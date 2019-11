Meyer rettet Lindhardter Kindertagesstätte

Naunhof

Einen gordischen Knoten durchschlug Gerold Meyer beim ehemaligen Lindhardter Kinderheim. Er erreichte eine Übertragung des Gebäudes von der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) Mulde-Collm in die Hände der Stadt Naunhof. Mit dem von ihm ausgehandelten Notarvertrag gilt die Kita Funtasia als gesichert, um deren Bestand jahrelang gebangt worden war.

Die zwei Grundstücke, auf denen das Gebäude steht, gehören der Stadt Leipzig, die sie loswerden will. Vergangenes Jahr schrieb sie das Ex-Heim zum Verkauf aus – im Einvernehmen mit der Awo, die damals noch per Erbbaurechtsvertrag Eigentümerin der Immobilie bis Oktober 2098 war. Daraufhin meldete sich ein Interessent, der nach LVZ-Informationen 710 000 Euro für die Grundstücke mit der Bebauung bot. Ziel soll es gewesen sein, diese Summe auf 850 000 Euro zu erhöhen.

Kindertagesstätte war bedroht

„Der Investor hatte etwas anderes vor, als die Kindertagesstätte bestehen zu lassen“, deutet Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) an. Unter der Hand ist von einem Abriss und dem Bau von Wohngebäuden die Rede. Die Stadt kann aber auf die Betreuungsplätze nicht verzichten, sondern braucht eher mehr davon. Zocher und der amtierende Bauamtsleiter Thomas Hertel fuhren zum Leipziger Liegenschaftsamt, kamen aber ohne Erfolg zurück. Leipzig bestand weiter auf den Verkauf an den Bestbieter.

Zur Galerie Zu vier Fünfteln steht das ehemalige Kinderheim Lindhardt leer, in dem die Arbeiterwohlfahrt die Kita Funtasia betreibt. Einige Außenansichten.

Meyer findet Deal mit der Awo

„Herr Meyer kann besser verhandeln als ich, das hat er schon bei der Rettung des Freien Gymnasiums bewiesen“, urteilt Zocher. „Deshalb bat ich ihn, sein Geschick einzusetzen.“ Meyer, damals noch Stadtrat und heute Vorsitzender der Naunhofer CDU, ging zunächst auf Awo-Geschäftsführer Daniel Schippan zu. Und er überzeugte ihn davon, das Erbbaurecht für die Immobilie ohne finanzielle Gegenleistung an die Stadt Naunhof zu vermachen.

Notarvertrag schon unterschrieben

Einen von Meyer in die Wege geleiteten notariellen Erbaurechtsübertragungsvertrag schlossen Kommune und Awo bereits am 3. September, wie Zocher den Stadträten jetzt im Nachgang mitteilte. Er erbat von den Abgeordneten im Nachhinein die Zustimmung dafür. Nur unter der Voraussetzung eines klaren Votums sei Leipzig bereit, mit Naunhof in Verkaufsverhandlungen über das Grundstück einzusteigen. Eindeutiger konnte die Abstimmung nicht ausfallen: Alle Volksvertreter hoben die Hände für den Notarvertrag.

Meyer soll Grundstückspreis aushandeln

Seit 20 Jahren bemüht sich Naunhof, die 7309 Quadratmeter Grund und Boden zu erwerben. Zocher baut nun wieder auf Meyer. „Ich hoffe, er schlägt in Leipzig einen guten Preis für uns raus“, sagt der Bürgermeister. Der Angesprochene will sein Bestes versuchen und antwortet auf die Frage, welches Honorar er für seinen Einsatz von der Kommune bezieht: „Ich erhalte kein Geld. Mein Lohn ist mein Erfolg für meine Heimatstadt Naunhof.“

Naunhof zahlt jetzt Erbbauzins

Mahnende Worte kommen von Jan-Walter Heikes (Bürgerinitiative Naunhof): „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt angesichts des Investitionsstaus am Gebäude und der Kaufsumme, die an Leipzig zu zahlen ist.“ Zunächst muss die Stadt nur den Erbbauzins an Leipzig entrichten. Erwirbt sie das Grundstück, werden Sanierungen im Ex-Heim, das zu vier Fünftel leer steht, sicherlich notwendig. „Doch insgesamt ist die Bausubstanz deutlich besser, als das der Eine oder Andere annimmt“, versichert Awo-Chef Schippan.

Arbeiterwohlfahrt erleichtert

Er dankt Meyer für sein Engagement. „Unser Ziel war es, die Kita zu erhalten“, erklärt er. „Nun erreichten wir in Lindhardt endlich einen Zustand wie in unseren anderen Einrichtungen – der Kommune gehört das Gebäude, wir sind der Betreiber und gehen davon aus, das bleiben zu können. Für uns eine Verbesserung, denn zu unseren Kernaufgaben gehört nicht die Liegenschaftsverwaltung.“

Gebäude kann ausgebaut werden

Ortsvorsteher Bernd Pohl (Freie Wählervereinigung Lindhardt) freut sich, dass die Kita nicht mehr bedroht ist. „Nun kann die Stadt planen, welcher Nutzung wir die leeren Teile des ehemaligen Kinderheims zuführen“, erklärt er. Für Stadtrat Michael Eichhorn (Linke) ergibt sich „eine Chance, die Kita zu erweitern und öffentlichen Raum in Lindhardt zu schaffen.“

Meyer mit Verhandlungsgeschick Kommentar von Frank Pfeifer Welch ein Coup! Was jahrelang niemandem gelang, erreichte Gerold Meyer in viermonatigen Bemühungen. Er sicherte der Stadt die Immobilie des ehemaligen Kinderheims Lindhardt. In erster Linie gilt damit die darin befindliche Kita als gerettet. Doch das ist nicht das Einzige, worüber sich die Kommune freuen darf. Im Nachhinein stellt sich als wahr heraus, was offiziell lange verleugnet wurde: Die Kita Funtasia war in ihrem Bestand ernsthaft gefährdet. Ein Investor wartete nur noch auf die Kaufzusage, ihm machte Meyer einen Strich durch die Rechnung. Gehört das Gebäude der Stadt Naunhof, muss sie einer Veräußerung zustimmen. Im Gegensatz zur Awo, die dazu unter bestimmten Voraussetzungen bereit gewesen wäre, wird sie nie ihre Einwilligung geben. Somit kann Leipzig das Ex-Kinderheim nicht mehr Dritten feilbieten. Um endlich Grundstück und Immobilie in eine Hand zusammenzuführen, bleibt nur noch eine sinnvolle Lösung: Naunhof erwirbt das Land. Laut einem Gutachten von 2017 beträgt der Wert des Grundstücks rund 439 000 Euro. Wenn Meyer, den Zocher noch einmal in die Spur schickt, die Kaufsumme drücken kann, kommt das der Kommune zugute. Schon jetzt hat sie dank seiner Hilfe kräftig profitiert, denn sie erhielt das Gebäude, dessen Schätzwert bei 378 500 Euro liegt, kostenlos von der Awo. Darüber hinaus ergibt sich für sie ein freier Spielraum, die vier Fünftel des Hauses, die noch leer stehen, einer für Lindhardt sinnvollen Nutzung zuzuführen. Dazu bedarf es freilich innovativer Ideen aus dem Rathaus. Sie sollten nicht wie jene von 2013 aussehen, als Zocher das im Aufbau befindliche Freie Gymnasium in das Ex-Heim verlagern oder notfalls schließen lassen wollte. Auch damals war es Meyer, der zwischen den Fronten vermittelte. Ihm ist maßgeblich zu verdanken, dass die Bildungsstätte noch besteht, die zu einer Erfolgsgeschichte wurde. Möge dem Lindhardter Haus eine ähnlich gute Zukunft beschieden sein!

Lesen Sie auch

Von Frank Pfeifer