Menschen im Landkreis Leipzig erzählen: „Das ist meine Hoffnung für 2022“

Borna/Grimma

Nach 22 Monaten Corona-Pandemie voller Entbehrungen und Ungewissheit schauen die Menschen im Landkreis Leipzig verhalten optimistisch in das neue Jahr. Die Sehnsucht nach Normalität und einem Ende der Maßnahmen ist groß und rangiert auf der Wünscheliste an erster Stelle.

Corona hat einen Schatten auf viele Familien gelegt. Physisch, psychisch sowie emotional, findet der Kitzscheraner Timo Schäfer. „Es gibt kein anderes Thema mehr, wenn man sich mit der Familie oder Freunden trifft“, so der 43-Jährige, „aber es betrifft ja unser Leben, unseren Alltag, deshalb redet man so viel darüber.“ Für das neue Jahr wünscht sich der Familienvater, „endlich wieder reisen zu dürfen oder zu Konzerten und ins Kino zu gehen ohne Beschränkungen“. Hoffnung mache ihm die Nachricht über neuartige Covid-Medikamente, die schwere Krankheitsverläufe verhindern sollen. „Ich habe gelesen, dass Deutschland eine Million Packungen davon gekauft hat. Damit wären wir doch endlich aus dem Schneider.“

Selbstbedienungsladen endlich schließen

Dieter Arndt von den Kitzener Oldtimerfreunden gehen viele Gedanken für das neue Jahr durch den Kopf. Positive als auch kritische. „Ich hoffe vor allem, dass das Leben für die Bürger wieder lebenswerter wird und dass endlich mal der Selbstbedienungsladen für Politikerdiäten geschlossen wird.“ Seine Wunschliste ist aber noch länger: die Feuerwehr Kitzen zu neuem Leben erwecken, Ausbau des Internets in der ländlichen Region, dass die Preissteigerungen nicht höher als die Rentenerhöhung werden, dass die Verschwendung von Steuergeld strafbar wird und auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen. „Eigentlich habe ich vor der Zukunft Angst“, meint Dieter Arndt, „weil viele nicht mehr die wahren Werte des menschlichen Zusammenlebens achten. Ordnung und Respekt sind leider nicht mehr an der Tagesordnung.“

Freie Marktwirtschaft nicht weiter einengen

„Corona wird uns wohl noch weiter begleiten und auch in diesem Jahr nicht verschwinden“, sagt Dieter Hager, der Vorsitzende des Gewerbevereins Groitzsch/Pegau. Dennoch hofft Hager, dass sowohl das Gewerbe als auch die gesamte Wirtschaft wieder auf die Beine kommen. „Niemand konnte sich vorstellen, dass der Staat einmal so drastisch in die Wirtschaft eingreift und entscheidet, wann man seinen Laden öffnen darf“, macht er deutlich. Nach zwei Jahren Pandemie sei es an der Zeit und geboten, den einstigen Rahmen der freien Marktwirtschaft wieder herzustellen und nicht weiter einzuengen.

Feuerwehr ist ganz nah an den Menschen

Besonders gefährdet sieht Thomas Knoblich, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Grimma, in Zeiten einer Pandemie die Kameraden der Feuerwehren. „Bei Einsätzen wie Türöffnungen und Tragehilfen können wir nicht auf Abstände achten, wir sind immer ganz nah am Menschen und helfen jedem, der unsere Hilfe braucht“, betont er. Und das sei im vergangenen Jahr mehr als 280 mal der Fall gewesen. Erschwerend komme hinzu, dass die Ausbildungen nicht kontinuierlich möglich gewesen seien. Zumal die Feuerwehren dringend auf weiteren Nachwuchs angewiesen seien. Nun hoffe er sehr, dass bald ein halbwegs normaler Alltag einkehre. „Den vermisst wohl jeder.“

Thomas Knoblich und Richard John (v. re.) zeigen Plakate, die in Schulen ausgehangen werden sollen. Die Kameraden erhoffen sich damit neue Mitglieder für die Jugendfeuerwehr der Großen Kreisstadt. Foto: Thomas Kube Quelle: Thomas Kube

Mehr zuhören als verurteilen

Andrea Auster vom Wunderbrunnen in Kitzen hegt große Hoffnungen auf ein freundlicheres Jahr 2022. „Ich wünsche mir, dass die Menschen wieder mehr zuhören, wenn sie miteinander sprechen und nicht gleich verurteilen. Jeder hat doch das grundlegende Bedürfnis, verstanden zu werden. Ich halte es kaum noch aus, wie derzeit miteinander umgegangen wird.“ Für die Pension im Wunderbrunnen wünscht sich Andrea Auster endlich wieder volle Auslastung. „Noch so ein mageres Jahr wie zuletzt ist nicht zu schaffen.“ Die letzten Monate wurden genutzt, um neue Attraktionen zu schaffen, etwa den Sauna-Ruheraum, eine Fass-Sauna oder den Badezuber. „Wir haben uns so viel Mühe gegeben und wünschen uns sehr, dass wir die Saison verlängern können und bald wieder Gäste kommen dürfen.“ Auch für ihr Bienenhaus in Werben blickt die Naturfreundin optimistisch in die Zukunft. „Meinen Bienen geht es gut, ich habe aktuell 30 Völker und im vergangenen Jahr reichlich Honig geerntet. Den hoffe ich, nun gut verkaufen zu können.“

Andrea Auster ist nicht nur Gastgeberin im Wunderbrunnen Seegel, sondern als Imkerin verkauft sie auch eigenen Honig. Quelle: Kathrin Haase

Keine Ruhe mit noch mehr Vorschriften

Auch Marco Neumann, Vorsitzender der Freien Wähler Grimma. „Ich hoffe sehr, dass wir zur Normalität zurückkehren“, sagt er. Außerdem sei seine Hoffnung groß, dass auch in Berlin bei der Politik ankomme, „dass wir irgendwann mit dem Virus leben müssen“. Mit noch mehr Vorschriften sei es kaum möglich, wieder Ruhe reinzubringen, „Reglementierungen müssen weniger und nachvollziehbarer werden“. Für die Stadt Grimma hegt er die Hoffnungen, dass sich Ausgaben und Einnahmen – die in dieser Reihenfolge aufgrund der Pandemie gestiegen und gesunken seien – bald wieder im Lot einpendeln. „Und darüber hinaus wäre es schön, wenn wir bei der Sanierung des Tierheims Schkortitz vorankommen und die Baumaßnahmen begleiten können.“

Marco Neumann. Quelle: Thomas Kube

Zwei närrische Lichtblicke im Mai

Seit mittlerweile zwei Jahren schiebt der Groitzscher Carnevalsverein Schnaudertaler Burgnarren seine Veranstaltungen vor sich her und darf das Geprobte nicht zeigen. Ein Umstand, der die Jecken nicht gerade fröhlich stimmt. Als kleinen Lichtblick haben die Burgnarren für den 20. und 21. Mai zwei Veranstaltungen geplant. „Das stimmt uns sehr positiv, weil wir davon ausgehen, dass die Inzidenzen dann nicht mehr entscheidend sind, was die Abstandsregeln angeht oder wie man Veranstaltungen überhaupt durchführen darf“, so der CSB-Präsident Frank Neumann aus Elstertrebnitz. „Es macht keinen Sinn, vor halbvollen Sälen zu spielen. Das ist für uns als Verein auch wirtschaftlich nicht machbar.“

Frank Neumann von den Schnaudertaler Burgnarren aus Groitzsch als Andreas Gabalier. Zwei Jahre ist es jetzt her, dass die Faschingsfreunde keine Veranstaltung mehr durchführen durften. Jetzt haben sie einen Lichtblick im Mai. Quelle: Jens Paul Taubert

Freude auf das Hobby Fußball

Mit großer Freude denkt Enrico Rockstroh an das neue Jahr. „Es wird ein Jahr, in dem wir uns endlich wieder mehr treffen und unter Menschen kommen können“, so der Hobbyfußballer beim SV Groitzsch, der zugleich Mitglied im Spielausschuss des Kreis-Fußballverbandes ist. Ausschlaggebend für Glück und Wohlbefinden seien jedoch die Kommunikation mit Freunden und der Familie. „Dafür sollte man in allen Situationen seine Mitmenschen gut verstehen können“, weiß der Inhaber und Geschäftsführer von Hörakustik Kufs aus seinem Arbeitsalltag. „Und wenn es an der einen oder anderen Stelle Schwierigkeiten mit dem Hören gibt, dann sind wir auch in diesem Jahr wieder gerne für unsere Kunden da.“

Enrico Rockstroh Quelle: PM

Auf und Ab im Kulturhaus Böhlen

Christiane Fuhrmann, Geschäftsführerin des Kulturhauses Böhlen, traut sich gar nicht so recht, Hoffnungen zu hegen. Zu viele Unwägbarkeiten gab es in den vergangenen zwei Jahren. Nicht nur privat, sondern auch beruflich. „Nicht nur der persönliche Alltag war durch die Pandemie geprägt, auch im Kulturhaus ging es nur auf und ab“, erklärt sie. Sie wünscht sich für dieses Jahr endlich Sicherheit und Verlässlichkeit für die Planungen von Veranstaltungen, um das Vertrauen der Besucher zurückzugewinnen. “Es muss eine Perspektive für Kulturschaffende geben, und zwar eine langfristige.“ Öffnungen von Kultureinrichtungen müssten endlich wieder möglich sein, erst recht, wenn alle geforderten Voraussetzungen erfüllt sind. “Und privat wünsche ich mir, dass das normale Leben zurückkehrt.“

Von Kathrin Haase, Julia Tonne