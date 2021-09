Mobile Saftpresse macht im Großbothener Ostwald-Park Station

Grimma/Großbothen

Woher wohl mag der Apfelsaft herkommen? Aus dem Tetrapack! Antworten dieser Art hatten Wenke und Simon Kruse am Sonntag weniger zu befürchten. Denn die mobile Saftpresse der beiden Delitzscher machte für einige Stunden im Garten der Großbothener Wilhelm Ostwald-Gedenkstätte und damit im ländlichen Raum Station.

„Unter in Großstädten aufwachsenden Kindern hingegen ist eine solche Antwort gar nicht einmal außergewöhnlich“, berichtet Wenke Kruse, deren Mann mit seiner den Namen „Saft für alle“ tragenden Obstpresse im sechsten Jahr in Mitteldeutschland unterwegs sind.

Großbothener Heimspiel

In Großbothen hatten die beiden und ihr Gesellschafter Alexander Wust am vergangenen Wochenende eine Art Heimspiel, stammt der Firmeninhaber doch aus Kössern, wo nach wie vor seine Eltern zu Hause sind. Zudem sind die Delitzscher mit ihrer Saftpresse Stammgäste in Großbothen. „Mit unserem regelmäßig veranstalteten Streuobstwiesen-Tag wollen wir unsere Gäste mit auf eine Reise in die Zeit Oswalds mit ihren weitgehend autarken Versorgungssystemen mitnehmen“, erläutert Sandy Kästner, die im Wilhelm Ostwald Park als Waldpädagogin tätig ist.

Sehr gut funktioniert die Selbstversorgung in der am Großbothener Ortsrand beheimateten Gedenkstätte auch heute noch in punkto Vitamine. Dies hat damit zu tun, dass das reichlich 7000 Quadratmeter große Parkareal auch eine Streuobstwiese mit rund 40 Apfel- und einigen wenigen Birnenbäume beherbergt.

Nichts geht verloren: Emil liest mit Sandy Kästner und Hausmeister Thomas Beulich auch das Fallobst für die Saftpresse auf. Quelle: Roger Dietze

Jährlich bis zu einer Tonne Äpfel

„In guten Jahren ernten wir rund eine Tonne Äpfel, die zu einem kleinen Teil zum Backen für Kuchen für die diversen Tagungen Verwendung finden, hauptsächlich aber zu Saft weiterverarbeitet werden“, so Kästner, die in diesem Jahr aber mit einer unterdurchschnittlichen Ernte rechnet. „An den fehlenden Niederschlägen sowie an einer mangelhaften Bestäubung kann es nicht liegen, da wir uns eigens dazu vier Bienenvölker ausgeliehen hatten.“

Allein mit diesem Problem steht die Großbothener Wilhelm Ostwald-Gedenkstätte nicht. „Während die späten Frühjahrsfröste negative Auswirkungen auf die Erträge gehabt haben, wirkt sich der vergleichsweise feuchte Sommers nicht nennenswert positiv aus“, weiß Simon Kruse. Von Apfelproduzenten habe er erfahren, dass die Trockenheit der vergangenen Jahre den Bäumen nach wie vor in den Glieder respektive Wurzeln sitze weil bis zu diesen die reichlichen Niederschlag der vergangenen Wochen noch nicht vorgedrungen seien.

Ab ins Bad und danach in die Presse: Alexander Wust bereitet eine Kiste Äpfel für die Verarbeitung zu Saft vor. Quelle: Roger Dietze

Erträge sind sekundär

Weiter vordringen möchte auch Sandy Kästner in die Geheimnisse der Sortenvielfalt ihrer 40 Apfelbäume. „Wir lassen zwar punktuell alljährlich ein paar Äpfel beim Bundessortenamt in Wurzen analysieren, aber haben diesbezüglich noch eine ziemliche lange Wegstrecke vor uns“, so die Waldpädagogin. „Uns geht es nicht um maximale Erträge, weshalb wir auch einmal im Jahr lediglich Erhaltungsschnitte an unseren Bäumen durchführen lassen.“

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit gehört der Ostwald-Park zu jener Klientel, auf die es Simon Kruse mit seiner mobilen Saftpresse abgesehen hat. „Die Nachfrage nach Saft von eigenen Bäumen nimmt stetig zu“, so der 37-Jährige. In der Regel seien die geernteten Mengen aber zu gering, um sie bei einer Mosterei zu Saft verarbeiten zu lassen. „Mit unserem Angebot haben wir eine Lücke gefüllt, zugleich steht bei uns das Sehen, Fühlen und Schmecken im Mittelpunkt.“

Denn was unten aus der Presse herauskomme, sei Natur pur. „Wir setzen dem Saft weder Chemie noch Zucker zu, allein das Pasteurisieren reicht aus, um den Saft bis zu einem Jahr lagerfähig zu machen“, erklärt Simon Kruse.

Von Roger Dietze