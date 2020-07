Migration pro und contra – Muldentaler diskutieren über Geflüchtete

Grimma/Colditz

„ Migration tötet“ – ein Holzkreuz, das dieser Tage an der Ortseingangstafel von Hausdorf (Stadt Colditz) angebracht wurde, löst Diskussionen im Netz aus. Die Palette des Meinungsspektrums reicht von Verurteilung bis Zustimmung. Laut Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) wurde das Kreuz nur kurze Zeit später entfernt: „Als wir es beseitigen wollten, war es bereits weg. Wir werden in jedem Falle Anzeige erstatten.“

Unbekannte brachten am Dienstag ein Holzkreuz an diesem Ortseingang an. Quelle: Internet

Migration war am Freitag auch Thema auf dem Grimmaer Markt. Die bundesweite Initiative „Wann wenn nicht jetzt“, die sich mit Geflüchteten solidarisiert, forderte auf Spruchbändern die Auflösung von Sammelunterkünften. Nicht nur an den Außengrenzen Europas sei die Situation dramatisch. Problematisch seien die Lebensbedingungen geflüchteter Menschen auch in deutschen Gemeinschaftsunterkünften.

„Kein individueller Rückzugsraum“

Sarah Schröder (20), Studentin aus Leipzig, übte Kritik an den – wie sie es sagte – Zuständen in Grimmas „Rotem Ochsen“. Das ehemalige Bürogebäude im Gewerbegebiet biete den dort Untergebrachten nicht genug Platz. Um die zur Verfügung stehende Wohnfläche pro Kopf zu verdeutlichen, klebten ihre Mitstreiter auf dem Pflaster symbolisch fünf Quadratmeter ab: „Soll das etwa ein individueller Rückzugsraum sein?!“

Es seien zu wenige Kochplatten vorhanden. Es fehle an Spielzeug für die Kinder. Im Gemeinschaftszimmer stünden nur eine alte Ledercouch und ein Röhrenfernseher. Die Männer dürften nur dienstags, donnerstags und samstags duschen. An Vorhänge sei nicht gedacht. Schröder nannte es unwürdig, dass Betreiber solcher Sammelunterkünfte mitunter horrende Mieten verlangten, die zwar nicht die Flüchtlinge, jedoch die Ämter zahlen müssten.

Ähnliche Veranstaltungen auch andernorts

Gerade in Corona-Zeiten mit geltenden Abstandsregeln sei ein jahrelanger Aufenthalt in Sammelunterkünften keine Alternative. Vielmehr müsse eine dezentrale Unterbringung angestrebt werden. Diese sollte jedoch nicht in „unfreiwillig abgeschirmten und isolierten Hinterdörfern“ erfolgen, heißt es auf einem Flugblatt, das die Aktivisten verteilten. Das ganze Wochenende über veranstalten sie in Sachsen und Brandenburg ähnliche Aufzüge.

An Schautafeln konnten sich Passanten informieren. Quelle: Thomas Kube

Er sei von Landrat Henry Graichen ( CDU) bereits im Vorfeld darüber informiert worden, dass die auf den Plakaten behaupteten Sachverhalte so nicht stimmten, sagte Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos): „Das wirft natürlich ein fragwürdiges Licht auf die Veranstaltung.“ Vor allem, so Berger, gebe es die Personen, die den Zitaten namentlich zugeordnet wurden, in Grimma gar nicht. Was Berger womöglich nicht wusste: Die jungen Leute setzten sich nicht nur mit Unterkünften im Landkreis Leipzig auseinander.

Laux : Sämtliche Auflagen sind erfüllt

Auch Brigitte Laux vom Landratsamt in Borna wies die Argumentation der Aktivisten als unbegründet zurück. In den Einrichtungen im Landkreis Leipzig würden die Auflagen der Sächsischen Verwaltungsvorschrift sowie die entsprechenden Hygienevorschriften erfüllt. „Durch das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht des Freistaates wird dies regelmäßig kontrolliert.“ Im übrigen, so Laux, gebe es im Kreis von den einst 13 Sammelunterkünften nur noch fünf.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern beziehungsweise Kreisen würden zwischen Wurzen und Borna schon jetzt über 50 Prozent der Asylsuchenden in Wohnungen leben, so die Sprecherin des Landrates. Man müsse sich in die oftmals traumatisierten Geflüchteten hinein versetzen, forderte dagegen Salomon Gehring (21): „Die Menschen treffen hier ein und bekommen behördliche Post, deren Inhalt sie gar nicht verstehen. Wir sollten ihnen helfen.“

Er tue das, sagte der junge Mann von der Refugee Law Clinic Leipzig. Einmal in der Woche komme er nach Grimma, um Geflüchtete rechtlich zu beraten. „Zudem schulen wir Studierende gezielt, damit wir noch mehr Asylsuchenden beistehen können“, so Gehring. Nicht alle Grimmaer fanden das Engagement der jungen Leute gut. Eckehard Zeugner etwa machte seinem Unmut gegenüber der anwesenden Polizei Luft und musste sich prompt einem Alkoholtest unterziehen.

„Merkel soll sich ums eigene Volk kümmern“

Es gebe auch unter den Einheimischen genügend Leute, denen es nicht gut gehe, so Zeugner: „Frau Merkel sollte sich erst einmal um das eigene Volk kümmern. Darauf hat sie ihren Eid geleistet.“ Wiederholt machte Zeugner öffentlich auf die Kosten aufmerksam, die alte Menschen für die Pflege in Heimen stemmen müssten: „Und das, obwohl sie ein Leben lang hart gearbeitet und in die Kassen eingezahlt haben – so wie meine Mutter.“

Politische Auseinandersetzungen gehörten nicht an die Ortseingangstafel, sagte Michael Völkl, der für die Linke im Colditzer Stadtrat sitzt. „Das fremdenfeindliche Holzkreuz in Hausdorf ergibt kein gutes Bild für unsere Stadt“, argumentierte er. Christin Bittner vom Colditzer Bauamt kündigte an, in der nächsten Woche eine Anzeige gegen Unbekannt aufzusetzen. Ähnliche Kreuze sollen auch andernorts im Muldental aufgetaucht sein. Die Polizei wusste auf Anfrage von nichts.

Von Haig Latchinian