des Hallenser Künstlers Götze steht in Penig

Penig/Leipzig

Dass Kunst Arbeit ist, eine Tätigkeit auch der Hände, die dabei ebenso Farbstaub annehmen wie die Drillichhose: Der in Halle verwurzelte und Leipzig eng verbundene Maler, Grafiker und Gestalter Moritz Götze lebt das aus, wenn er sich aller paar Wochen für mehrere Tage zurückzieht in das Peniger Emaillierwerk, von Leipzig aus hinter den Hügeln des Kohrener Landes. Am großen Tisch, auf dem üblicherweise Straßenschilder und die Skalen von Flussmesspegeln schabloniert werden, gestaltet er die Tafeln seiner Emaille-Bilder. Das nicht nur, weil manche aufgrund ihrer Größe nicht hinein passen in den Brennofen im heimatlichen Atelier. Götze schätzt seit fast einem Vierteljahrhundert die archaische Atmosphäre des Betriebes, der seit 1887 produziert und der über Deutschland hinaus vor allem für eines ein Begriff ist: Ofenrohre.

Der Künstler taktet sich ein in den Produktionsablauf

Den Kopf und den Bauch einziehen muss, wer Moritz Götze an seinem Peniger Arbeitsplatz auf Zeit aufsucht: Rohrsegmente säumen hängend den Weg in die Schilder-Abteilung. „Ich habe mich aus meiner Begeisterung für die Emaille eingetaktet, ohne dass ich den Betriebsablauf störe“, sagt der 56-Jährige. Er besetzt den Schablonier-Tisch, wenn die anderen ihre Schicht beendet haben, arbeitet gern auch bis weit in den Abend hinein. Meist hat er die Bleche bereits in Halle mit einer Grund-Emaillierung versehen. Im Transporter bringt er sie von der Saale an die Mulde, um sich hier auf den Farbauftrag zu konzentrieren. Die Farben werden gespritzt, die Bildsegmente – je nach Farbigkeit – bis zu vier Mal bei bis zu 900 Grad Celsius gebrannt. Das Ergebnis sind farbintensive, beständige Bildtafeln, die Götze zu einem illustren Kosmos fügt.

Moritz Götze in der Galerie Irrgang vor dem Altar „Jesus vor Kaiphas“. Quelle: André Kempner

Cranachs Entwurf übersetzt Götze in die heutige Zeit

Wie vielgestaltig das Oeuvre Götzes ist, zeigte die Ausstellung „Was ist – was war“ im Frühjahr in der Leipziger Galerie Irrgang, zu der ein umfassender Katalog erschien. Im Schaufenster damals der aus Stahlrahmen gefügte Wandelaltar, angeregt durch nie umgesetzte Entwurfszeichnung von Lucas Cranach dem Älteren, umgesetzt als Emaille-Malerei, die eine Brücke über die Jahrhunderte hinweg schlägt. In Emaille ausgeführt ebenso Geschichts-Panoramen, in denen er auf gesellschaftliche Brüche zielt, die Verwobenheit von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft offen legt. „Wenn Geschichte eine Dunkelkammer ist, dann zählt Götze zu den Lichtmachern. Er leistet sich den ungetrübten Blick, frei von Ideologie“ – auf diesen Punkt bringt es Ausstellungsmacher und Autor Christoph Tannert. Statt Eifern das Augenzwinkernde, etwa bei der Dosen-Kollektion „German Soup“, Emaille natürlich, Dichter, Denker und Maler mit Leipzig-Bezug subsumierend in einer Adaption von Andy Warhols Campell's Dosensuppen-Gericht.

„German Soup – Made for Leipzig“ in der Galerie Irrgang. Quelle: André Kempner

Pop-Art und Punk: Götze lässt sich nicht festlegen

Warhol: Der Name des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers wird gern ins Feld geführt, will man sich Götzes Werk nähern. Mit seinem Vater Wasja Götze und dem Illustrator Hans Ticha zählt Götze jun. zu jenen Künstlern aus dem Osten, die der Pop-Art zugerechnet werden. Das war schon zu jener Zeit so, da Moritz Götze noch nicht emaillierte, sondern vor allem mit Malerei, Grafik und Siebdruck wahrgenommen wurde. Götze war in den Achtzigern Möbeltischler, unterhielt eine Grafikwerkstatt, machte Musik in Bands wie „Größenwahn“, organisierte Ausstellungen und Punkkonzerte. Er begab sich nicht nur künstlerisch zwangsläufig auf Kollisionskurs mit den Verhältnissen. Als im Frühjahr 1990 in der Wohnung des Leipziger Grafikers Wolfgang Henne die „Galerie am Kraftwerk“ eine Schau unangepasster Newcomer zeigte, war Götze unter ihnen. Anfang der neunziger Jahre übernahm er einen Lehrauftrag für : Götze Siebdruck an der Halleschen Kunsthochschule Burg Giebichenstein.

Wandfries in Specks Hof fasziniert

Die Kontakte nach Leipzig blieben eng. Götze gestaltete die Jubiläums-Ausgabe „100 Jahre LVZ“ 1994, ein Jahr später einen der drei Lichthöfe des Messehofs Specks Hof – mit dem Fries „Der Morgen, der Mittag, der Abend“, aus Keramikplatten, noch nicht in Emaille. Künstler-Kollege Johannes Grützke versah Hof C mit emaillierten Medaillons verworfener Alltagsgegenstände. Die ließ er in Penig brennen, nahm Götze dorthin mit – und entzündete in ihm eine Begeisterung, die bis heute dauert. „Ein großartiger Werkstoff“, sagt Götze. Inzwischen bestehe ein Drittel seiner Arbeiten daraus.

Lebenswerk Schlosskirche Bernburg

Das trifft zu auf die Gestaltung des Innenraums der Bernburger Schlosskirche, der er sich seit anderthalb Jahrzehnten widmet. „Das ist so etwas wie ein Lebenswerk, über die Hälfte ist fertig.“ Teilhaben an dem, was dort Stück für Stück entsteht und das physisch in Penig wurzelt, ließ Götze seine Emaillierwerks-Kollegen, indem er einen Betriebsausflug nach Bernburg organisierte. Ein nachhaltiges Erlebnis, weiß Geschäftsführer Tino Homilius: „Hier bei uns sieht man ja nur Fragmente. Die Bilder in ihrem Zusammenspiel zu sehen, das ist eine interessante Geschichte.“ Die Verbindung von Produktion und Kunst betrachtet Homilius als Gewinn, und Götze weiß das ebenso zu würdigen: „Ich schätze die handwerkliche Komponente, das Archaische, den Austausch. Da bleibt man automatisch geerdet.“

Corona bringt Ausstellungsplanung in Verzug

Geerdet, aber nicht stehen. Die Zeit drängt, Corona hat das Ausstellungsjahr durcheinander gewirbelt. Während aktuell in Linz und München, in der Galerie Rothamel in Erfurt bis 31. Oktober und in Teterow Werke Götzes zu sehen sind – und sogar im indischen Tharangambadi („Grand Tour“ mit Rüdiger Giebler), muss er für demnächst beginnende Schauen in Augsburg, Herford, Halle Neues schaffen. Deshalb steht er über Tage im Peniger Werk. Neues muss her. So viele Ausstellungen parallel zu bestücken, geht an die Substanz – und treibt an.

LVZ-Kunstpreis hat mit Götzes Bildern zu tun

Der LVZ-Kunstpreis, der seit 1995 an junge Künstlerinnen und Künstler – und anderem an Neo Rauch (1997) und Matthias Weischer (2005) – vergeben wird, geht unverschuldet auf Moritz Götze zurück. Friedhelm Haak, langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender der Mediengruppe Madsack, zu der die LVZ gehört, hatte eine Mappe mit Blättern des Künstlers erworben und im Verlagshaus ausgestellt. Die kontroversen Debatten darüber mündeten in den Entschluss, den Kunstpreis zu stiften. Dass Haak zur Vernissage in der Galerie Irrgang eine launig-pointierte Laudatio hielt, zeigt die Kontinuität der Verbindung.

Moritz Götze hängt eine Arbeit zum Brennen ein in die Ofenkette, die üblicherweise Schilder und Rohre trägt. Quelle: Jens Paul Taubert

Vespers „ Frohburg “ ist für Götze eine Offenbarung

Landschaften sind Räume, in denen Geschichte passiert und sich materialisiert, sind Bühne und nicht bloß Kulisse. Sind Gegenstück zum Maschinenraum des Lebens, in dem Götze sich heimisch fühlt. Eine Metapher, die sich nicht zuletzt im Peniger Emaillierwerk materialisiert. Landschaften scheinen in Götzes Werken immer wieder auf. Sie grundieren die Bildwelten, die er aus ihnen entwickelt, sind Basis, auf die er aufbaut. Dass er Geschichte nicht nur sammelt, sondern auch erliest – er ist am Hasenverlag in Halle beteiligt –, verwundert nicht. Nahe sind ihm nicht nur die Ufer der Saale und die Großstadt Leipzig, sondern auch das Kohrener Land, das er quert auf dem Weg nach Penig. Guntram Vespers Roman „ Frohburg“ hat ihn trotz der fordernden mehr als 1000 Seiten Lesestoff fasziniert: „Das Buch hat mich total begeistert. Der Landstrich ist mir, ich übertreibe nicht, eine Heimat geworden, ein Ort des Glücks.“

Von Ekkehard Schulreich