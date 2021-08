Möselner kämpft sich ins Leben zurück: Oldtimertreffen und Blasmusik im Fuchsgrund

Colditz/Möseln

Lungenentzündung, Organversagen, Herzstillstand – die Krankengeschichte des 55-Jährigen, die 2018 mit einer Grippe begann, beschäftigte ganz Colditz. Zu bekannt, zu beliebt ist Gerd Hinkelmann. Die schlechte Nachricht: Das Unikum ist seitdem schwerst behindert, kommt ohne Rolli nicht von A nach B. Die gute Nachricht: Der Berufsoptimist kämpft sich ins Leben zurück.

Einladung in Möselner Steinbruch

„Bei mir war es zehn nach zwölf“, sagt der Patient, den seine Freunde nur Bummi nennen. Es grenze an ein Wunder, dass er damals nicht für immer die Augen geschlossen habe. Auferstanden aus dem Reich der Toten sorgt er nun für ein weiteres Lebenszeichen: Am Sonnabend bittet der Unverwüstliche zu sogenannten Diesel- und Benzingesprächen in seinen Möselner Steinbruch.

Gerd Hinkelmann (55) ist zu 100 Prozent schwerbehindert. Quelle: privat

Willkommen sind ab 10 Uhr Oldtimer – vom Hühnerschreck bis zum Trekker. Es gibt Geschicklichkeitsübungen, eine kleine Ausfahrt, Kaffee und Kuchen – sowie, logisch, Blasmusik. Hinkelmann war bis zu seiner Erkrankung Vollblut-Schlagzeuger in einer Band, veranstaltete seit 2005 im Fuchsgrund den „Rock im Bruch“ – mit befreundeten Kapellen und knatternden Motoren.

Bekannter Möselner „Blechquäler“

Fehlen durfte das Mitglied der „Möselner Blechquäler“ bis zuletzt bei keinem Colditzer Weihnachtssingen: Mit seinen Kollegen blies er vom Rathausturm. Ob er jemals wieder Musik machen könne, wer weiß. Vielleicht falle dazu im Herbst eine Entscheidung, je nachdem, wie viele Leute er zusammen „trommeln“ könne. Immerhin: Arme und Hände könne er wieder bewegen.

Gerd Hinkelmann in seiner behindertengerechten Traktorenwerkstatt. Quelle: privat

Jedoch mehr schlecht als recht. Das mag auch der Grund dafür sein, weshalb er erwerbsunfähig ist. Der Unternehmer im Tiefbau und unruhige Geist kann jedoch weder Füße noch Finger stillhalten. Um sich die freie Zeit sinnvoll zu vertreiben, ist er hobbymäßig in seinen angestammten Beruf zurück gekehrt: „Ich, der alte Motorenschlosser, habe mir eine Werkstatt für Traktoren gebaut.“

„Bauernschlepper“ im Bau

Auf einem umgebauten Hocker mit Rollen bewegt er sich zwischen Motoren und Mopeds, indem er sich mit seinem gesunden Bein abstößt. Der Montagebock ist höhenverstellbar. Auch die Arbeit an der Drehbank ist möglich: „Dafür habe ich eine abgewinkelte Sitzhilfe gebastelt, so kann ich mich im Stehen anlehnen.“ Aktuell baut der Tausendsassa an einem Deutz, auch Bauernschlepper genannt.

Im Steinbruch wurden zuletzt Musiktalente gefördert. Quelle: privat

Darüber wird er am Sonnabend seine Gäste informieren. Er rechnet mit 100 Ausstellern, die auf Wunsch im Fuchsgrund auch zelten können. „Über alles können wir reden – nur über Krankheiten nicht“, sagt Bummi. Noch beherrschen Behandlungen und Therapien seinen Tagesablauf. Bei der Grippewelle 2017/18 seien in Deutschland mehr als 25000 Menschen gestorben, betont er.

Tummelplatz für Nachwuchsbands

Hinkelmann ist eine Institution in der Region: In Knochenarbeit und unterstützt von Gleichgesinnten befreite er Anfang der 2000er-Jahre den familieneigenen Steinbruch von Wildwuchs, baute eine Bühne mit Dach und Tanzfläche, zimmerte die Cocktailbar und verlegte Leitungen. Entstanden war ein Konzertgelände in der tiefsten Provinz – ein Tummelplatz gerade auch für Nachwuchsbands.

Statt Bodenschätze wurden im Fuchsgrund seitdem Talente gefördert. Handgemacht müsse die Musik sein, genau wie die Fahrzeugtechnik. „Man muss schrauben können, und es muss ordentlich was raus geblasen werden!“ Er sei kein Fan von E-Autos, gesteht Hinkelmann. „Um so schlimmer, dass ich mich fast nur noch im Elektromobil fortbewegen kann“, nimmt sich das Unikum selbst aufs Korn.

Von Haig Latchinian