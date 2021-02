Mehr Kinder, weniger Hochzeiten – die Standesamt-Statistik aus Grimma

Grimma

Deutlich mehr Kinder als die Jahre zuvor wurden 2020 in Grimma geboren. Für 170 Mädchen und 145 Jungen wurde im vorigen Jahr der Geburtsort Grimma in den Ausweis eingetragen, womit die Zahl der Geburten in der Muldestadt die 300-Marke knackte. Das sind 18 Prozent mehr als im Jahr 2019, geht aus einer Mitteilung der Stadt Grimma zur Statistik des Standesamtes hervor. Nehme man das Jahr 2017 als Vergleichswert, seien sogar 54 Prozent mehr Entbindungen gezählt worden. Damit wird sichtbar, dass das Konzept der Geburtshelferinnen mit dem Beleghebammen-Kreißsaal im Krankenhaus Grimma zunehmend Früchte trägt. Immer mehr werdende Eltern entscheiden sich für die Möglichkeit hier.

Das sind die beliebtesten Vornahmen

Die beliebtesten ersten Vornamen waren bei den Mädchen Lea (fünf Mal), Lina (vier Mal) sowie Anna, Holly, Pauline und Sophia (je drei Mal). Bei den Jungs rangierten Emil (fünf Mal), Julius (vier Mal) sowie Arthus, Ben, Carlo, Jonas, Liam, Lio, Matti (je drei Mal) ganz vorne. Jedes dritte Neugeborene trägt einen zweiten Vornamen, zeigt die Auswertung der Statistik des Grimmaer Standesamtes.

Standesamt Grimma stellt 442 Sterbeurkunden aus

Im Jahr 2020 starben 442 Menschen in Grimma. Das sind acht Prozent mehr zum Vorjahr; im Jahr 2018 stellte das Standesamt 488 Sterbeurkunden aus. Es gelte zu beachten, so die Stadtverwaltung, dass die Werte des Standesamtes Grimma nicht mit den Daten des Statischen Landesamtes vergleichbar sind. Das Standesamt beurkunde alle in der Gemeinde Grimma verstorbenen Personen. Auch diejenigen, die ihren letzten Wohnsitz außerhalb des Gemeindegebietes hatten.

Trotz Corona geben sich 155 Paare das Ja-Wort

Die Anzahl der Eheschließungen ging erwartungsgemäß zurück. „Hochzeitspaare haben es in Pandemiezeiten schwer“, heißt es in der Mitteilung. Die Trauorte des Standesamtes in Nimbschen, Trebsen, Grimma und Nerchau ließen nur eine gewisse Anzahl Gäste zu. 155 Paare schlossen im vorigen Jahr den Bund des Lebens. Das sind rund 21 Prozent weniger als im Jahr 2019 (196 Eheschließungen). „Rund ein Drittel der geplanten Hochzeiten wurde verschoben. Etliche Brautpaare planen, ihre Hochzeitsfeier im Rahmen einer freien Trauung oder einer kirchlichen Eheschließung nachzuholen“, weiß Standesamtsleiterin Liane Schwarm. Grimma sei als Hochzeitsstadt sehr beliebt. Jede siebte Ehe im Landkreis Leipzig werde in Grimma geschlossen. „Nach wie vor ist auch der Terminkalender für das Jahr 2021 bis 2022 gut gefüllt.“

Standesamt Grimma stellt im vorigen Jahr 4600 Urkunden aus

Die Zahl der vom Standesamt Grimma ausgestellten Dokumente blieb 2020 fast gleich: über 4600 Urkunden. Neben Geburten, Sterbefällen, Scheidungen und Eheschließungen stellte das Amt auch Bescheinigungen für Kirchenaustritte (39), Vaterschaftsanerkennungen (40), Ehefähigkeitsnachweise (3), Namensänderungen und Adoptionen aus.

Von LVZ