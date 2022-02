Müllsünder in Grimma ermittelt – jetzt droht saftiges Bußgeld

Grimma

Zwei große Haufen illegal entsorgten Abfalls im Grimmaer Gemeindegebiet sorgten Anfang des Jahres für großen Unmut. Müllsünder hatten zum einen an den Hohnstädter Tongruben und zum anderen am Böhlener Kreuz ihre üblen Hinterlassenschaften einfach an den Wegrand im Wald gekippt. Gemeinsam mit der Stadt Grimma gelang es dem Umweltamt des Landkreises, beide Verursacher zu ermitteln. Gegen sie wurde jetzt ein Bußgeldverfahren eingeleitet, teilte Landratsamt-Sprecherin Brigitte Laux am Mittwoch mit.

Verursacher haben ihren Abfall wieder entfernt

Mittlerweile hätten die Verursacher die Berge aus Verpackungs-, Sperr- und Baustellenabfall wieder entfernt, so Laux. Als Bußgelder für solche Umweltsünden könnten für den Verpackungsmüll bis zu 1500 Euro festgesetzt werden. Bei Bau- und Abbruchabfällen mit einer Größe von mehr als fünf Zentimeter könne das Bußgeld sogar bis zu 20 000 Euro betragen. „Jährlich gibt der Landkreis Leipzig rund 200 000 Euro für die Beräumung des in der Landschaft wild entsorgten Abfalls aus“, gibt die Behördensprecherin eine Vorstellung von der Größenordnung der Umweltsünden.

Üble Hinterlassenschaften in Grimmaer Landschaft. Zwei Verursacher konnten ermittelt werden. Sie waren so dumm, Adressen an ihrem Müll zu lassen. Quelle: Stadt Grimma

Meist bleiben die Verursacher im Dunkeln. Doch dieses Mal waren sie so dumm, Adressen im Abfall zu hinterlassen. Beim Müllberg aus dem Thümmlitzwald waren Name und Anschrift an einem alten Paket in bester Qualität zu entziffern – die Spur führte nach Colditz. An den Tongruben zwischen Grimma und Leisnig fischten die Leute der Stadtverwaltung eine Adresse aus der Großstadt Leipzig aus einem Müllsack.

Am Böhlener Kreuz fanden sich Verpackungen, Teile von Schränken, Holz, Elektronik und richtiger Hausmüll am Wegesrand. An den Tongraben hatte man den Eindruck, Reste einer Haussanierung vorzufinden.

Von Frank Prenzel