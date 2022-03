Mit fast 90 noch immer Museumsdirektor: Gerold Aé in Großzschepa

Großzschepa

Wenn es um die Kürze und Würze des Nachnamens geht, können es mit ihm nur die chinesischen Staatslenker aufnehmen: etwa die Herren Li, Xi oder Hu. Tatsächlich hört Gerold Aé immer wieder, dass sein Name vielen spanisch vorkommt. Spanisch? „Nee, wenn schon, dann französisch.“

Der Name sei älter als die Hugenotten, winkt Aé ab: „Offenbar gab es bereits lange vorher einen französischen Einwanderer.“ Der wird sich gesagt haben: Mensch, hier im lauschigen Großzschepa, mit Blick auf die bezaubernde Hohburger Schweiz, da lebt es sich wie Gott in Frankreich. Und ist geblieben.

Die Ortseingangstafel aus DDR-Zeiten. Sie ist im Heimatmuseum zu bestaunen. Quelle: Thomas Kube

Bonfortionös! In der einstigen Schnapsbrennerei hängt eine uralte Karte. Sie zeigt Deutschland im Zeitalter der Reformation, von 1438 bis 1555. Gerold Aé deutet mit dem Finger auf ein kleines Fleckchen Erde, das Wurzener Land – vielleicht nicht gerade der Nabel der Welt, aber zumindest sein Lebensmittelpunkt: Hier ist er geboren, hier will er sterben.

Museumsdirektor im hohen Alter

Noch aber ist er vital. Und wie. Mit 89 Jahren ist er Museumsdirektor. Nicht nur das: Gerold Aé fungiert zugleich als Vorsitzender vom Museumsverein und schreibt seit einem halben Jahrhundert die Chronik von Großzschepa. Der letzte freie Bauer und langjährige Kirchenvorsteher managt die Belegung auf dem Friedhof. Der Witwer weiß genau, wer wo liegt.

Das über 3000 Jahre alte Urnengrab ist im Museum zu sehen. Es befindet sich im Keller der ehemaligen Schnapsbrennerei auf dem privaten Grundstück von Gerold Aé. Quelle: Thomas Kube

Im Heimatmuseum, das er im letzten Jahr der DDR auf seinem Hof gegründet hatte, hütet er einen wahren Schatz: das Urnengrab aus der jüngeren Bronzezeit, weit über 3000 Jahre alt. Er führt in den Keller hinab und zeigt es. „Bodendenkmalpfleger Andreas Syre hat es bei Großzschepa entdeckt. Es ist eines von insgesamt 94 Urnengräbern.“

Gerold Aé gilt als Großzschepas wandelndes Lexikon. Die Erinnerung an den 20. Oktober 1943 kommt wie aus der Pistole geschossen: „Eine Sprengbombe detonierte im Ort und ließ Fensterscheiben bersten.“ Am 25. April 1945 war der Krieg vorbei. Das Dorf hatte weiß geflaggt, und die Amis zogen ein. Nicht mit Panzer – auf dem Fahrrad.

Flugzeugabsturz und Zugunglück

Am 9. April 1958 stürzte ein GST-Flugzeug ab. Der Pilot, Klaus Stanglauer, verunglückte dabei tödlich. Er war auf dem Weg von Riesa nach Schkeuditz, als er nahe Großzschepa in ein schweres Unwetter geriet. Ein Todesopfer forderte auch das Eisenbahnunglück am 14. April 1967. Die Bremsen hatten versagt und der Zug raste bergab.

„Erst an einem Prellbock im ehemaligen Verladebahnhof kam er zum Stehen“, weiß Aé. Die Lok kippte um und etliche Waggons entgleisten. Der Lokführer und sein Beisitzer waren zeitig genug abgesprungen. Für einen Dritten im Bunde, der sich auf dem Bremserstand eines Waggons befand, sei hingegen jede Hilfe zu spät gekommen.

Der Vorsitzende des Heimatvereins Gerold Aé gibt jederzeit gern Auskunft zu geschichtlichen Ereignissen im Ort. Quelle: Thomas Kube

Seit 1828 wird in Großzschepa ununterbrochen Geschichte im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben. Friedrich Christoph Pfuhl begründete einst die Chronistentradition. Er gab den Staffelstab weiter an Franz Gottlob Riedel, dessen Nachfolger Hermann Kühn wurde. Weiter ging es mit Martin Frotscher, Erich Carl Theodor Kranichfeld und Friedrich Emil Herfurth.

55 dicke Aktenordner

Ortschronist Gerold Aé trat 1972 in die Fußstapfen von Albert Mannewitz. Vier Bücher hinterließen ihm die Altvorderen. Inzwischen hat er 55 Ordner. Wenn es der Datenschutz erlauben würde – er hätte über jeden einzelnen der 400 Bewohner eine Dateikarte angelegt. Sterbefälle und Geburten, Handel und Wandel – alles wird dokumentiert.

Selbst die Regenmengen ermittelt „Mister Großzschepa“. Der Messbecher steht im Hof bereit: „In dieser Nacht waren es drei Millimeter“, sagt Dr. Allwissend. Nur eines weiß er noch nicht: Dass der Gemeinderat auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat, ihn zum Ehrenbürger zu ernennen. Bürgermeister Uwe Weigelt: „Auf der Festveranstaltung am 13. Mai gibt es die Urkunde.“

Blick in die Museumsscheune mit historischer Landwirtschaftstechnik. Sie befindet sich auf dem Bauernhof der Familie. Quelle: Thomas Kube

Gerold Aé ist mehrfach preisgekrönt: Im Millenniumsjahr bekam er den Heimatpreis, 2021 den Ehrenamtspreis. Zuletzt war er sogar für den Sächsischen Bürgerpreis in Dresden nominiert. Nein, er trägt die Nase deswegen nicht hoch. Wenn es rein regnet – wie sollte er da noch die Niederschlagsmengen messen?

Museumsfest, Konzerte und Führungen

Die Schüler aus Wurzen und Umgebung gehören zu den liebsten Gästen des zweifachen Uropas. Hebammenkoffer, Butterfass und Fleischwolf, Marktwagen, Mähbinder und Dreschmaschine – in der Museumsscheune von Gerold Aé darf alles angefasst werden. Im Hof erfahren die Kinder auch, wer zuerst da war – das Huhn oder das Ei.

Jürgen Schmidt, einstiger Wurzener Bürgermeister und Bewohner von Großzschepa, hält große Stücke auf seinen Onkel: „Ob Museumsfest oder Musik bei Kerzenschein – er war es, der viele schöne Traditionen im Ort begründet hat.“ Sein Wissen habe er zudem in unzähligen Zeitungsartikeln weiter gegeben.

Gerold Aé posiert in der Heimatstube neben dem Bild seiner Urgroßeltern Johann August und Johanna Rosine. Quelle: Thomas Kube

Im nächsten Jahr feiert Großzschepa die Ersterwähnung vor 800 Jahren, die Feuerwehr begeht ihren 100. Geburtstag, und auch Gerold Aé rundet sich. Das Unikum wird 90. Tochter Marion Trefflich und ihr Mann Rolf helfen dem Ortschronisten, wo sie nur können. Den Gedanken an dessen Nachfolge verdrängen sie dagegen lieber.

Kein Wunder: Gerold Aé ist nicht zu ersetzen. Dabei wuppt der Landwirt alles ehrenamtlich. Zumindest die Storchenchronik hat er erfolgreich outgesourct: Museumsmitstreiterin Petra Knull kann von ihrem Dachboden aus per Fernglas direkt ins Nest schauen. Sie beschenkt im Ort auch alle Kinder, die der Klapperstorch gebracht hat. Typisch Großzschepa!

Von Haig Latchinian