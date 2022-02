Müllauto erfasst Seniorin in Grimma

Grimma

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag in Grimma. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen Mittag der Fahrer (42, deutsch) eines Müllfahrzeugs rückwärts auf ein Grundstück an den Gerichtswiesen, um Müllcontainer zu leeren. Dabei erfasste er aus noch unbekannter Ursache eine dahinter laufende Fußgängerin. Die 84–Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Neben dem Verkehrsunfalldienst war ein Sachverständiger der DEKRA im Einsatz. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend bezifferbar. Die Ermittlungen wurden durch den Verkehrsunfalldienst aufgenommen.

Von LVZ