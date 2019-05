Borsdorf/Panitzsch

Der Borsdorfer Hort „Parthenstrolche“ in Panitzsch hat erstmalig seine eigenen Highland-Games durchgeführt. Angelehnt an die Großveranstaltung am Schloss Trebsen stellten sich auch die Mädchen und Jungen den rustikalen und Kräfte zehrenden Wettkämpfen schottischer Tradition.

Mini-Spiele hat die Trebsener Highland Games zum Vorbild

Alle hatten reichlich Spaß dabei und konnten sich richtig auspowern. Wie Hortleiterin Veronika Raschke sagte, hat die Einrichtung bisher immer ein normales jährliches Hortfest durchgeführt. „Doch diesmal sollte es etwas Besonderes sein. Weil einige Eltern und Bekannte auch bei den original Highland-Games in Trebsen involviert sind, kam man auf die Idee dieser Mini-Spiele.“

Trebsen Highland Games, unsere Freunde der Holbæk Pipe Band 💜 Gepostet von Bagpipe Association of Germany e. V. am Samstag, 15. September 2018

200 Schüler werden von Eltern und Großeltern unterstützt

Gesagt, getan. Unzählige Eltern und Großeltern oder einfach freiwillige Helfer sicherten die Veranstaltung mit ab. Ob Tauziehen, Strohsack-Hochwerfen, Fassrollen oder Baumstammziehen beziehungsweise Baumstamm-Slalomlaufen – Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit war überall gefragt. Die etwa 200 Schüler hatten reichlich Spaß. Ob am Ende die Highland-Beaster, die Highland-Chilis oder die Highland-Cheerleaders gewonnen haben, war letztendlich fast schon Nebensache.

Von Thomas Kube