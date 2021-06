Mit Oma durch den Lockdown: Eric aus Nauberg darf Klasse überspringen

Grimma/Nerchau/Nauberg

Kaum mehr Lernerfolg als nach sechs Wochen Sommerferien – eine Studie der Goethe-Universität in Frankfurt stellt dem Distanzunterricht im Jahr 2020 ein vernichtendes Fazit aus. Dass es auch anders laufen kann, zeigt das Beispiel von Irina Matthes aus Böhlen bei Dürrweitzschen. Die 57-Jährige machte ihren im Sommer vorigen Jahres eingeschulten Enkel derart fit, dass er ab September bereits in der dritten Klasse durchstartet.

Eric (7) wohnt mit seinen Eltern Isabel und Sebastian Müller sowie den Geschwistern Josi, Leon und Luis in Nauberg. Die Mutti kümmert sich um die Kinder, der Vater ist Intensivpfleger auf der Coronastation in Leipzig. Weil das Haus der sechsköpfigen Familie saniert werden musste, erklärten sich die Großeltern bereit, zwei der vier Kinder vorübergehend zu sich zu nehmen.

Sechs Monate „Oma“-Unterricht

„Aus zunächst geplanten sechs Wochen wurden am Ende sechs Monate“, lacht Irinas Mann Frank. Er kloppte mit Luis und Eric regelmäßig Skat, wenn es Irina „ermeckern“ konnte, spielten alle zusammen auch Doppelkopp. Irina, selbst Lehrerin, betreute ihre Schüler im Fernunterricht und widmete sich zusätzlich jeden Tag, auch sonntags, den beiden Enkelkindern.

Die stolze Oma Irina Matthes mit ihren Enkeln Luis und Eric (r.). Quelle: Haig Latchinian

Zunächst arbeitete sie mit Frühaufsteher Luis, der in die dritte Klasse geht, um sich nur wenig später mit Langschläfer und Abc-Schützen Eric zu beschäftigen. Sehr schnell zeigte sich, dass der Erstklässler gerade bei den Mathematik-Aufgaben völlig unterfordert war. Zehn Kekse in zwei Mengen aufzuteilen – für ihn das reinste Kinderspiel.

Rechnen schon vor der Einschulung

Eric sei für sein Alter schon immer etwas weiter gewesen, sagt Großmutter Irina. Rechnen konnte er bereits vor der Einschulung. Er beherrschte die Uhrzeit und versuchte sich mit dem Lesen einfacher Wörter. Gern malte er Druckbuchstaben. Als sein Brüderchen Luis im ersten Lockdown zu Hause war, setzte sich Eric daneben und machte einfach mit.

Von September bis März arbeiteten die beiden Jungs komplett mit der Großmutter. Die ist voll des Lobes über das Lehrerkollegium an der Grundschule Nerchau, in die Eric geht: „Meine Tochter Isabel hatte beizeiten Kontakt mit der Direktorin Kerstin Lohrmann aufgenommen. Nach gründlicher Prüfung bekam Eric ab Januar die Aufgaben von Klasse zwei.“

Gutes Miteinander in Nerchau

Als es wieder möglich war, wurde der Junge probeweise in der zweiten Klasse unterrichtet. Eric machte sich in dieser Zeit so gut, dass Eltern, Schulleitung und Klassenlehrerin Antje Schneider kurz vor Ostern entschieden hatten, das kluge Bürschchen in der Zweiten zu belassen. Im Vorfeld brachte die Oma dem Enkel in einer Art Crashkurs die Schreibschrift bei.

Es waren bewegte sechs Monate für die Großmutter. „Ich möchte die Zeit nicht missen. Ich glaube, auch den beiden Enkeln hatte es bei uns gefallen. Als meine Tochter die Jungs wieder zu sich holte, kullerten ihnen die Tränen“, sagt Irina Matthes. Als sie das sagt, fängt sie gleich selber an zu weinen. Sie ist glücklich, dass alles gut ging und vor allem alle gesund geblieben waren.

Erstes Zeugnis mit Noten

Sie freut sich, dass sie ihre Tochter, die sich während der Bauarbeiten ja die ganze Zeit um die beiden anderen Kinder gekümmert hatte, zumindest etwas entlasten konnte. „Na und mein Schwiegersohn Sebastian hatte auf der Coronastation des Krankenhauses St. Georg ja ohnehin alle Hände voll zu tun.“

Eric leckt sich noch heute alle Finger nach Omas Quarkkeulchen: „Auch an der Ostsee war es schön“, sagt der Junge und bezieht sich auf jenes Zeitfenster zwischen den Lockdowns. Ende Juli bekommt der kleine Fußballer sein erstes Zeugnis mit Noten. Es werden vorwiegend Zweien sein. Was er mal werden möchte, wenn er groß ist? „Mathematikprofessor.“

Von Haig Latchinian