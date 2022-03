Melanie Hasselbacher will Belgershainer Bürgermeisterin werden

Belgershain/Threna

Melanie Hasselbacher möchte Thomas Hagenow ins Amt des Belgershainer Bürgermeisters respektive der Bürgermeisterin folgen. Für die am 12. Juni stattfindende Wahl hat die 36-jährige Finanzcontrollerin, die als parteilose Einzelkandidatin ins Rennen geht, bereits die erforderlichen 40 Unterstützerunterschriften gesammelt. „Als parteilose Kandidatin bin ich unabhängig und habe damit die Möglichkeit, gute und zielführende Ideen aufzugreifen und zu vermitteln“, so Hasselbacher.

Die in Threna beheimatete Mutter einer Tochter hat es sich auf die Fahnen geschrieben, im Falle eines Wahlsieges alle Bürgerinnen und Bürger mitnehmen zu wollen. „Die Bedürfnisse der Menschen in Threna sind nicht unbedingt deckungsgleich mit jenen in Belgershain, Köhra oder Rohrbach. Entscheidend ist aber für mich, dass wir gemeinsam unsere Zukunft gestalten“, so die Bürgermeister-Kandidatin.

Als Gemeindeoberhaupt etwas bewirken

Diese schöpft ihre Motivation für ihre Kandidatur nach eigenem Bekunden aus dem Umstand, als Gemeindeoberhaupt etwas bewirken zu können. „Ich denke, dass es wichtig ist, an Themen beharrlich und entschlossen dran zu bleiben und diese zu einem Abschluss zu bringen.

„Ich sehe mich als Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung“, so Melanie Hasselbacher. Als ein konkretes Beispiel benennt sie den Ausbau der Ortsdurchfahrten Threna und Köhra sowie den Bau eines Radweges entlang der Staatsstraße 38.

Flexibles Zeitmanagement

Dabei mache sie sich hinsichtlich der mit dem Bürgermeisteramt verbundenen Herausforderung nichts vor. „Aber mein Beruf ermöglicht es mir, meine Zeit flexibel einzuteilen und viel davon für das Wohl der Kommune einzusetzen“, so die gebürtige Magdeburgerin und studierte Wirtschaftsingenieurin.

Diese wird sich am 12. Juni – Stand heute – gegen zwei männliche Kandidaten zu behaupten haben. Zum einen nominierte die Aufstellungsversammlung der Freien Wählervereinigung vor reichlich einer Woche den aus ihren Reihen stammenden Gemeinderat Guido Mai als Kandidaten. Zum zweiten schickt der AfD-Kreisverband mit Alexander Kerschke ihr für die Veranstaltungsorganisation verantwortlich zeichnendes Vorstandsmitglied ins Rennen.

Von Roger Dietze