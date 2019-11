Michael Eichhorn will Naunhofer Bürgermeister werden

Naunhof

Auf mehr Kommunikation setzt Michael Eichhorn, der sich als vierter Kandidat zur Naunhofer Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr stellt. Der Ortsverband der Linken, dem er vorsitzt, nominierte ihn diese Woche einstimmig. Zeit seines Lebens wohnt der 31-Jährige in der Parthestadt, er ist unverheiratet und hat keine Kinder.

Seit Jahren herrscht nach seinem Dafürhalten ein Stillstand in Naunhof, der zu einer großen Unzufriedenheit in der Bevölkerung wie auch auf allen Seiten des Stadtrats führe. „Wenn dauerhaft erst am Ende eines Jahres ein Haushalt beschlossen wird, lähmt das die Stadt“, meint er. „Deshalb muss sich die politische Kultur ändern. Persönliche und parteipolitische Befindlichkeiten sollten hintenan gestellt werden.“

Eichhorn für Gründung von Ältestenrat

Eichhorn, seit 2014 Mitglied der Linken, plädiert für die Schaffung eines Ältestenrats, der Themen der Parlamentssitzungen vorbereitet, Streitpunkte feststellt und Kompromisse findet, „um zu vermeiden, dass es regelmäßig öffentlichen Streit gibt, bei dem am Ende nichts herauskommt.“ Seit Jahren bestünden Probleme wie die Seenentwicklung und die Erweiterung der Grund- und Oberschule sowie die Schaffung von Kita-Plätzen. „Aber wir kommen nicht weiter. Es muss auch mal konkret werden“, sagt der Kandidat. „Wir müssen vom Diskutieren zum Umsetzen kommen. Und ich denke, dabei sind mir zehn Jahre in einer Kommunikationsagentur durchaus behilflich.“

Erfahrung aus Kommunikationsagentur

Monocom heißt die Agentur, in die er während seines Anglistik-Studiums, das er als Bachelor of Arts abschloss, eingestiegen ist. Gearbeitet hat er dort in verschiedenen Bereichen und zum Teil verantwortlichen Funktionen. „Ich erlebte ein hartes Geschäft mit viel Ellenbogenmentalität und lernte, mich durchzusetzen“, berichtet er. „Das Berufsleben erfuhr ich von verschiedenen Seiten, unter anderem befasste ich mich mit Personalplanung.“ Inzwischen ist er nur noch hobbymäßig in der Agentur tätig als Gästeführer durch ein großes Leipziger Automobilwerk.

Für Bundestagsabgeordnete tätig

Beruflich vertritt er als wissenschaftlicher Mitarbeiter die sechs sächsischen Bundestagsabgeordneten der Linken in den Gebieten, in denen es keine von ihnen gibt, also unter anderem im Landkreis Leipzig. „Ich beobachte kommunalpolitische Themen, die einen Bezug zur Bundespolitik haben, und arbeite sie ihnen zu, damit sie diese im Bundestag behandeln können.“

Mitglied des Stadtrats

Die kommunalpolitische Situation von Naunhof kennt er schon lange, seit über fünf Jahren gehört er dem Stadtrat an. „In erster Linie liegt mir die Stadt am Herzen, und ich bin bereit, Verantwortung für sie zu übernehmen“, betont er. „Wir müssen sie so aufstellen, dass sie in zehn Jahren noch eigenständig und vor allem finanzkräftig ist, damit wir auch freiwillige Aufgaben wie den Betrieb des Waldbads und die Vereinsförderung abdecken können.“

Mehr Kommunikation erforderlich

Um das zu erreichen, sei mehr Kommunikation nötig, kommt Eichhorn auf die für ihn entscheidende Grundlage zurück. „Wir brauchen regelmäßige Versammlungen mit Einwohnern, um die Leute mitzunehmen“, erklärt er. „Zwischen Bürgermeister, Stadtverwaltung und Stadtrat würde ich versuchen, durch Gesprächsangebote Vertrauen aufzubauen, denn verhärtete Fronten sind im Sinne von niemandem.“

Bis jetzt vier Kandidaten

Bisher haben schon die parteilose Anna-Luise Conrad, die von der CDU unterstützt wird, Frank Stabler ( FDP) und Jörn Köckritz ( Bündnis 90/Die Grünen) ihre Kandidatur bekanntgegeben. Mit Michael Eichhorn wäre ein Quartett komplett. Der Buschfunk vermeldet keine weiteren Interessenten. Aber Überraschungen sind durchaus möglich, denn bis zum 14. November, 18 Uhr, können sich Bewerber melden. Wahltermin ist der 19. Januar, die neue Amtsperiode beginnt am 1. April 2020.

Von Frank Pfeifer