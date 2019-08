Grimma/Fremdiswalde

Nach der Ernte ist vor der Ernte. Jetzt, nachdem die Getreidekörner vom Halm geholt worden sind, konzentrieren sich Landwirte schon aufs neue Erntejahr. Und das wissen auch Hersteller von Erntemaschinen, die sich mit ihren Weiterentwicklungen und Neuheiten in Position bringen. So auch die Firma New Holland, die sich bereits zum dritten Mal auf dem Gelände der Nerchau-Mutzschener Agrar und Service GmbH in Fremdiswalde mit einer Technikschau zum Anfassen vor allem dem Fachbesucher, aber auch der interessierten Öffentlichkeit präsentiert.

Optische Wahrnehmung täuscht

Ganz gleich von welchem Hersteller so ein Mähdrescher im Sommer auf den Feldern zu beobachten war, sie alle machen letztendlich den gleichen Job und unterscheiden sich für Otto Normalo höchstens in der Farbe. Deshalb sind sie auch in ihrer optischen Wahrnehmung alle gleich. In Fremdiswalde aber bekamen die Besucher weit mehr zu sehen. Darunter auch einen Mähdrescher im XXL-Format mit einer Arbeitsbreite von knapp elf Metern und einer Arbeitsleistung von bis zu sechs Hektar pro Stunde.

Dieser Mähdrescher im XXL-Format gehört zu den Hinguckern der Technikschau. Quelle: Frank Schmidt

Diese Erntekolosse sind neben Traktoren der Hingucker für große und kleine Freunde der Landtechnik. Zu den Großen gehörte Horst Jakupasch, der selbst einst in der Landwirtschaft tätig war. „Ich habe schon den Fortschritt E512 Mähdrescher gefahren und war stolz, ein für damalige Zeiten so modernes Gerät bedienen zu dürfen. Aber was diese neuen Kraftprotze heutzutage können, sprengt alle meine Vorstellungskraft“, räumt der 82-jährige Senior ein.

Zu den Kleinen zählten unter anderem der dreijährige Luca Leipnitz und der vierjährige Ben Seliga, beide haben doch mal gleich vor Begeisterung das Führerhaus des Mähdreschergiganten okkupiert und wollten gar nicht wieder weg davon.

Mit einem modernen Mähdrescher als Kulisse fachsimpeln die interessierten Besucher auf der Technikschau, die auch für die Öffentlichkeit spannend ist. Quelle: Frank Schmidt

CO² Bilanz steht im Fokus

Aber völlig legitim scheint es zu sein, dass die Firma New Holland mit ihrer Präsentation auch strategische und wirtschaftliche Ziele verfolgt. Freilich, so macht der Kommunikationsmanager Klaus Senghaas keinen Hehl daraus, „um diese Technik gut vermarkten zu können“. Doch zunehmend rücke dafür die CO²-Bilanz solcher Maschinen in den Fokus der Kunden. Und genau das hatte Senghaas den Besuchern in einem allgemein verständlichen Vortrag thematisiert. „Wir reden von alternativen Antriebsstoffen, aber nicht nur für die Landwirtschaft, sondern wohin die Reise im Allgemeinen hingeht.“

Da vertrat der Experte die Ansicht, „dass es keinen Königswegen geben wird“. Vielmehr sei er davon überzeugt, „dass auf Kurzstrecken, etwa in der Stadt, Elektroantriebe sinnvoll sind, die aber für Landmaschinen und Lkw nie infrage kommen werden.“ Für Fahrzeuge mit naturgemäß hohem Energiebedarf würden künstlich erzeuge Kraftstoffe eine Rolle spielen. Hier nannte er Methangasantriebe als „Brückentechnologie“ und perspektivisch Energie aus Wasserstoff. Doch die Entwicklung bis zur ausgereiften und preiswerten Alltagstauglichkeit dieser Brennstofftechnologie werde noch sicher bis zu zehn Jahren dauern, zeigte sich der Fachmann davon überzeugt.

Von Frank Schmidt