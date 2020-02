Mayer verlässt Naunhofer Gymnasium

Naunhof

Einen Wechsel an der Spitze des Freien Gymnasiums Naunhof (FGN) wird es am 1. Mai geben. Kathrin Mayer, die die Bildungsstätte mit aufgebaut hat, will aus persönlichen Gründen ihren Posten aufgeben und an ein Gymnasium in Leipzig wechseln. Die Leitung übergibt sie an ihre bisherige Stellvertreterin, Claudia Stichler.

Auch sie kennt das FGN seit dem ersten Schultag, weshalb sie mit allen Abläufen vertraut ist. Mayer und Irene Petrovic-Wettstädt als Geschäftsführerin der Trägergesellschaft Da-Vinci-Campus Nauen gGmbH versprechen den Eltern einen harmonischen Übergang. Die pädagogische Arbeit werde in gewohnt hoher Qualität weitergeführt. Stichler möge in gleichem Maße unterstützt werden, wie das bei der bisherigen Leiterin geschah.

Überraschung für alle

Überraschend kam der bevorstehende Wechsel nicht nur für die Eltern. Auch die Lehrerschaft wurde erst am Mittwoch eingeweiht. Am Donnerstag ging die Information an die Stadtverwaltung.

Übernimmt die Leitung: Sportlehrerin Claudia Stichler. Quelle: Archiv Roger Dietze

Mayer zieht noch Prüfungen durch

Selbst wenn Mayer schon gegangen sein wird, will sie noch einige Aufgaben zu Ende bringen. „Sowohl die schriftlichen Abiturprüfungen im Grundkursfach Deutsch werden von ihr korrigiert als auch die mündlichen Prüfungen, die im Mai anstehen, werden von ihr als prüfender Fachlehrerin abgenommen. Hier wird es also keinerlei Veränderung geben“, heißt es in einem Brief an die Eltern.

Für die beiden Klassen, die sie im Fach Deutsch unterrichtet, werde es einen Fachlehrerwechsel geben. Es konnte eine neue Kollegin für Deutsch und Musik gewonnen werden.

Von Frank Pfeifer