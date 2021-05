Minister auf Stippvisite im Mitteldeutschen Revier

Landkreis Leipzig

Um aktuelle Fragen des Strukturwandels ging es beim Besuch von Sachsens Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (CDU), im Mitteldeutschen Revier. Schmidt traf sich mit Bürgermeistern der Region, um Perspektiven für die Zeit nach der Kohle auszuloten. „Wie kann die Region nach dem Ausstieg aus der Braunkohle ein wirtschaftlich stabiler Raum bleiben? Dafür müssen schon jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen werden, und zwar hier – in und durch die Region selbst“, erklärte Schmidt. „Mit der Bildung des Regionalen Begleitausschusses vor einigen Tagen wurde dafür eine weitere wichtige Voraussetzung geschaffen.“

27 Projektvorschläge aus dem Mitteldeutschen Revier

Der Begleitausschuss sei das entscheidende Gremium für die Auswahl der Projekte, die mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgesetzt werden sollen. Aktuell liegen der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung (SAS) 27 Projektvorschläge aus dem Mitteldeutschen Revier vor. Diese würden nun nach und nach bewertet, damit der Ausschuss voraussichtlich Ende Juni eine erste Auswahl treffen kann. Bereits im vergangenen Jahr wurden in einem vereinfachten Förderverfahren erste wichtige Vorhaben auf den Weg gebracht. Im Landkreis waren das ein Coworking-Space in der Gemeinde Thallwitz, Ortsteil Röcknitz, sowie eine geplante Jugendherberge am Markkleeberger See.

Regionalentwicklungsminister Thomas Schmidt (M.) machte bei seinem Besuch im Mitteldeutschen Revier unter anderem Station am Zwenkauer See. Quelle: SMR

Bauverwaltung im Freistaat soll digitalisiert werden

Neben Fragen des Braunkohleausstiegs spielte bei der Minister-Stippvisite die Digitalisierung der Bauverwaltung eine Rolle. Derzeit sei eine Änderung der Sächsischen Bauordnung in Vorbereitung, um die rechtlichen Grundlagen dafür zu schaffen, dass Behörden Bauanträge und -anzeigen künftig elektronisch annehmen und weiter bearbeiten können, teilte das Ministerium mit. Für die Entwicklung entsprechender Datenverarbeitungssysteme seien im Haushaltsentwurf des Freistaates für die Jahre 2021 und 2022 rund 4,5 Millionen Euro eingeplant, hieß es.

Von Simone Prenzel