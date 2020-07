Dürrweitzschen

Bei einem Unfall im Landkreis Leipzig ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, stieg der 72-Jährige am Samstagabend auf der Straße zwischen Dürrweitzschen und Zschoppach nach einer Pause am Straßenrand wieder auf sein Fahrzeug und fuhr an, als er vom Auto eines 60-Jährigen erfasst wurde, das sich von hinten näherte. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Von CN