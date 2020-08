Mit diesen zehn Punkten will die Naunhofer CDU die Stadt besser machen

Naunhof

Mit einem Zehn-Punkte-Programm will die Naunhofer CDU die Stadt voranbringen. Die Partei weiß zwar, dass sich zahlreiche Aufgaben nicht kurzfristig lösen lassen. „Aber sie müssen angepackt werden“, fordert der Vorsitzende des Stadtverbands, Gerold Meyer.

In Anna-Luise Conrad (parteilos), die die CDU im vergangenen Winter in die Bürgermeisterwahl entsandte, sehen die Christdemokraten eine echte Partnerin. „Mit Freude und Genugtuung haben wir festgestellt, dass sie Fahrt aufgenommen hat und, wie sie sagt, gut mit dem Stadtrat und Ortschaftsräten zusammenarbeitet“, stellt Meyer voran. „Auch die Verwaltung fasst Zug um Zug wieder Tritt. Das zeigt uns nach über 100 Tagen Amtszeit, sie war die richtige Wahl.“

Anzeige

Punkt 1: Sachsenpelz-Gelände

Ganz oben auf der Liste der nun anzupackenden Themen, die Meyer entwarf und die der Parteivorstand einstimmig billigte, steht das ehemalige Sachsenpelz-Gelände als größter Schandfleck der Stadt. „Seit der Wende dümpelt es vor sich hin“, kritisiert CDU-Stadtrat Michael Schramm. Und Meyer ergänzt: „Es werden x Gutachten angefertigt, hinter denen man sich versteckt. Aber die Altlasten befinden sich in der Erde, weshalb es ein erster Schritt wäre, wenigstens die Ruinen abzureißen – unter Einbeziehung der Behörden.“

Weitere LVZ+ Artikel

Auch schon hässlich, aber noch ohne viel Wildwuchs: Das Sachsenpelz-Gelände 2012. Quelle: Andreas Röse

Punkt 2: Parthe-Austrocknung

Heiß wird in der Bevölkerung seit langem diskutiert, warum die Parthe in Naunhof kein Wasser führt. „Von verschiedenen Seiten werden unterschiedliche Gründe ins Feld geführt, zu denen es gleich Gegenargumente gibt“, umreißt Meyer, der für die Zeit nach der Sommerpause eine gemeinsame Veranstaltung von CDU-Stadtverband und Kommune vorschlägt, in der zuständige Behörden und professionelle Experten öffentlich zum Sachverhalt sprechen.

Punkt 3: Kinder- und Jugendhaus Oase

Seit dem 1. Februar ist das Kinder- und Jugendhaus Oase geschlossen. Aus Sicht der CDU sollte durch eine Befragung herausgefunden werden, ob Jugendliche überhaupt Interesse an einer Wiedereröffnung haben. Das neue Jugendforum könne in eine Entscheidungsfindung einbezogen werden. Ehe keine Klarheit geschaffen ist, solle der Betreibervertrag mit der Kindervereinigung Leipzig auf Eis gelegt werden. Wird die Einrichtung gewünscht, müsse die Stadt baulich stark in das aus DDR-Zeit stammende Gebäude investieren. Von einer „heruntergekommenen Baracke“ spricht Meyer.

Punkt 4: Ortsumgehungen

Punkt vier auf der Agenda dreht sich um zwei Ortsumgehungen. Der zweite Bauabschnitt der Osttangente solle in ein generelles Verkehrskonzept für die Innenstadt einbezogen werden, das mit Blick auf Veränderungen wie die Grundschulerweiterung und die ins Auge gefasste Vergrößerung von Supermärkten erarbeitet werden müsse. „Wir brauchen zunächst eine Grundlage für unsere Entscheidungen“, sagt CDU-Stadträtin Gabriele Wegel. „Informationen, die wir zu Zeiten von Bürgermeister Volker Zocher erhielten, haben wir Gott sei Dank nicht für bare Münze genommen, denn jetzt erhalten wir ganz andere Informationen.“ Auch für eine Ammelshainer Teilortsumgehung gibt es seit Jahren Planungen. „Diese müssen vorangetrieben werden, das Projekt ist dringend geboten“, fordert Meyer.

Punkt 5: Naunhofer Seen

Die Naunhofer Seenlandschaft sollte nach Meinung der CDU so belassen werden, wie sie ist – es gebe viele gleichlautende Stimmen aus der Bevölkerung. Gewährleistet sein müsse aber eine angemessene, umweltverträgliche Bewirtschaftung.

Punkt 6: Kita-Plätze

Wichtig sei die Schaffung neuer Kita-Plätze. „Neben der Grünstadt entstehen drei neue Wohngebiete gegenüber der Tankstelle, zwischen Parthen- und Erdmannshainer Straße sowie an der Melanchthonstraße“, gibt Meyer zu bedenken.

Punkt 7: Betreutes Wohnen

Bedarf besteht nach seinen Worten auch für betreuten Wohnraum. „Das gescheiterte Projekt in Bahnhof-Nähe macht es erforderlich, ein neues Angebot zu realisieren“, meint er und fordert die Stadt auf, mit privaten Investoren zu sprechen.

Punkt 8: Hochzeits- und Jubiläumsgarten

„Der Hochzeits- und Jubliäumsgarten als Stätte für Gefühl und Zusammengehörigkeit sollte um den Begriff Taufe erweitert werden“, führt Meyer weiter aus. Nachdem Vandalen Ende 2014 mehrere Bäume abgesägt hatten, wurde dort kaum noch gepflanzt. Jetzt will die CDU die alte Tradition neu belebt wissen.

Punkt 9: Rathaus-Öffnung

„Wir freuen uns, dass die Bürgermeisterin unsere Anregung aufgenommen hat, das Rathaus in regelmäßigen Abständen auch samstags zu öffnen“, sagt Meyer mit Bezug auf ein LVZ-Interview mit Conrad. Nach der Sommerpause solle der Versuch in Angriff genommen werden.

Punkt 10: Schulcampus

Als zehnten Punkt wünscht sich die CDU, die Angebote von Grund- und Oberschule sowie Freiem Gymnasium zu einem Schulcampus zusammenzuführen. Die drei Häuser könnten sich gegenseitig befruchten, gemeinsame Veranstaltungen seien denkbar. Das wäre, so Meyer, zum Vorteil aller: der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft.

Von Frank Pfeifer