Mit der Staffelei nach Colditz: Künstler zeichnet Protest und Gegenprotest

Colditz

Adam Noack macht sich sein eigenes Bild. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Der Leipziger Künstler kommt mit Staffelei, Malblock und Pastellkreide nach Colditz, um Zeichnungen von Protest und Gegen-Protest anzufertigen. 35 Bilder seien inzwischen entstanden: „Ich laufe sogar mit den Demonstranten, was die Sache natürlich nicht erleichtert. Oder haben Sie schon mal im Gehen gemalt?“

Künstler Adam Noack hält die Szenerie auf dem Markt zeichnerisch fest. Quelle: Haig Latchinian

Schlecht sei er noch von keiner Seite behandelt worden, sagt der 37-Jährige: „Die Leute sind mir gegenüber sehr aufgeschlossen. Sie fragen, ob die Bilder ausgestellt werden und man sie bald sehen kann.“ Die Stimmung sei nie aggressiv gewesen: „Die Colditzer sind sehr freundlich.“ Das sagt nicht jeder so: Hartmut Lehmann (46) ist bekennender Linker. Zum neunten Mal organisiert er auf dem Markt die Aktion unter dem Motto: „Für Anstand, Abstand und Solidarität.“

„Laut statt out“

Er sei entsetzt gewesen, wie „führende rechtsgerichtete Größen aus Colditz und Umgebung“ gegen die Corona-Auflagen mobilisierten und „Bürger hinterher liefen“. Um zu verhindern, dass diese „Spaziergänge“ vom Markt starten, meldete er seine Veranstaltung fortan genau da an. „Anfangs spielte ich nur Musik: Laut statt out. Seitdem stellen wir Tische und Stühle auf und bitten zum Marktgespräch.“

Vorrangig linke Demonstranten laden auf dem Colditzer Markt zu Gesprächen ein. Quelle: Haig Latchinian

Er ist sauer, dass dadurch der Markt für ihn und seine Leute gesperrt sei, ärgert sich ein Mann auf der Gegenseite: „Dabei gehen wir doch für unsere Stadt auf die Straße.“ Unter den Corona-Auflagen müssten alle leiden, wozu brauche es da eine Gegendemo, schüttelt er den Kopf. Seinen Namen möchte er nicht nennen. Er gilt als der Wortführer der 30 „Spaziergänger“, die sich am Sophienplatz treffen.

„Nichts mit Rechts am Hut“

Auf Nachfrage widerspricht ein „Spaziergänger“ der Darstellung des Herrn Lehmann: „Die ist absolut falsch. Wir haben nichts mit Rechts am Hut. Das weiß auch jeder, der hier mit läuft.“ Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos): „Ich finde es nicht schlimm, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Dafür leben wir in der Demokratie. Was wir hingegen nicht akzeptieren, sind Rufe wie Sieg Heil.“

Genau die waren gegen Ende des ersten Spaziergangs im April zu hören, sagt das Stadtoberhaupt. Gegen die Person von auswärts ermittele der Staatsschutz. Zillmann betont, dass es seitdem keine verfassungsfeindlichen Sprüche mehr gegeben habe. „Wie gesagt, Protest ist erlaubt. Wer seine Veranstaltungen aber nicht anmeldet, darf sich nicht wundern, wenn er nicht auf den Markt darf.“

Gesprächsangebot willkommen

Wolfram Beyer (52) vom Motorradclub „Kuhle Wampe“ unterstützt die Aktion von Hartmut Lehmann auf dem Markt genauso wie Anna Voss (33) und Sandy Hartmann (39). Auch Peter Hartmann (40) ist dabei: „Ich halte wenig von der Unterteilung in Rechts und Links. Deshalb freue ich mich, dass es hier ein Gesprächsangebot gibt und Künstler wie Adam Noack das Ganze auflockern.“

Polizisten begleiten den „Spaziergang“ am Muldeufer. Quelle: Haig Latchinian

„Gar kein Bock auf Stress“ – unter diesem Schriftzug spielen einige wenige Leute auf dem Markt Federball, basteln Kinder im Beisein der Eltern. Zeitgleich erreicht der „Spaziergang“ den Wettiner Ring. An Gärten unterhalb des Heimatturms führt die Route über einen Trampelpfad durch den Wald. Die Polizei, die den „Spaziergang“ bislang im Auto begleitete, geht nun auch zu Fuß. Keine Flaggen, keine Banner, keine Sprüche.

Sinkende Teilnehmerzahlen

Wer etwas über die Beweggründe der „Spaziergänger“ erfahren will, muss nachfragen: „Wir sind gegen den ganzen Schwindel. Die verarschen uns doch nur noch.“ Ja, es würden immer weniger Teilnehmer. Anfangs seien gut 200 Leute gelaufen. „Im Herbst, wenn die Ansteckungszahlen hoch gehen, werden sich auch wieder mehr Colditzer anschließen“, prophezeit ein „Spaziergänger“.

Ob Maler Adam Noack bis dahin seine Ausstellung fertig hat? Auch an diesem Montag sind wieder bis zu zehn Zeichnungen entstanden. Für dieses Bild braucht er eine Stunde, für jenes nur ein paar Sekunden. Er überlegt schon, ein Buch mit seinen Studien zu veröffentlichen. Aktuell ist es ihm aber wichtiger, noch mehr Colditzer zum Gespräch zu locken: „Daher haben wir nun auch die Tischdecken bemalt.“

Von Haig Latchinian