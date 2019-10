Müllsünder an der Bahnstrecke und Gefahr im Stellwerk

Belgershain

Im Mondenschein legt sich leiser Nebel über die Wiese. Die Ruhe wird nur ab und zu von einem vorbeifahrenden Zug unterbrochen. Alles könnte so idyllisch sein, wäre da nicht drüben über den Gleisen das demolierte Stellwerk, das der Gemeinde Belgershain schon lange ein Dorn im Auge ist. Nun kam ein weiteres Ärgernis hinzu: ein Schutthaufen, den jemand wahrscheinlich bei Nacht und besagtem Nebel an den Waldrand kippte.

Als am 18. September die Sonne aufging, lag er dort, berichtet der stellvertretende Bürgermeister, Bernd Weisbrich, der Ungewöhnliches bemerkte. Normalerweise kippen Leute ihren Müll dazu, wenn einmal jemand einen Anfang gemacht hat. Nicht so in Belgershain, wo – so unbemerkt, wie der Haufen hingekippt wurde – selbiger seitdem kleiner wurde. „Es haben Leute leere Mörteleimer von dort nach Hause mitgenommen“, sagt der Rentner, der mutmaßt: „Vielleicht dienen sie ihnen jetzt als Blumenkübel.“

Bürgermeister Hagenow entsetzt

Wie auch immer, die Kritik geht nicht an jene, die Abfälle aus dem Wald holen, sondern an die, die sie dorthin bringen. „Das ist aus meiner Sicht nicht mehr nachvollziehbar angesichts der vielen Möglichkeiten, solche Dinge abzugeben“, schimpft Bürgermeister Thomas Hagenow (parteilos) kopfschüttelnd. „Der Betreffende muss seinen Schutt schon aufgeladen haben, damit hätte er doch locker zu einer Entsorgungsstelle fahren können.“

Fahndung mittels Foto

Er und sein Vize hoffen nun, dass jemand angesichts eines Zeitungsfotos den Umweltsünder identifizieren kann. An einigen Steinen kleben noch die hellbeigen Fliesen, die das Bad einst geziert haben. Sollte jemand wissen, wem sie gehörten, möge er das Rathaus informieren. „Und grundsätzlich bitte ich unsere Einwohner, genau hinzuschauen und sich die Autokennzeichen zu merken, wenn sie solche Taten zufällig beobachten“, fügt Hagenow an.

Allgemeinheit muss zahlen

Er plädiert für deutlich härtere Strafen bei derartigen Delikten. Denn wird der Verursacher nicht ermittelt, müsse die Allgemeinheit für die Entsorgungskosten aufkommen. „Dem Landratsamt obliegt es nun, den Haufen am Bahndamm und einen zweiten Haufen Bauschutt, der schon länger am Verbindungsweg durch die Felder zwischen Köhra und Threna liegt, zu entfernen“, erklärt Hagenow. „Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Gebühren steigen.“

Lebensgefahr am Stellwerk

Bis die Kreisbehörde den Müll wegschaffen lässt, mag noch der eine oder andere Nebel über der Wiese an der Bahnlinie schweben. Und vielleicht wird sich dann auch noch der eine oder andere Vandale drüben am Stellwerk austoben.Weil sich trotz seiner Kritik in der LVZ nichts änderte, hakte Bernd Weisbrich jetzt selbst bei der Deutschen Bahn nach. „Ich will vermeiden, dass hier dasselbe passiert, wie in der alten Bad Lausicker Mühle, wo auf einem stillgelegten Gelände ein elfjähriger Junge in die Tiefe stürzte und starb“, begründet er seine Hartnäckigkeit.

Das ehemalige Stellwerk im Sommer. Obwohl drinnen Vandalen wüten, sieht die Deutsche Bahn ihre Verkehrssicherungspflicht gewährleistet. Quelle: Thomas Kube

Wie berichtet, war das Stellwerk 2004 außer Betrieb genommen worden. Umgehend wurde es Ziel von Vandalismus. Die Bahn sieht ihre Verkehrssicherungspflicht erfüllt. Doch es gibt weder einen Zaun, noch Hinweisschilder, die das Betreten verbieten. Möglicherweise sehen Kinder und Jugendliche die Immobilie immer noch als Abenteuerspielplatz an.

Vize-Bürgermeister Weisbrich bohrt weiter

Weisbrich fordert deshalb den Eigentümer auf, nicht bei Nacht und Nebel vom Schreibtisch aus die Lage zu beurteilen, sondern sich am helllichten Tag selbst vom Zustand des Stellwerks zu überzeugen, von dem seiner Meinung nach sogar Gefahren für den Zugverkehr ausgehen, falls weitere Gebäudeteile herabstürzen und auf den Schienen landen. Einer Ortsbesichtigung würde er gern beiwohnen, bot er vor einer Woche der Deutschen Bahn an. Antwort erhielt er noch nicht.

Von Frank Pfeifer