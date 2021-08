Mehr Mitsprache für Jugendliche: Neues Jugendforum in Grimma gegründet

Grimma

Eine Handvoll Teenager hat am Sonnabend ein Jugendforum für Grimma ins Leben gerufen. Ein Pavillon schützte im Schwanenteichpark vor dem strömenden Regen, als die jungen Leute zunächst einige kommunale Themen diskutierten und auf roten und grünen Zetteln notierten, was sie in der Stadt stört und was ihnen gefällt. „Wenig für Jugendliche“ stand auf dem ersten Blatt, das auf der Minus-Seite an der Pinnwand landete.

Jugendparlament soll in Grimma entstehen

Der Grechwitzer Jonas Siegert verfolgt schon seit längerem das Ziel, Jugendlichen in Grimma ein Sprachrohr zu geben und gemeinsame Projekte auf die Beine zu stellen. Der 17-jährige Abiturient des Beruflichen Schulzentrums Grimma ist dazu seit vorigem Jahr mit der Stadtverwaltung im Gespräch, weil am Ende des Weges ein Jugendparlament stehen soll. Nach der langen Corona-Flaute wurde nun zunächst das Jugendforum gebildet, das Stück für Stück wachsen soll. „Wenn du mit anderen etwas verändern möchtest, Ideen für Jugendliche in Grimma hast, eigene Projekte planen und gestalten willst, Spaß daran hast, dich einzumischen und zwischen 12 und 21 Jahren bist, dann komm zum Jugendforum Grimma“, wird auf einem Plakat um weitere Mitstreiter geworben.

Unter einem Pavillon im Schwanenteichpark hat sich am 28. August in Grimma ein Jugendforum gegründet. Zunächst wurden Stärken und Schwächen der Stadt diskutiert und auf grünen oder roten Zetteln notiert. Quelle: Frank Prenzel

Schon in den nächsten Tagen will sich die kleine Gruppe erneut treffen und darf das Jugendforum und die ersten Ideen am 23. September in der Sitzung des städtischen Beirates für Kultur, Jugend und Sport vorstellen. Ziel sei es, in Grimma mehr Jugendbeteiligung zu ermöglichen, sagt Jonas Siegert. „Wir wollen uns nicht aus Spaß treffen, sondern etwas bewegen. Wir wollen politisch unabhängig sein, mitgestalten und eigene Projekte einbringen.“

Grimmas OB wünscht sich projektbezogene Arbeit

Wenn das Jugendforum projektbezogen und selbstständig agiere, sei das eine gute Sache, sagt Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) auf LVZ-Anfrage. „Das unterstützen wir gern.“ Die Jugendlichen könnten ihre Ideen jederzeit im Beirat, den Ausschüssen oder sogar im Stadtrat vorstellen. Weniger gut fände Berger politische Debatten wie im Bundestag.

Dem Jugendforum steht das Flexible Jugendmanagement des Landkreises (FJM) unterstützend zur Seite. Deshalb war FJM-Mann Thimo Lorenz am Sonnabend nach Grimma gekommen. „Bei Projekten geht es ja auch ganz schnell um die Finanzierung und um Fördertöpfe“, sagte er und erläuterte, wie wichtig eine gute Vernetzung ist.

Die Pinnwand füllte sich vor allem mit roten Zetteln: Wenig Plätze für Ältere (14 plus); fehlende Veranstaltungsräume und Sitzmöglichkeiten... Einen coolen Treffpunkt im Park mit Grillecke, Tischtennis-Platte und Basketball-Ecke – für die jungen Leute wäre das ein guter Anfang.

Von Frank Prenzel