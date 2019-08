Umweltschutz - Minister-Besuch bei Grimmaer Dienstleister rund ums Abwasser Die Firma Kanal-Türpe aus dem Grimmaer Ortsteil Döben hat in Leipzig ihren dritten Standort eröffnet. Dort entsteht auch ein Zentrum für Umwelt und Bildung. Beim Minister-Besuch in Döben kamen einige Probleme zur Sprache.

Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt (2.v.l./CDU) besuchte das expandierende Unternehmen Kanal-Türpe am Hauptsitz in Grimma-Döben. Er informierte sich im Beisein von Landtagsabgeordneten Svend-Gunnar Kirmes (CDU) über die Entwicklung der Firma. Geschäftsführerin Andrea Türpe-Gil und ihr Ehemann und Prokurist Christian Gil (r.) geben Erläuterungen an einem Fahrzeug. Quelle: Thomas Kube