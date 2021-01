Mehr Begräbnisse, aber keine Engpässe: Das sagen Bestatter, Pfarrer und Friedhofsgärtner

Landkreis Leipzig

„Wir haben deutlich mehr Begräbnisse als sonst“, sagt Markus Helbig. Seit zwanzig Jahren ist er Pfarrer in Geithain. Noch nie zuvor hatte er so viele Beerdigungen wie jetzt, mehrere pro Woche.

Darunter seien auch einige Covid-19-Tote. „Es ist ja immer die Frage, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist“, meint der 52-Jährige. Einige hatten schwere Vorerkrankungen. Aber auch gesunde Senioren, sonst Stützen der Familie, hätten sich infiziert und seien leider an dem Virus verstorben.

Nur zehn Menschen bei Begräbnis

Es gehe darum, wie man im gesetzlichen Rahmen die Bestattungen gut organisiert. Dies sei ein einmaliges Ereignis „und es bedeutet sehr vielen Menschen sehr viel“. Als Pfarrer könne er mit Maske uneingeschränkt agieren: am Kranken- und Sterbebett, im Seelsorger-Gespräch und auch während der Bestattung.

Pfarrer Markus Helbig: „In der Not muss man zusammen rücken. Das Schwierige ist eben, dass man in der Pandemie nicht zusammen, sondern auseinander rücken soll.“ Quelle: LVZ-Archiv

Allerdings: Derzeit dürfen nur zehn Menschen zur Grablegung dabei sein. Das sei besonders für Dörfer ein Problem, wo sonst häufig hundert und auch mal 300 Menschen zu einer Beerdigung kommen.

Pfarrer: Rituale anpassen, „damit es gut wird“

Dennoch gibt es zumindest für die christliche Bestattung, die normalerweise im Rahmen eines Gottesdienstes stattfindet, eine Alternative. In die große Geithainer Nikolaikirche dürfen laut Hygienekonzept 80 Leute. „So kann man gemeinsam den Gottesdienst feiern, auf den Friedhof dürfen dann aber nur zehn Menschen am Grab sein“, so Helbig.

Gerade in dieser Zeit müsse man viel miteinander reden und „die Rituale anpassen, damit es gut wird“. Der eine möchte ohnehin nur den ganz kleinen Familienkreis dabei haben, die andere wünscht sich viele Menschen. „Am Grab werden mitunter zu Herzen gehende Dinge gesagt“, meint der Pfarrer. In der Not zusammen rücken. Das Schwierige sei eben, dass man in der Pandemie nicht zusammen, sondern auseinander rücken soll.

Friedhofsgärtner: Persönlicher Kontakt fehlt

Das bedauert auch Thomas Springer, der in vierter Generation einen Gartenbaubetrieb in Rathendorf bei Geithain führt. Der 43-Jährige hat sich auf Grabschmuck spezialisiert und auf Bundes- und Landesgartenschauen schon viele Preise gewonnen. Er könne trotz Pandemie seine Aufträge gut erfüllen, „aber der persönliche Kontakt fehlt sehr“.

Friedhofsgärtner Thomas Springer: „Nur im persönlichen Gespräch kann man auf die Gefühlslage eingehen.“ Quelle: LVZ-Archiv

Sicher, man könne per Telefon oder E-Mail kommunizieren. Doch ein Grab soll seiner Meinung nach immer eine persönliche Beziehung zu dem Verstorbenen haben und den Hinterbliebenen über lange Zeit Trost spenden. Daher gilt es im Vorfeld vieles zu bedenken und abzusprechen. „Doch nur im persönlichen Gespräch kann man auf die Gefühlslage eingehen“, meint er.

Doppelte Sterbefallzahl als sonst

Deutlich mehr zu tun hat derzeit das Bestattungsinstitut Ananke im Raum Bad Lausick, Geithain und Frohburg. „Im Dezember und Januar verzeichneten wir rund die doppelte Sterbefallzahl gegenüber dem Vergleichszeitraum der Vorjahre“, sagt Inhaber Tino George. Das war nur zu bewältigen, weil sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aller Energie und der dafür benötigten Zeit eingesetzt hätten und das Geschäft von Corona-Infektionen verschont geblieben sei.

Die Kurve oben zeigt die Sterbefälle 2020 (rot) im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019 (blau). Die Kurve unten zeigt die Zahl der an Covid-19 Verstorbenen in den Kalenderwochen im Jahr 2020. Quelle: Statistisches Bundesamt

„Allerdings muss man auch sagen, dass die Sterbefallzahl des vergangenen Jahres verglichen mit dem Jahr zuvor in Summe eine durchschnittliche gewesen ist. Und im Jahr 2018 hatten wir sogar erheblich mehr Sterbefälle als 2020“, relativiert George. Auch der Mehraufwand bei Bestattungen im Zusammenhang mit dem Virus halte sich in Grenzen. „Dass unsere Mitarbeiter bei verstorbenen Personen mit Infektionskrankheiten entsprechende Schutzkleidung und Masken tragen, ist selbstverständlich und nicht erst seit Corona so“, betont der Bestatter.

Bei Wurzener Bestatter hat sich Situation normalisiert

Nach wie vor nicht leicht zu händeln sei die Limitierung der an Trauerfeiern teilnehmenden Personen auf derzeit zehn: „Dies führt in größeren Familien natürlich zu Problemen. Aber die Angehörigen reagieren zum überwiegenden Teil mit großem Verständnis auf die Einschränkungen und arrangieren sich mit der Situation, so gut es eben geht."

Bestatter Hendrik Flügel: „Die Situation hat sich wieder etwas normalisiert, nachdem sich die Beerdigungen im Herbst ziemlich geballt hatten.“ Quelle: LVZ-Archiv

Bestatter Hendrik Flügel kann für den Moment durchatmen. „Die Situation hat sich wieder etwas normalisiert, nachdem sich die Beerdigungen im Herbst ziemlich geballt hatten“, berichtet der Wurzener. Sicher sei der Aufwand bei an dem Virus Verstorbenen größer, „aber es gab auch in der Vergangenheit schon immer wieder Jahre mit einer zumeist durch eine Grippewelle verursachten höheren Sterberate“.

Luftsäuberung im Geschäft

Er habe in seinem Haus alles dafür unternommen hat, dass sich Angehörige von Verstorbenen nicht mit dem Virus anstecken. „Wir führen eine Luftsäuberung durch, achten auf die Abstände und beraten maximal zwei Personen gleichzeitig. Bislang sind wir damit ohne Probleme durch die Pandemie gekommen“, sagt Flügel, der seit rund 30 Jahren Bestatter ist.

Befürchtungen, dass mit neuen Mutationen die Sterberate deutlich ansteigen und womöglich auch sein Geschäft überfordern könnte, hat er nicht: „Wir waren seit dem Beginn der Pandemie zu keinem Zeitpunkt überlastet. Und ich gehe davon aus, dass auch die nächsten Wochen und Monate beherrschbar bleiben.“

Von zehn Bestattungen drei Corona-Fälle

Auch Peter Domke vom in Wermsdorf und Mutzschen ansässigen gleichnamigen Bestattungshaus bestätigt, dass man bislang nicht an Grenzen gestoßen sei: „Von zehn Bestattungen standen über den gesamten Zeitraum seit dem Frühjahr 2020 hinweg maximal drei im Zusammenhang mit dem Virus.“ Grundsätzlich unterscheide sich die aktuelle Situation nur unwesentlich von der in normalen Jahren.

Allerdings mache ihm der im Zusammenhang mit dem Virus stehende behördliche Aufwand zu schaffen, weil dieser verantwortlich dafür sei, dass sich die Bestattungen verzögerten. „Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass in unserem Einzugsgebiet kein Altenpflegeheim ansässig ist. Dort, wo dies der Fall ist, halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass die Situation bei den Bestattern eine andere ist“, sagt Domke.

Von Roger Dietze und Claudia Carell