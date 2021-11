Mehr Grün in der Stadt: Grimmaer bringen CO2-Fresser in die Erde

Grimma

Klimaschutz, etwas Schönes fürs Auge und Schattenspender: Die Grimmaer Ortsteile und deren Bewohner profitieren spätestens ab dem Frühjahr von einer ungewöhnlichen Aktion. Zahlreiche Frauen, Männer und Kinder haben den Sonnabend genutzt, um nicht den eigenen Garten auf Vordermann zu bringen und winterfest zu machen, sondern um Grimma grüner werden zu lassen. In Zschoppach hatten sich die Mitstreiter mit Schuhwerk, Spaten, Schaufeln, Hammer, Messern und Akkuschraubern bewaffnet, um der Initiative „BaumWege Grimma“ unter die Arme zu greifen und mit anzupacken.

Martin gießt einen neu gepflanzten Baum. Quelle: Jens Paul Taubert

Schließlich galt es, am Ostrauer Weg beziehungsweise an der Goldgasse 20 Laub- und Obstbäume in die Erde zu bringen. „Früher gab es hier überall Alleen, heute ist davon nicht mehr viel übrig“, sagte die Zschoppacher Ortsvorsteherin Ursula Rauwolf, die seit Monaten für das Projekt die sprichwörtlichen Strippen zieht. „An vielen Stellen sieht es aus wie in der Steppe, das müssen wir dringend ändern.“ Anliegen der Initiative sei es daher, in den kommenden Monaten solche Alleen wieder entstehen zu lassen.

Landwirte sollen für Vorhaben sensibilisiert werden

Den Anfang machen besagte 20 Bäumchen, die bereits in einer Baumschule „vorgezogen“ wurden. Finanziert wurden sie über Spendengelder. Doch damit sei es nach Aussage von Rauwolf noch lange nicht getan. Vielmehr brauche das Vorhaben viel Zeit, Geduld und Unterstützung. Und in gewisser Weise auch die Bereitschaft zum „Klinkenputzen“. Für den Erfolg sei es unerlässlich, die Grundstückseigentümer für das Anliegen zu sensibilisieren. Vor allem Landwirte, denen viele Flächen entlang der Straßen zwischen den Ortsteilen gehören, will die Initiative ansprechen. „Es wäre ein großer Gewinn, wenn die Randstreifen der Felder für die Pflanzung von Bäumen genutzt werden“, machte Rauwolf deutlich. Denn es sei doch auch im Interesse der Landwirte, wenn sich beispielsweise Greifvögel hier niederlassen und auf Mäusejagd gehen könnten. Und eines sei mittlerweile von elementarer Bedeutung: „Bäume sind CO2-Fresser.“

Gepflanzt wurde am Ostrauer Weg, am Poischer Berg und in der Goldgasse. Hier pflanzen Mona, Majella, Samuel, Roman und Sabine (von links) einen Apfelbaum. Quelle: Jens Paul Taubert

In mehreren Gruppen waren die Zschoppacher und auch Mitstreiter aus anderen Ortsteilen losgezogen, um Löcher auszuheben, die Bäume zu setzen, ein Drahtgeflecht um den Wurzelballen als Schutz gegen Wühlmäuse zu legen und letztlich Stützpfähle in den Boden zu rammen. Anschließend wurde gegossen. „Nun hoffen wir, dass sie gut anwachsen“, betonte Rauwolf nach getaner Arbeit. Sorge habe sie keine, dass das nicht gelingt, immerhin gebe es viele Baumpaten, die sich in Zukunft kümmern würden.

Nächste Pflanzaktion gibt es am 20. November in Gaudichsroda

Die nächste Pflanzaktion soll nun am 20. November in Gaudichsroda stattfinden. Wer bis dahin schon helfen will, kann das auch mit Hilfe von Geld machen.

Für die Initiative wurde ein kommunales Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE28 8605 0200 1010 000060, Sparkasse Muldental, mit dem Verwendungszweck „BaumWege Grimma“. Und wer sich schon zum Anpacken melden will, kann das tun unter: kontakt@baumwege-grimma.de tun.

Von Julia Tonne