Mega-Papierfabrik: Trebsens Rathaus-Chef hat Gewerbesteuer im Blick

Für wichtige Entscheidungen dürfen Kommunalparlamente auch in Corona-Zeiten zusammenkommen. Laut Hinweisen vom Landratsamt sollen die Beratungen aber so kurz wie möglich gehalten werden. Darauf berief sich Bürgermeister Stefan Müller ( CDU), als er zu Beginn der Trebsener Stadtratssitzung in dieser Woche die Tagesordnung aufs Nötigste begrenzte. Unter den zahlreich erschienenen Einwohnern machte er sich damit keine Freunde.

Anwohner fürchten um Wohnqualität in Trebsen

Thematisch ging es ausschließlich um die ins Auge gefasste Erweiterung der Papierfabrik „ Julius Schulte“. Die Abgeordneten sollten den Vorentwurf eines Bebauungsplans billigen, demzufolge ein Parkplatz für bis zu 120 Lastwagen an der Einmündung der Industriegebietsstraße in die Bundesstraße 107 geschaffen werden soll. Gegen das Gesamtprojekt, das auch die Errichtung einer zweiten Produktionslinie am eigentlichen Werksstandort vorsieht, hatte sich Bürgerprotest formiert. Viele Trebsener waren nun zur Sitzung gekommen, um ihre Einwände vorzubringen.

Bürgerfragestunde wird gestrichen

In der eingedampften Tagesordnung, der alle anwesenden Abgeordneten zustimmten, kam die Bürgerfragestunde nicht mehr vor. Stattdessen hielt Bürgermeister Müller eine längere Rede, in der er die Investition der Papierfabrik als notwendig darstellte. Zugleich verwies er darauf, dass es noch Gelegenheiten gibt, Einsprüche vorzubringen.

Soll ein riesiger Parkplatz werden: Auf der Grünfläche an der Bundesstraße 107 entsteht nach jetzigen Vorstellungen eine Abstellfläche für bis zu 120 Lastwagen. Quelle: Thomas Kube

Müller verweist auf Gewerbesteuer

„Die Stadt ist auf wichtige Einnahmen angewiesen, um Ausgaben tätigen zu können“, hob Müller an – mit Verweis auf das Geld aus der Gewerbesteuer. Dieses werde eingesetzt für die drei Kindertagesstätten, die Grund und Oberschule wie auch für die Sport- und Kulturstätte. Die Stadt habe den Trebsener Sportplatz sanieren lassen, Straßen und deren Beleuchtungen befänden sich in einem guten Zustand.

Arbeitsplätze sollen geschaffen werden

Nun wolle ein großer Betrieb wettbewerbsfähig bleiben, indem er eine zweite Papiermaschine installiert. „Hier geht es um die Sicherung von Arbeitsplätzen, aber auch um die Schaffung von neuen“, führte der Bürgermeister aus und unterstrich: „Die Investition bedeutet ein Ja zum Standort.“

Verständnis für Bedenken

Auf der anderen Seite sprach er die Wohn- und Lebensverhältnisse im Umfeld der Fabrik an. Ihm sei klar, dass die Betriebserweiterung für die Menschen eine erhebliche Veränderung darstellt. „Weil das so ist, entschied sich der Stadtrat für eine frühzeitige Bürgerbeteiligung“, sagte er. Wer Bedenken und Anregungen hat, könne nach vorheriger Terminabsprache mit dem Bauamt die Unterlagen im Rathaus einsehen oder dies zu Hause im Internet tun.

Potenzielle Baufläche: Das Gebiet zwischen Papierfabrik (hinten) und Wohngebiet (vorn) ist für die Betriebserweiterung vorgesehen. Quelle: MTL-Picture

Verfahren noch offen

Im Übrigen würden rund 20 Behörden Stellungnahmen zum Vorhaben abgeben. Es könne durchaus sein, dass sie dieses entweder ablehnen oder Auflagen erteilen, die es der Papierfabrik unmöglich machen, ihre Ideen zu verwirklichen. „Ich kenne den Ausgang des Verfahrens nicht“, räumte Müller ein.

Sitzungsgäste protestieren

„20 Minuten lang hat der Bürgermeister geredet, und wir durften nichts sagen“, schallte aus den Besucherreihen der Protest. „Hätten wir das gewusst, wären wir nicht erst hierher gekommen.“ „Ein Lehrstück der Demokratie!“ „Auch Bürger zahlen Steuern.“

Rat fasst trotzdem Beschluss

Der eigentliche Stadtratsbeschluss war schnell und einstimmig gefasst. Vom 25. Januar bis 26. Februar kann sich jeder die Unterlagen zum Lastwagen-Stellplatz anschauen, zu dem auch ein Sanitärgebäude mit Aufenthaltsraum und ein Technikgebäude mit zwei Waagen gehören sollen.

Erste Auslegung ab Anfang Januar

Bereits im November hatte sich das Parlament dafür ausgesprochen, den Entwurf zur Änderung des Trebsener Flächennutzungsplans vom 4. Januar bis 5. Februar öffentlich auszulegen. In diesem ist laut Bauamtsleiter Steffen Wahle vorgesehen, den jetzigen Bestand der Fabrik von „Gewerblicher Baufläche“ in „Industriegebiet“ umzuwidmen und aus dem Teil des Betriebsgeländes, der für die Erweiterung gebraucht wird und jetzt als „Mischgebiet“ eingestuft ist, ein „Gewerbegebiet“ zu machen. Das Areal für den Brummi-Parkplatz hingegen ist derzeit als „Industriegebiet“ ausgewiesen und soll ein „Sondergebiet Verkehrsentlastungsfläche“ werden.

