Trebsen

Der 79-jährige Fahrer eines Ford Focus war am Sonntagnachmittag auf der Industriegebietsstraße unterwegs und bog dann nach links auf die Grimmaische Straße (B 107) ab. Dabei übersah der Autofahrer jedoch einen entgegenkommenden Motorradfahrer (43).

Kradfahrer verletzte sich schwer

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Kradfahrer verletzte sich so schwer, dass er in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden musste. Der Ford-Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. An Auto und Krad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

