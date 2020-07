Colditz/Möseln

„Bei mir war es schon zehn nach zwölf“, sagt Gerd Hinkelmann. Es habe nicht viel gefehlt und er wäre gestorben. Der 54-Jährige ist zu 100 Prozent schwer behindert. Noch kann er seinen rechten Arm und das linke Bein nicht wieder bewegen, weshalb er auf Gehhilfen und Elektromobil angewiesen ist. Seinen Beruf übt der Unternehmer im Tiefbau derzeit nicht aus. Und doch meldet er sich nun mit den ersten Veranstaltungen seit Jahren zurück.

Konzertgelände mitten in der Provinz

Hinkelmann gilt im magischen Dreieck zwischen Colditz, Geithain und Rochlitz als beliebtes Unikum. In mühevoller Knochenarbeit und tatkräftig unterstützt von Gleichgesinnten befreite er Anfang der 2000er-Jahre den familieneigenen Möselner Steinbruch von Wildwuchs, baute eine Bühne mit Dach und Tanzfläche, zimmerte die Cocktailbar, sorgte für eine Toilette und verlegte Wasser- sowie Elektroleitungen. Entstanden war ein Konzertgelände mitten in der Provinz.

Anzeige

Die Konzertbühne mitten im Steinbruch. Quelle: Archiv

Weitere LVZ+ Artikel

Seit 2005 veranstaltete sein Verein dort jedes Jahr den „Rock im Bruch“ – mit befreundeten Bands, jeder Menge knatternder Traktoren und Feuertaufen etlicher Nachwuchskapellen. Er selbst ist Schlagzeuger der Band Channel 4 und unverzichtbares Mitglied der „Möselner Blechquäler“, die sonst immer zum Weihnachtssingen auf dem Colditzer Markt vom Rathausturm blasen. Ob er jemals wieder Musik wird machen können – er wisse es nicht.

Die Band Channel 4. Ganz hinten: Drummer Gerd Hinkelmann. Wegen seiner schweren Krankheit ruht die Probenarbeit noch immer. Quelle: privat

Zu dramatisch seine Krankengeschichte, die im Februar 2018 mit einer Grippe begann. Lungenentzündung, drei Wochen Koma, Blutvergiftung, Organversagen, Herzstillstand – er wurde insgesamt 15 mal unter Vollnarkose operiert und musste in fünf Kliniken behandelt werden. Seit August 2019 ist er wieder zu Hause, unterzieht sich seitdem wöchentlich Behandlungen in Ergo- beziehungsweise Physiotherapie.

50 Oldtimer und Traktoren erwartet

Die gute Nachricht: Nach krankheitsbedingter Zwangspause lädt Hinkelmann am Sonnabend, 10 Uhr, zum Traktorentreffen ein. Im Fuchsgrund würden 50 Oldtimer und Trekker erwartet. Am 19. Juli folgt, ebenfalls in Möselns Steinbruch, das nächste Highlight. Gläubige sind um 10.30 Uhr zum 14. Gottesdienst im Grünen eingeladen. Mitwirkende: Pfarrer Ragnar Quaas ( Rochlitz), sein einstiger Bad Lausicker Amtsbruder Heiner Böhme und Isolde Schulz aus Collmen.

Sommergottesdienst im Fuchsgrund zu Möseln. Quelle: René Beuckert

In den Achtzigern baute Großvater Erich im Fuchsgrund manchen Stein noch per Hand ab. Enkel Gerd führte das Werk der Hinkelmänner fort – nicht mit Spitzhacke, sondern an den Drums. Statt Bodenschätze fördert er auf dem platten Lande handgemachte Rockmusik. Eine Initiative, die ihresgleichen sucht. Seine Frau Kerstin, Vater Manfred, Ronald, Simone und Christopher Dietze, Julian Kleffling, Evelyn Jander und Wilfried Heinicke waren und sind treue Helfer.

Vorfreude auf Neustart im Fuchsgrund

Gerd Hinkelmann, den seine Freunde nur Bummi nennen, ist wieder zurück unter den Lebenden. Obwohl er sich aus gesundheitlichen Gründen an den Vorbereitungen selbst aktiv nicht beteiligen kann, fiebert er dem Neustart im Steinbruch entgegen: „Ich freue mich am Sonnabend auf unsere Diesel- und Benzingespräche, die Geschicklichkeitsspiele, das Kaffeetrinken mit den ,Blechquälern’ und abends auf unseren DJ.“

Gerd Hinkelmann (54) ist zu 100 Prozent schwer behindert. Quelle: privat

Hinkelmann erinnert daran, dass die Grippewelle 2017/18 in Deutschland mehr als 25000 Menschenleben forderte: „Zum Vergleich, in Zusammenhang mit Corona gab es in der Bundesrepublik bislang 9000 Tote.“ Sicher hätten die Zahlen ohne Shutdown noch wesentlich höher gelegen, aber unterschätzen dürfe man eben auch die Grippe nicht, so Hinkelmann, der mit seinen Gästen am Wochenende über alles sprechen wolle – nur nicht über Krankheiten.

Von Haig Latchinian