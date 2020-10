Motorrad verschwindet am Naunhofer Moritzsee

Naunhof

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Motorrad-Diebstahl in Naunhof. Wie am Dienstag mitgeteilt wurde, war das Zweirad bereits am 22. September gestohlen worden. Den Angaben zufolge hatten Unbekannte die mit einem Scheibenbremsschloss gesicherte Harley-Davidson XLH 883 Sportstar mit dem amtlichen Kennzeichen MTL - HD 78 gestohlen.

Der 41-jährige Besitzer hatte das gelb lackierte Zweirad am Nachmittag auf dem Parkplatz nahe des Moritzsees abgestellt. Als etwa gegen 16:45 Uhr zum Parkplatz zurückgekehrt war, musste er das Fehlen seines Motorrads feststellen. Der Wert des Fahrzeugs liegt Polizeiangaben zufolge im mittleren vierstelligen Bereich. Es wurden Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Anzeige

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu den unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalaußenstelle Grimma, Köhlerstraße 3, Telefon 03437/ 70890 oder bei der Kripo Dimitroffstraße 1 in Leipzig, Telefon 0341/96646666, zu melden.

Von LVZ