Meisterlicher Abschluss: Bio-Bäcker Ricardo Fischer ist Muldentals erster Brot-Sommelier

Lossatal/Kühnitzsch

Vom Bäckermeister zum B(r)otschafter des guten Geschmacks: Ricardo Fischer hat es geschafft. Der Kühnitzscher darf sich mit Fug und Recht Experte nennen und stolz das Logo eines Brot-Sommeliers auf seiner Arbeitskleidung tragen. Lediglich 124 Absolventen der Akademie „Deutsches Bäckerhandwerk“ in Weinheim (Baden-Württemberg) gibt es weltweit, nur vier im Freistaat Sachsen. Das Muldental besitzt mit ihm den ersten Fachberater!

Der Bio-Bäcker ist ein wissenshungriger Feinschmecker

Wenn es um seinen Beruf geht, zählt der junge Mann zu den Feinschmeckern seiner Branche, vor allem aber ist er ein wissenshungriger Nimmersatt in Sachen Fortbildung. Immerhin paukte Fischer zehn Monate lang und nebenher für das aktuelle Qualitätsprädikat. „In acht Präsenzmodulen zu je drei Tagen und den entsprechenden Lernphasen zu Hause wurde uns von den Referenten alles über das Brot gelehrt und insbesondere die sensorischen Fähigkeiten geschult.“ Selbst die Geschichte des Brotes kam dabei nicht zu kurz. Den Schlusspunkt setzte im Oktober 2020 dann eine Facharbeit, die wissenschaftlichen Charakter trug. Fischer widmete sich hierbei dem Thema Social Media als Form der Vermarktungsstrategie – mit Erfolg.

Daumen hoch - geschafft: Der Abschluss des Kurses fand traditionell in der Kochschule von Starkoch Johann Lafer (Mitte) statt. Als Neunter von links hält Ricardo Fischer stolz das Zertifikat in den Händen. Quelle: Bundesakademie Weinheim

Werbebotschaft mit selbstgedrehte Clips bei TikTok

Denn mittlerweile kredenzt der junge Mann seine Handwerkskunst über selbstgedrehte Clips auf dem internationalen Videoportal TikTok. Gut 130 000 Nutzer folgen ihm bereits. „In den vergangenen 28 Tagen hatte ich beispielsweise rund 9,5 Millionen Aufrufe“, freut er sich über die wachsende Resonanz. „Letztlich möchte ich damit das Image unseres Berufes aufwerten und neue, kreative Ideen vermitteln, wie das Champagnerroggenvollkornbrot oder das Bärlauchbaguette mit wildem Lauch.“ Allerdings, fügt Fischer schmunzelnd an, habe das Champagnerroggenbrot keineswegs etwas mit dem perlenden Schaumwein zu tun. „Champagnerroggen ist vielmehr eine alte Kulturpflanze, die sehr gut Trockenheit verträgt.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gerade naturbelassene, regionale Rohstoffe und der Verzicht auf Fertigmischungen sowie Backmittel sind das Markenzeichen von „Fischers Bäckerei“ im Lossataler Ortsteil Kühnitzsch. „Bei uns steckt Individualität in jedem natürlichen Brotlaib. Der Sauerteig, die Backofentemperatur – ja selbst die Tageszeit haben Einfluss auf Geschmack und Haltbarkeit.“ Ricardo Fischer ist beim Erzählen in seinem Element, weshalb er schon gern mal hinter dem Ladentisch steht und mit seinen Kunden über das unerschöpfliche Thema Brot philosophiert.

Fischer erlernte seinen Beruf bei „Schmidt & ­Söhne“ in Wurzen

Erinnerungsfoto mit Starkoch Johann Lafer: Er gratulierte persönlich den 18 Absolventen zum bestandenen Abschluss. Quelle: Bundesakademie Weinheim

Die Liebe zum Beruf begann für ihn 1997 mit seiner Ausbildung bei der Bäckerei „Schmidt & Söhne“ in Wurzen. „Anfangs wusste ich nicht wirklich, was ich werden möchte, zumal damals die Lehrstellen knapp waren.“ Doch Fischer zeigte rasch Talent und blieb danach neun Jahre als Geselle. 2010 folgte der Meisterbrief und im Mai 2012 die Selbstständigkeit dank eines Glücksfalls. Reinhold Krause suchte einen Nachfolger für seine Backstube, die „ich in Kindheitstagen von der anderen Straßenseite sah“.

Heute beschäftigt der 39-Jährige fünf Bäcker. Mit Verkäuferinnen und Fahrern sind es insgesamt 25 Mitarbeiter. 2018 eröffnete er außerdem ein Fachgeschäft im Leipziger Waldstraßenviertel und bietet seine Produkte im mobilen Verkaufswagen während der Leipziger Markttage an.

Zum Reinbeißen: Naturbelassene, regionale Rohstoffe und der Verzicht auf Fertigmischungen sowie Backmittel sind das Markenzeichen von "Fischers Bäckerei". Quelle: privat

Ein Rezept vom Brot-Sommelier zum Nachbacken

Aus seinem Wissen macht Bio-Bäcker und Brot-Sommelier Ricardo Fischer übrigens kein Geheimnis und verrät zum Schluss ein Rezept zum Nachbacken – Weizensauerteigbrot.

Die Zutaten: 475 Milliliter Wasser, 127 Gramm Weizensauerteig, 650 Gramm Weizenmehl und 13 Gramm Salz.

Alles miteinander gut vermischen und für circa drei Stunden ruhen lassen sowie aller halben Stunde dehnen und falten. Wenn der Teig soweit ist, schonend rund wirken und weitere 30 Minuten ruhen lassen. Nun den Teig zu einem langen Brotlaib formen und in ein leicht bemehltes Garkörbchen legen.

Zum Reifen muss das Brot jetzt acht bis 12 Stunden in den Kühlschrank. Nach der Reifezeit den Ofen auf 240 Grad Celsius aufheizen, das Brot aus dem Kühlschrank holen und vorsichtig aus dem Körbchen auf das mit Backpapier versehene Blech kippen sowie mit dem Messer oben längst einschneiden. Das Brot nun in den vorgeheizten Ofen schieben und schwaden.

Schwaden bedeutet das Backen mit Wasserdampf. Dazu reicht es, eine mit Wasser gefüllte Auflaufform beim Aufheizen mit in den Ofen zu schieben. Der Wasserdampf gibt dem Teig die nötige Elastizität und sorgt für eine knackige Kruste. Bei fallenden Temperaturen circa 50 Minuten goldbraun ausbacken. „Gutes Gelingen!“, wünscht Fischer.

Von Kai-Uwe Brandt