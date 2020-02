Nach Messerstecherei in Grimma sucht Polizei mutmaßliche Tatwaffe

Grimma

Am späten Mittwochabend kam es in Grimma zu einer Messerstecherei, bei der eine Person Stichverletzungen erlitt und daraufhin ins Krankenhaus gebracht wurde. Dem Vernehmen nach habe es an der Eisenbahnunterführung für Fußgänger im Gerichtsweg nahe der Schwimmhalle zwischen zwei Jugendlichen eine körperliche Auseinandersetzung gegeben, bei der einer von beiden ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten eingestochen haben soll.

Was die Polizei gesucht hat, konnte sie finden und in einer Tüte sicherstellen. Quelle: Frank Schmidt

Um sich der Tatwaffe zu entledigen, sei diese in Richtung Bahndamm weggeworfen worden. Auf Nachfrage hatte einer der Beamter vor Ort bestätigt, dass der Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einer Straftat stehen würde. Dass es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe um ein Messer gehandelt habe, wollte er indes nicht bestätigen. Nur so viel hatte er wissen lassen, „dass wir etwas gesucht und auch gefunden haben“.

Polizei fordert Hilfe der Feuerwehr an

Doch das war nur unter Mithilfe der Freiwilligen Feuerwehr Grimma möglich geworden, die von der Polizei angefordert worden war. Die Kameraden hatten mit einer Kettensäge durch das dichte Gestrüpp einen Zugang zum Gleisbett freigeschnitten und leuchteten zusätzlich den Aktionsbereich der Polizei auf dem Gleisbett aus.

Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Gerichtsweg nahe der Schwimmhalle in Grimma Quelle: Frank Schmidt

Bahnstrecke Leipzig-Döbeln gesperrt

Dafür wurde die Bahnstrecke Leipzig-Döbeln zwischen 21 und 22.30 Uhr voll gesperrt, was zu Behinderungen im Zugverkehr führte. Nähere Angaben zu Täter und Opfer sowie zur Schwere der Verletzungen und zu den Hintergründen der Tat wurden nicht gemacht.

Von Frank Schmidt