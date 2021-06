Max braucht Wasser, könnte es in Threna heißen. Gemeint ist die Maxhütte des Dorfklubs, in der immer noch bei Veranstaltungen Schüsseln mit Abwaschwasser herumgetragen werden. An der alten Immobilie ist noch weit mehr zu tun. Alles war schon in Sack und Tüten, doch plötzlich tut sich ein großes Problem auf.