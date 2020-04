Mit Visier, Maske und Brille: Grimmaer Zahnärzte trotzen Corona

Grimma

Mindestabstand und Maskenpflicht – nicht überall ist das möglich. Wer wüsste das besser als die Zahnärzte. Weit geöffneter Mund, Atemluft, enger Körperkontakt: „Wir sitzen regelrecht in der Virenwolke“, sagt Annett Böhm. Die 56-jährige Grimmaerin verweist auf die tückischen Aerosole. Diese feinen Sprühnebel entstünden, wenn hochtourig rotierende Geräte wie Bohrer mit Wasser gekühlt oder Mundbereiche mit Druckluft getrocknet würden.

Somit könnten auch Viren in den Behandlungsraum gewirbelt werden. „Das ist für uns nicht erst seit Corona ein Problem“, verrät Böhm. Hepatitis, Aids, Grippe – sie und ihre Kollegen hätten sich schon immer schützen müssen. Seit Ausbruch der Pandemie verstärke ihr Team die Vorsichtsmaßnahmen jedoch weiter. So tragen die Zahnmediziner neben Atemmaske, Schutzbrille und Handschuhen nun zusätzlich auch noch ein Visier.

Visiere heiß begehrt – doch anfangs nicht lieferbar

Es sei extrem schwierig gewesen, an Visiere zu kommen. Weil sie nicht lieferbar waren, besorgte sich die Praxis im Baumarkt zunächst solche Exemplare, die eigentlich für Holzfäller gedacht sind. Inzwischen stattete die Kassenzahnärztliche Vereinigung das Team mit professionellen Gerätschaften aus. Dennoch: Die Behandlung sei gewöhnungsbedürftig: „Du arbeitest wie unterm Folienzelt. Es wird wahnsinnig heiß und der Schweiß läuft den Rücken runter.“

Hinzu kommt, dass die Visiere mitunter von innen beschlagen. Und doch bewahrt sich Annett Böhm ihren Optimismus: „Wir sind für unsere Patienten da!“ Wir, das sind neben ihr vier weitere Kolleginnen, die in der Praxis arbeiten: Sarah Mederake, Katja Lippert, Franziska Krauel und Kerstin Scholz. Nicht zu vergessen seien die Helferinnen und Azubis, darunter Celine Schönfeld, die alle einen tollen Job machten. Ja, Zahnärzte gehören gerade jetzt zu den Helden des Alltags.

Patientenschwund sorgt für wirtschaftliche Einbußen

In Corona-Zeiten müsse die Praxis einen Patientenschwund von 30 Prozent verkraften. „Jeder Dritte sagt ab, aus Angst, sich bei der Behandlung zu infizieren“, verrät die Chefin. In solchen Fällen orientiere sie auf Termine Ende Mai. Der Draht zu den Patienten sei über Telefon sehr direkt. Mit einem Mix aus Kurzarbeit, Urlaub und Überstunden-Ausgleich versucht das Team, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Ob die Ausfallversicherung greife, sei noch unklar.

„Weniger Patienten bedeuten wirtschaftliche Einbußen“, räumt Annett Böhm ein. Dennoch sei die Praxis wochentags von 8 bis 19 und samstags von 9 bis 11 Uhr geöffnet: „Es behandeln im Schnitt immer zwei Kolleginnen gleichzeitig.“ Da derzeit nicht alle Kapazitäten ausgelastet seien, könne man räumlich gut ausweichen: „Nach der Behandlung von Risikopatienten schließen wir etwa das Zimmer und öffnen es erst nach gründlicher Desinfektion wieder.“

Hygienevorschriften sind sehr streng

Vom Stuhlbein über Klinken bis zur Lampe – nichts werde bei der Reinigung ausgelassen. Eine Wand aus Plexiglas schützt die Frau an der Rezeption. An Spendern können Desinfektionsmittel gezapft werden. Im großzügigen Warteraum sitzen Patienten mit Maske und in ausreichendem Abstand zueinander. Schmerzpatienten sollten sich nicht quälen, sagt die Chefin: „Kommen Sie zum Zahnarzt, fürchten Sie sich nicht. Die Hygienevorschriften sind sehr streng.“

Infizierte mit Zahnschmerzen Wer positiv auf Covid-19 getestet wurde und dringend eine Zahnbehandlung braucht, kann nicht in jeder Zahnarztpraxis behandelt werden. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung empfiehlt betroffenen Patienten, einen Kontakt über den Hauszahnarzt zur Kassenzahnärztlichen Vereinigung herstellen zu lassen. Diese überweist den Patienten dann an eine spezielle Schwerpunktpraxis.

Wenn jemand gefährdet sei, dann ohnehin nur der Zahnarzt, sagt Annett Böhm. Sie selbst aber habe keinerlei Angst, winkt sie ab. Dafür sei ihr Berufsstand viel zu gut geschützt. Überhaupt habe sie schon einige Krisen überlebt. 2002, kurz vor der ersten Flut, war sie in ihre neue Praxis am Markt gezogen. „Als alles fertig war, wurde die Mulde zum Wildwasser. Saugmaschine, Kompressor und Wasseraufbereitung befanden sich zu der Zeit noch im vollgelaufenen Keller.“

Größere Investitionen zahlen sich jetzt aus

2013 folgte das nächste Hochwasser. 2017 wurde die Praxis mit fünf Behandlungszimmern erneuert und umgebaut. Sicherheit wird groß geschrieben. Neben einem Sterilisator steht seit neuestem auch ein Thermodesinfektor, eine Art Spülmaschine für die Instrumente, zur Verfügung. Investitionen, die sich gerade jetzt bezahlt machen. Um Ängste zu minimieren, behandelt man auch unter Lachgas. Als Begleitmusik gibt’s Vivaldi. Wer denkt da noch an Corona?!

Von Haig Latchinian