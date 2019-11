Menschen in Grimma gedenken dem Mauerfall und Reichspogromnacht

Grimma

Der 9. November ist ein geschichtsträchtiger Tag in Deutschland. An diesem Datum vor 81 Jahren gingen im Zuge der so genannten Reichspogromnacht deutschlandweit Synagogen in Flammen auf, wurden jüdische Friedhöfe geschändet und Juden in Konzentrationslager deportiert. Und es war erneut an einem 9. November, an dem vor 30 Jahren die bereits deutliche Risse zeigende innerdeutsche Mauer bei einer legendären Pressekonferenz endgültig fallen sollte.

In Grimma wurde am Samstagabend beider Ereignisse gedacht, die zwar zeitlich weit auseinander liegen, aber doch untrennbar historisch miteinander verbunden sind. Im Anschluss an eine Andacht zum Mauerfalljubiläum in der Frauenkirche zogen die Kirchenbesucher mit Kerzen durch die Lange Straße zum Marktplatz, auf dem sie unter anderem hebräische Lieder und den Klassiker „We shall overcome“ (Wir überwinden) anstimmten, um der Opfer des Holocaust im Allgemeinen und der der Reichspogromnacht im Besonderen zu gedenken.

Wobei auch ein Bogen zum Hier und Heute mit der Erinnerung daran geschlagen wurde, dass in den vergangenen Jahren im Zuge der Terrorismusbekämpfung Völker zu Verlierern gemacht worden seien.

Geschichtsaufarbeitung mit Putzlappen und Reinigungsmittel: Die 19 Grimmaer Stolpersteine wurden am Sonnabendabend aufpoliert und dabei an jene Menschen erinnert, die einst in der Stadt lebten, bevor sie von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Quelle: Roger Dietze

19 Stolpersteine in Grimma wurden geputzt

Ihren Abschluss fand die von der Kirchgemeinde organisierte Veranstaltung mit dem Putzen der insgesamt 19 im Pflaster der Muldestadt verlegten Stolpersteine, wobei an jene Menschen erinnert wurde, die einst in Grimma lebten, bevor sie von den Nationalsozialisten ermordet wurden.

Neben Grimma sind in den vergangenen Jahren mit tatkräftiger Unterstützung des Kölner Künstlers Gunter Demnig in vielen anderen Kommunen so genannte Stolpersteine vor den letzten selbst gewählten Wohnorten jüdischer Mitbürger und Sinti und Roma, aber auch vor denen von Christen, Kommunisten und Sozialdemokraten sowie wegen ihrer sexuellen Orientierung Verfolgten, Deserteuren und Widerständlern verlegt worden.

Berger : Erlebnisse 1989 brachten gewaltige Veränderungen

Grimmas Bürgermeister Matthias Berger (parteilos) höchstpersönlich hatte die Bewohner seiner Stadt im Vorfeld der Gedenkveranstaltung darum gebeten, an dieser teilzunehmen. „Sicherlich sind bis heute nicht alle mit dem Mauerfall verbundenen Erwartungen und Hoffnungen erfüllt worden, die vor 30 Jahren in der ersten Euphorie entstanden sind.

Dennoch haben die 89er-Ereignisse für uns alle das Leben fundamental verändert und eine Vielzahl von Chancen und Möglichkeiten eröffnet. Dessen sollten wir in einer gemeinsamen Veranstaltung gedenken“, so Berger, dessen Wunsch sich in Anbetracht von rund 50 Kirchenbesuchern nur bedingt erfüllte.

Jene, die den Weg in die Frauenkirche gefunden hatten, rief Pfarrer Torsten Merkel noch einmal die Ereignisse von vor 30 Jahren in Erinnerung – angefangen beim Paneuropäischen Picknick an der ungarisch-österreichischen Grenze über die weltverändernden Demonstrationen im Oktober bis hin zu Günter Schabowskis berühmter gestammelter Reisegesetzinformation. „Es ist damals gelungen, die Gewaltlosigkeit aus den Kirchen auf die Plätze und in die Straßen zu tragen. Dass kein Blut geflossen ist, war eine Gnade.“

Von Roger Dietze