Mauer eingestürzt: Wohl älteste Treppe von Mutzschen ist ein Problemfall

Grimma/Mutzschen

Als hätte er es geahnt: Noch kurz vor Weihnachten hatte sich der Mutzschener Hans Dittmann an die LVZ gewandt und auf den bedenklichen Zustand der langen Treppe zwischen Mühlgasse und Dr.-Robert-Koch-Straße hingewiesen. Kurz vorm Jahreswechsel musste die gern genutzte Verbindung nun tatsächlich gesperrt werden, weil ein beträchtlicher Teil der angrenzenden Mauer eingebrochen und herunter gerutscht ist. Man kann von Glück reden, dass sich in dem Moment, als die unförmigen und zum Teil riesigen Bruchsteine auf die Stufen krachten und auch den Handlauf mitrissen, niemand auf der Treppe befand. Es hätte böse ausgehen können. Baken riegeln nun den unpassierbar gewordenen Weg ab. Der Schutt liegt fast meterhoch.

Die alte Treppe zwischen Mühlgasse und Robert-Koch-Straße in Mutzschen ist seit dem Jahreswechsel unpassierbar. Ein großes Teilstück der angrenzenden Wand ist eingebrochen. Quelle: Frank Prenzel

Die angrenzende Ruine, von der schon lange Putz auf die Stufen bröckelt, ist nur ein Teil des Problems, das mit dem Mauersturz allerdings beträchtlich an Umfang gewonnen hat und den Gebäude-Eigentümer nun noch mehr in die Pflicht nimmt. Denn die Treppe an sich bedarf einer Sanierung, sagt Ortsvorsteherin Hannelore Blasko. Sie würde sich freuen, wenn die Stadt Grimma aktiv würde und zur Erneuerung das Leader-Programm anzapfen könnte. Auch wenn die Treppe längst nicht mehr so intensiv genutzt wird wie in früheren Zeiten – sie „hat eine Bedeutung für Mutzschen, weil sie ein historisches Bauwerk ist“, so die Ortschefin.

Ex-Vereinschef: Treppenweg könnte 500 Jahre existieren

Hans Dittmann, der in der Mühlgasse wohnt und viele Jahre dem inzwischen aufgelösten Heimatverein von Mutzschen vorstand, glaubt, dass es diesen Treppenweg schon um die 500 Jahre gibt. Die 60 Stufen bilden die kürzeste Route zwischen Mühlgasse und der Straße zum Zentrum. Arbeiter nutzten sie, um zum Bus zu kommen. Schüler, um in die Schule zu gelangen. Alte Leute, um zum Einkaufen zu tippeln. Andere stapften früh zum damaligen Bäcker in der Mühle. Heute sind es Dittmann zufolge vor allem Spaziergänger, die den Schlossteich umrunden und via Treppe wieder in die Altstadt wollen. Vor allem an Wochenenden.

Mutzschens Ortsvorsteherin Hannelore Blasko und Hans Dittmann schauen sich die immer schlechter werdende Treppe an, die vom Schlossteich zur Altstadt die kürzeste Verbindung darstellt. Das Foto entstand kurz vorm Mauersturz. Quelle: Frank Prenzel

Lothar Käse, dessen Häuschen direkt an der Treppe steht, bemerkt aber auch die Woche über immer wieder Leute, die hinauf gehen und herab kommen. Seit 1955 kümmerten sich im Winter wie im Sommer zunächst sein Vater Willi Käse und danach er uneigennützig um die Treppe. Bei Schnee und Eis räumten und streuten sie die Stufen. In der warmen Jahreszeit entfernten sie Unkraut und sorgten für ordentlichen Wasserabfluss. 65 Jahre ging das so, bis das Alter seinen Tribut forderte.

Jetzt kümmert sich der Bauhof um die Treppe

Seitdem nimmt sich die Außenstelle des Grimmaer Bauhofes der Treppe an. „Sie wird gepflegt, aber nicht jeden Monat, hat Ortsvorsteherin Blasko beobachtet. Die Mitarbeiter hätten viel zu tun. Der 79-jährige Dittmann fragt sich überdies, warum am oberen Ende der Kasten fürs winterliche Streugut verschwunden ist.

Hans Dittmann wünscht sich wie die Ortsvorsteherin, dass die Treppe wieder in Schuss gebracht wird und regelmäßig gepflegt wird. Dazu gehört seiner Ansicht nach eine ausreichende Beleuchtung. Wenn er abends zur Singegruppe-Probe in die Schule wolle, müsse er die Taschenlampe einstecken. „Der Zustand der Treppe ist immer schlechter geworden“, weiß der Anwohner. Die Stufen sind nicht nur ausgetreten und ausgespült, sondern brechen an einigen Stellen sogar schon weg.

Von dieser Ruine geht die Gefahr für die Treppe in Mutzschen aus. Quelle: Frank Prenzel

Im Moment scheint all das aber Makulatur zu sein. Mitten auf der Treppe liegt unterhalb eines Fensters der beträchtliche Schuttberg. Selbst wenn er weggeräumt ist – ohne Sicherung der maroden Wand dürfte die Verbindung wohl nicht wieder frei gegeben werden. Zu groß ist die Gefahr, dass neue Stücke sich lösen und herunterkrachen. Hans Dittmann zufolge handelt es sich um den Schuppen des einstigen Rittergutes, der hier in den Hang hinein gebaut wurde. Das Dach sei bereits vor einiger Zeit abgenommen worden, weil Teile auf die Treppe gefallen waren. Danach war das Gebäude Wind und Wetter noch mehr ausgesetzt. „Dann wird das eben brüchig“, so Dittmann. „Und nun ist es passiert.“

Von Frank Prenzel