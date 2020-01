Meldungen des Tages aus dem Muldental

Muldental

Neben den großen Geschichten passieren im Muldental auch viele kleinere Dinge. Auch sie sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Naunhofer Bürgermeisterkandidat sucht das Gespräch

Der Bürgermeisterkandidat von Bündnis 90/Die Grünen, Jörn Köckritz, stellt sich am 14. Januar, ab 19 Uhr, im Bürgersaal des Naunhofer Stadtguts vor. An der Veranstaltung wird auch Gerd Lippold, Staatssekretär im Sächsischen Ministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, teilnehmen. Thema soll die kommunale Gewerbeförderung sein. Köckritz wird Fragen aus dem Publikum beantworten.

Straßensperrung in Großbothen

Von Montag, den 20. Januar, bis Freitag, den 14. Februar, ist die Eichberggasse in Großbothen ab der Einmündung Wiesenstraße gesperrt. Grund ist die Verlegung von Stromkabeln. Die Anwohner werden durch die Baufirma informiert, teilt die Stadtverwaltung Grimma mit.

Weitere Neujahrsfeuer in der Region

Zum Altenbacher Neujahrstreffen mit Christbaumfeuer lädt der Kultur- und Heimatverein „Rund um den Eichberg“ für den 18. Januar nach Altenbach auf den Spielplatz am Heller ein. Ab 16 Uhr kann man bei Glühwein und Gegrilltem mit Freunden und Bekannten den Start ins Jahr 2020 genießen. Ausgediente Bäume können dazu mitgebracht werden und werden in einer großen Feuerschale verbrannt. Nur in Ausnahmefällen ist die Ablagerung an einer dafür markierten Stelle ab 10 Uhr möglich. Die Anlieferung von diversem Grünschnitt ist ausdrücklich untersagt. Für große und kleine Kinder stehen außerdem zwei kleine Feuerschalen bereit, über denen Knüppelkuchen gebacken werden kann.

Ein weiteres Winterfeuer entzündet der Heimatverein Lindhardtam 18. Januar, 17 Uhr, auf der Festwiese an der Alten Mühle. Es gibt Knüppelkuchen, Gegrilltes, Glühwein und andere Getränke.

Zum Traditionsfeuerbittet die Freiwillige Feuerwehr Threnafür den 18. Januar zum Sportplatz des Ortes. Beginn ist 17 Uhr, von da an gibt’s Köstlichkeiten vom Grill. 17.30 Uhr setzt sich ein Lampionumzug für Groß und Klein in Bewegung. 18.10 Uhr soll das Feuer entzündet werden, für das am selben Tag schon ab 9 Uhr abgeschmückte Weihnachtsbäume am ausgewiesenen Platz abgegeben werden können. Entsorgungen von Baumverschnitt und anderen Abfällen ist nicht gestattet, sie werden zur Anzeige gebracht.

Von lvz