Motorradfahrerin bei Bad Lausick gestürzt und schwer verletzt

Bad Lausick

Eine Motorradfahrerin ist am Sonntagmittag bei Bad Lausick schwer verletzt worden. Die 38-Jährige ist an dem Unfall allein beteiligt gewesen. Sie war gegen 11.20 Uhr mit einer BMW R 1250 auf der Frohburger Straße (Kreisstraße 7902) in Richtung Trebishain, Ortsteil von Frohburg, unterwegs.

Beim Durchfahren einer Kurve fuhr sie geradeaus auf ein Feld, wo sie in einen dort befindlichen Entwässerungsgraben aus Beton stürzte, teilt die Polizeidirektion Leipzig mit. Die Frau wurde mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in die Notaufnahme eines Krankenhauses gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.

Von LVZ