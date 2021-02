Mediziner im Colditzer Ärztehaus wehren sich gegen Vorwürfe

Colditz

Ulrike Rosenkranz lässt ihre Patientinnen und Patienten so schnell nicht im Stich. Am Montag nach den starken Schneefällen schlitterte sie mit ihrem Pkw mehr als dass sie fuhr von Grimma in ihre Colditzer Praxis, in deren Nähe sie nur mit viel Mühe einen geschobenen Parkplatz fand. Umso weniger nachvollziehen kann die Leiterin des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in der Nicolaistraße die vielfach gegen sie und ihre Praxis-Kollegin Dorothe Amhausend erhobenen Vorwürfe. So war Ende vorigen Jahres Kritik laut geworden, weil Patienten vor geschlossenen Arztpraxen gestanden hätten.

„Wir arbeiten mit unseren Mitarbeiterinnen an unserer Kapazitätsgrenze. Zwischenzeitlich haben wir neben unseren Patienten auch die einer weiteren Colditzer Praxis betreut, die quarantänebedingt erneut für 14 Tage geschlossen war“, beschreibt Rosenkranz die aktuelle Situation. Erschwerend hinzu komme, dass die dritte MVZ-Kollegin krankheitsbedingt ausfalle und man deren Vertretung intern selbstverständlich mit übernehme.

Sehr hohes Patientenaufkommen

Es ist Ulrike Rosenkranz zufolge eine Tatsache, dass ihr MVZ überdurchschnittlich viele Patientinnen und Patienten in der Stadt versorgen müsse, weshalb sich auch die Terminvergabe entsprechend schwierig gestalte und von den Patienten einiges an Geduld abverlange. „Andererseits ist unsere Praxis gut strukturiert und bietet fünf Akutsprechstunden pro Woche an, für die keine Voranmeldung erforderlich ist“, stellt die MVZ-Leiterin klar.

„Und wir weisen auch grundsätzlich keine Patienten ab, die erst um 10 oder um 11 Uhr kommen.“ Bereits in den ersten sechs Wochen des neuen Jahres hätten so viele Patienten die Praxen im MVZ aufgesucht wie üblicherweise in einem ganzen Quartal. Dies zeige, dass trotz krankheitsbedingter Ausfälle das MVZ dem Versorgungsauftrag in vollstem Umfang nachkommen würde.

Ignorierte Abstandsregeln

Wie in jeder anderen medizinischen und öffentlichen Einrichtung seien auch in den Praxen des Colditzer MVZ mit Beginn der Pandemie verschärfte Hygienemaßnahmen eingeführt worden. „Viele Patienten haben aber leider weder die allgemeinen Abstandsregeln noch die erforderliche körperliche Distanz zu meinen Mitarbeiterinnen eingehalten. In der Konsequenz sahen wir uns gezwungen, den zeitgleichen Aufenthalt in unseren Praxen auf zehn Personen zu limitieren“, so Ulrike Rosenkranz.

Dass das Warten im Treppenhaus keine komfortable Situation für ihre Patientinnen und Patienten sei, stellt Ulrike Rosenkranz nicht in Abrede. Sie gibt aber zu bedenken, dass andere Praxen ähnliche Maßnahmen ergriffen hätten. „Ich bin die Letzte, die sich vor der Annahme von Herausforderungen scheut. Ende vergangenen Jahres allerdings ist bei uns eine von Corona beförderte Situation eingetreten, in der der Weiterbetrieb der gesamten Praxis kurzzeitig quarantäne- und krankheitsbedingt nicht mehr gewährleistet werden konnte“, so die Colditzer MVZ-Leiterin, die auf die Beibehaltung des Rezeptservice in ihrem MVZ verweist.

Substanzloses Gerücht

Zur Bearbeitung von Rezeptwünschen und Überweisungen könnten Patienten weiterhin ein im Praxisgebäude ausliegendes und auf den Webseiten der Praxen verfüg- und downloadbares Formular verwenden. In ausgefülltem Zustand könne dieses wahlweise in den Briefkasten der Praxis eingeworfen oder postalisch an diese geschickt, aber nicht per E-Mail versendet werden. Auf diese Weise könnten die organisatorischen Abläufe in den Allgemeinarztpraxen des MVZ besser gesteuert und lange Wartezeiten vermieden werden.

Apropos Wartezeiten: In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres mussten sich die Schönbacher einige Monate in Geduld üben, bis die vakante allgemeinmedizinische Stelle im dortigen MVZ neu besetzt werden konnte. Nun kursiert das Gerücht, wonach die neue junge Ärztin ein Kind erwartet und damit eine erneute Vakanz droht. Dieses entbehrt allerdings offenbar jeglicher Substanz. Wie Olivia Fischer vom Träger Helios Versorgungszentren GmbH auf LVZ-Anfrage mitteilt, ist die Praxis geöffnet, und man habe keinen Grund zur Beschwerde über die Arbeit der neuen Kollegin.

Von Roger Dietze