Grimma

Ein Motorradfahrer ist nahe Grimma bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Der 32-Jährige sei am Samstagnachmittag kurz nach 15 Uhr von Großbardau nach Kleinbardau unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Beim Überholen eines Kleinstransporters habe er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Das Motorrad ging in Flammen auf.

Der Mann zog sich laut Polizei schwerste Verletzungen zu und verstarb noch am Unfallort.

Von CN