Mit der Kraft der Sonne: Fotovoltaik im Landkreis Leipzig auf dem Vormarsch

Landkreis

Bei den erneuerbaren Energien wird und muss es in den nächsten Jahren einen Schub geben. Denn die neue Ampel-Koalition im Bund hat es sich und dem Land zum Ziel gesetzt, deren Anteil bis zum Ende dieses Jahrzehnts auf 80 Prozent zu erhöhen. Neben der Windkraft wird dabei der Solar- beziehungsweise Fotovoltaik-Technik eine zentrale Bedeutung zukommen. Erzeugt werden kann Sonnenstrom in speziellen Solarparks sowie auf Dächern, weshalb die Fotovoltaik-Technik auch für Privatinvestoren eine Option darstellt. Die Technik hat aber nach wie vor ihren Preis – und Förderinstrumente sind nur noch bedingt verfügbar. Die LVZ schaut auf den Ist-Zustand im Landkreis Leipzig.

Der Privat-Investor: „Noch nicht von Speichertechnik überzeugt“

Seit Ende August schaut Thomas Schubach noch einmal mit anderem Blick auf die Wetterkarte. Denn seitdem schmückt eine Fotovoltaikanlage das Dach seines Klingaer Einfamilienhauses. „Für den Moment habe ich den Stromspeicher noch außen vorgelassen, weil er zum einen sehr preisintensiv ist und ich zum anderen hinsichtlich seiner Haltbarkeit und einer Reihe weiterer Aspekte noch nicht restlos von dieser Technik überzeugt bin.“

Über die Nachteile, seinen selbst produzierten Öko-Strom nicht speichern zu können, sei er sich völlig im Klaren. „Wir versuchen zwar, etwa die Waschmaschine möglichst tagsüber zum Einsatz zu bringen. An sonnenreichen Tagen allerdings speisen wir einen Großteil unseres Stroms ins Netz ein.“ Da dies aber nur noch mit reichlich sieben Cent pro Kilowattstunde entlohnt werde, sei es nicht wirklich lukrativ.

„Ich will die Anlage ein Jahr betreiben und dann eine erste Bilanz ziehen“, so der 52-Jährige. Ein nachgerüsteter Speicher wäre ebenso eine Alternative wie die Anschaffung eines E-Autos. „Bei entsprechendem Wetter erwirtschaftet die Anlage am Tag immerhin mehr Strom, als wir im Durchschnitt verbrauchen“, so der Parthensteiner. Zwar sei das Thema Klimawandel für ihn keineswegs Lebensinhalt. Er wolle aber auch nicht zu jenen Zeitgenossen gehören, die ihn zwar einerseits lautstark beklagen, die aber andererseits in ihrem Lebensalltag zu keinen Veränderungen bereit sind.

Der Anlagen-Monteur: „Können uns kaum vor Aufträgen retten“

Es gibt aber auch weniger ideelle Gründen dafür, warum sich Hausbesitzer eine Fotovoltaikanlage auf ihre Dächer setzen lassen. „Viele wollen gegenüber womöglich weiter steigenden Strompreisen gewappnet sein“, weiß Heiko Mühling, Fotovoltaik-Spezialist bei derFrohburger Elektro-System-Technik GmbH.

Eine Rolle spiele aber auch, dass derzeit aufgrund des niedrigen Zinsniveaus lukrative Geldanlagemöglichkeiten rar seien. „In jedem Fall können wir uns seit geraumer Zeit kaum vor Aufträgen retten“, so Mühling. Dieser hat jedoch auch registriert, dass nach der Bundestagswahl so mancher erst einmal eine abwartende Haltung einnimmt.

„In Sachsen gibt es derzeit kein Förderinstrument für die nach wie vor preisintensive Speichertechnik. An diesem Punkt erhofft sich vielleicht der eine oder andere neue Anreize von der neuen Bundesregierung“, so Mühling. Denn der teure Speicher schrecke nach wie vor noch viele potenzielle Kunden ab. „Auch bei der von uns in der jüngeren Vergangenheit versorgten Kundschaft hat sich nur etwa die Hälfte für einen Speicher entschieden.“

Der Countdown läuft: Bis 2030 soll Deutschland 80 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Energien beziehen, wobei der Fotovoltaik eine zentrale Rolle zukommen wird. Quelle: Marijan Murat/dpa

Der gewerbliche Investor: Auf der Suche nach Dächern

Ausschließlich um das Einspeisen des mit der Kraft der Sonne erzeugten Stroms geht es bei den vier Fotovoltaikanlagen, die die Grimmaer Stadtwerke betreiben. „Ein Mieterstrommodell auf der Basis des von uns fotovoltaisch erzeugten Stromes haben wir Ende vergangenes Jahres aufgegeben, weil die Nachfrage nicht vorhanden war, um es entsprechend wirtschaftlich zu betreiben“, berichtet Geschäftsführer Axel Klug.

Das Interesse an neuen Investitionen im Bereich dieser Technik sei aber bei seinen Stadtwerken grundsätzlich ungebrochen. „Mit dem Energiedienstleister eins aus Chemnitz hätten wir in jedem Fall einen starken Partner an unserer Seite. Denn Investitionen in diesem Bereich gehen schnell in sechsstellige Bereiche, was unsere Möglichkeiten übersteigen würde.“

Der Knackpunkt bei der Sache sei derzeit die Nichtverfügbarkeit von Dächern. „Die Stadt Grimma will hinsichtlich ihrer kommunalen Gebäude nicht so recht ran an die Sache“, klagt Klug. Immerhin sei seinen Stadtwerken ein Angebot zu Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Böhlener Oberschule unterbreitet worden. „Wir mussten dies aber ablehnen, weil die verfügbare Fläche zu klein ist, um die Anlage wirtschaftlich betreiben zu können“, so der Stadtwerke-Chef.

Ungebrochenes Interesse: Analog zu diesem Gebäude in der Bonhoefferstraße möchten die Stadtwerke Grimma weitere Dächer mit Fotovoltaiktechnik bestücken. Quelle: Stadtwerke

Der Dach-Eigentümer: Anlagen oft unwirtschaftlich

Laut Grimmas Hochbauamtsleiterin Ute Hoppe unterstützen bereits an verschiedenen Standorten der Stadt Dachflächen-Module die Warmwasserversorgung – wie etwa auf den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren in Großbothen und Großbardau. Auch die Dachfläche der Grundschule in Grimma-West sei mit einer Fotovoltaikanlage bestückt.

„Die Förderrahmenbedingungen und die sich geänderte Einspeisevergütung sind bei den Projektprüfungen der jüngeren Vergangenheit aber wirtschaftlich so ungünstig ausgefallen, dass sich der Stadtrat oft gegen die Errichtung einer Fotovoltaikanlage entscheiden musste“, so Hoppe. Zudem seien in diesem Zusammenhang die Gestaltungssatzungen, wie etwa das Satzungsgebiet „Erhaltung Altstadt“, zu berücksichtigen. „Das bedeutet“, so Hoppe, „dass Fotovoltaikanlagen auf Dachflächen in den Satzungsgebieten nur für den Fall zulässig sind, dass diese nicht vom Straßenraum einsehbar sind.“

Zudem spielten auch die Faktoren Wirtschaftlichkeit, Statik und Denkmalschutz eine Rolle. „Das Stadtentwicklungsamt steht der Fotovoltaik grundsätzlich aufgeschlossen positiv gegenüber, sofern eine harmonische Anordnung gegeben ist“, betont die Hochbauamtsleiterin. Grundvoraussetzung für eine Installation sei, dass die Lastreserven in der Tragkonstruktion des jeweiligen Gebäudes entsprechend berücksichtigt werden – wie etwa bei der Oberschule Böhlen.

Entsprechend sei nicht ausgeschlossen, dass auch das Dach dieser Bildungsstätte künftig mit einer Fotovoltaikanlage bestückt werde. Voraussetzung dafür sei aber, dass ein Betrieb einer solchen Anlage für die Kommune wirtschaftlich Sinne ergebe.

Der Politiker: Schnelle Entscheidung ratsam

Einer, der sich bestens mit den Themen Solar und Fotovoltaik auskennt, ist Gerd Lippold, Staatssekretär im sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft. Der 60-jährige promovierte Physiker macht allen hinsichtlich der Installation einer Fotovoltaikanlage Unentschlossenen wenig Hoffnung auf neue Förderprogramme im privaten Bereich.

„Im zurückliegenden Jahrzehnt sind die Preise für diese Technik stark gefallen, sodass Fotovoltaikanlagen mittlerweile auch im privaten Bereich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet “, so der Leipziger. Er rate deshalb Unentschlossenen dazu, sich so schnell wie möglich zu entscheiden. Denn die Nachfrage nach diesbezüglichen Installationsdienstleistungen werde in naher Zukunft noch stärker steigen, womit angesichts begrenzter Kapazitäten Wartezeiten verbunden seien.

„Fotovoltaik ist heute auch ohne Förderprogramme hochwirtschaftlich, zumal bei dieser Technik kaum Betriebskosten anfallen“, gibt der Staatssekretär zu bedenken. Dies schließe nicht aus, dass auf Bundes- oder auch Landesebene in naher Zukunft günstige Kredite etwa über staatliche Förderbanken zur Verfügung gestellt werden. „Sicherlich braucht die Amortisierung einer solchen Anlage ihre Zeit. Aber sie amortisiert sich in jedem Fall, was etwa bei einer konventionellen Heizungen ebenso wenig der Fall ist wie bei einem Auto“, so Lippold.

„In Kombination mit einer zukunftsfähigen Heizung – etwa auf Basis der Wärmepumpentechnik – stellt die Fotovoltaik aus meiner Sicht die Zukunft im privaten Baubereich dar und wird sich deshalb auch ohne politische Vorgaben durchsetzen“, so der sächsische Staatssekretär. Hinsichtlich der Mehrkosten gegenüber einer konventionellen Heizungsanlage sollten Bauherren langfristig denken. „Nimmt man für die Abzahlung einer Immobilie einen Zeithorizont von 30 bis 40 Jahren zum Maßstab, dann wird eine auf Fotovoltaik basierende Heizung über diesen Zeitraum hinweg in jedem Fall profitabel sein.“

Von Roger Dietze