„Mugge“, Masken, Mindestabstand: So lief der Männertag im Landkreis Leipzig

Party funktioniert auch in Corona-Zeiten. Mit allem, was dazu gehört: Livemusik, Bier, Luftballons, ausgelassener Feierlaune. Es braucht es dafür: Zwei Musiker, zwei Sessel, ein Autoanhänger, ordentliche Boxen und ein feierwütiges Publikum. Und das alles unter Einhaltung aller Abstandsregeln und mit Mundschutz. So geschehen am Vatertag im Landkreis.

Mirko Altmann, Sänger der Band HowBeats, und Marek Preißner, Sänger und Gitarrist von Leiseschrei, waren am Himmelfahrtstag in der Region unterwegs, um den Herrenrunden die passende Musik um die Ohren zu hauen. Live, versteht sich. Und unter dem kreativen Namen m&m`s. Die Idee: beide machen es sich auf einem Anhänger im Sessel gemütlich – wobei der Hänger in Anbetracht der auch dort gültigen Abstandsregeln recht groß ausfallen muss –, nehmen die Gitarre in die eine und das Bier in die andere Hand, das Mikrofon vor den Mund und erfüllen Musikwünsche. Und zwar den Herrenrunden, die die m&m`s vorher gebucht haben.

Herrenrunden buchen m&m`s für Privatkonzerte

So wie Martin Breiting, Lehrer in Borna, wohnhaft in Markkleeberg und befreundet mit Altmann in Böhlen. Breiting war mit seinen Jungs, den Rädern und ganz viel Abstand unterwegs, Ziel: Kahnsdorf. Eine ausgiebige Pause eben mit Bier und Gesang gab es am Stausee Rötha. Die m&m`s hatten sich vom Inhaber der Fahrschule Buschi`s, Uwe Buschkowski, und dessen Bruder Ralf durch die Gegend kutschieren lassen, um die Konzertbühne überall dort aufzustellen, wo die Herren sie haben wollten. Und Breiting orderte sie eben zur alten Obstweinschenke nach Rötha.

„Normalerweise hätten wir den Vatertag am Schloss Frohburg verbracht, wo sonst die Hölle los ist und die Bands spielen. Aber weil ja nun alles abgesagt wurde, haben wir die zwei Jungs gebucht“, erzählt Breiting.

Mugge gegen Spende – für den Verein Wegweiser

Vier bis fünf Titel schafften Mirko und Marek an den jeweiligen Orten des Geschehens: neben Rötha in Böhlen, Gaulis, am Hainer See, am Breiten Teich in Borna, in Eschefeld, Frohburg und Benndorf. Motto der Sessel-Konzerttour: „Wir muggen, ihr spendet“. Anders gesagt: Musik gegen Geld. „Und das geht dann im Kampf gegen häusliche Gewalt und Kindeswohlgefährdung an den Verein Wegweiser, dessen Team durch Familienhilfe, Beratungsstellen und Frauen- und Kinderschutzhaus einen nicht in Worte zu fassenden Beitrag in unserer Region leistet“, begründen die m&m`s.

Kosten pro Viertelstunde „Live-Musike und bekanntem Ulk“: 20 Euro plus x. Und das X brachte bei weitem mehr ein als die 20 Euro. Schon in Rötha – dritte Station am Donnerstag – war eine fast vierstellige Summe zusammengekommen. „Ich glaub`, die Leute mögen uns – und finden die Arbeit vom Wegweiser gut“, brachte Altmann den Erfolg der m&m`s auf den Punkt.

NKC bewirtet Männerrunden mit Abstand und guter Laune

Partystimmung herrschte den ganzen Vatertag über auch in der Bornaer Straße in Neukieritzsch. Der Neukieritzscher Karnevals Club hatte seinen Umzugswagen, der dieses Jahr nur selten zum Einsatz kam, am Vereinshaus aufgestellt und verkaufte Roster, Steaks und Bier. „Und auch, wenn wir nur Essen to go anbieten können, so ist es doch richtig lustig bei uns“, sagt Kathleen. Zusammen mit den Mädels der Tanzgruppe Devil Dancers organisierte sie den Verkauf, während auf dem Wagen Patrick Breuer für die passende Musik (a la Après Ski) sorgte und Präsident Sven Russau gemeinsam mit Joachim Mann den Grill im Auge behielt. Und bei den gültigen Abstandsregeln blieb gleich mehr Platz zum Tanzen und Feiern. „Denn von Corona lassen wir uns nicht unterkriegen.“

So auch am Kloster Nimbschen in Grimma. Seit Jahren ist das Gelände Anziehungspunkt für jene, die den Männertag ausgiebig feiern wollen. Dabei ist Christi Himmelfahrt eigentlich ein christliches Fest, doch viele Leute nehmen die Gelegenheit wahr, diesen Tag, auf ihre Weise zu begehen. Zogen noch vor Jahren vornehmlich die Herren der Schöpfung mit dem geschmückten Bollerwagen oder per Drahtesel, auf der sogenannten Kneipentour durch die Lande, hat sich das Bild mittlerweile gewandelt.

Viele Familien nutzen Tag für Ausflüge

Auch Familie Pflock hat sich dieses alljährlich wiederkehrende Ereignis nicht entgehen lassen. „Wir sind mit einer befreundeten Familie, zusammen mit den Kindern, von Nerchau aus hierher geradelt. Für die Kinder ist der Ausflug eine willkommene Abwechslung. Das gemeinschaftliche Erleben in der Natur möchten wir nicht missen“, gesteht Michael Pflock.

An anderer Stelle stehen Elke Schreiber und Ute Wegener an einem kleinen Tisch im sicheren Abstand zueinander. „Unsere Männer sind gerade Getränke holen“, verrät Elke Schreiber. Weiter sagt sie, den Männertag verbringen beide Familien zusammen, um miteinander etwas auf die Beine zu stellen. Ute Wegener erinnert sich, dass früher hier zur Unterhaltung der Gäste, eine Liveband spielte. „Die Musik aus dem Lautsprecher empfinde ich dennoch als angenehm“, stellt Ute Wegener fest. Auch Bernd Wegener freut das Ereignis, bringt es doch in diesen Zeiten die Leute zusammen, wie er feststellt.

Hotelchefin setzt Hygienevorgaben um

Die Hotelchefin Antonia Fischer hat ein wachsames Auge auf das Geschehen auf ihren Platz. „Wir haben die Hygienevorgaben des Gaststättenverbandes umgesetzt, was gar nicht so leicht war. Zumindest erkennen die Besucher welchen Abstand sie einhalten müssen, um an die Getränke und Speisen zu kommen. Es ist etwas beschwerlicher als die vorangegangenen Jahre. Damit alles seine Ordnung hat, wurde die Umsetzung am Vortag vom Ordnungsamt abgenommen. Für mich ist es immer wieder schön mitzuerleben, dass besonders Familien das Ereignis für einen Ausflug nutzen“, meint Antonia Fischer.

Ein Feuerwehrfahrzeug vom Typ Barkas, mit nur zwei „ Mann“ Besatzung auf der Zufahrt zum Gelände, ist schon ein ungewöhnlicher Anblick. „Das Feuerwehrfahrzeug nutze ich für Ausflüge“, erzählt Lars Lindner. Die Region kenne er noch aus früheren Zeiten und verfolge neugierig, was sich verändere. „Gern hätten meine Frau und ich noch mehr Fahrgäste aus dem Bekanntenkreis mitgenommen, doch Corona hat uns Einhalt geboten“, gesteht er, verspricht aber immerhin, daheim von der Tour durchs Muldental erzählen. „Zumal am Kloster Nimbschen allerhand los war“, sagt so Lindner.

Auszeit von der Arbeit im Einzelhandel

Für Karin und Jochen Gerlach aus Grimma-West ist der Besuch der Wiese am Kloster ein alljährlich wiederkehrendes Ereignis. „Für uns ist es ein Spaziergang an der frischen Luft. Da ich im Einzelhandel beschäftigt bin und stets während der ganzen Arbeitszeit einen Mundschutz tragen muss, was recht mühevoll ist, bin ich froh, meine Freizeit draußen zu verbringen“, verrät sie. Ihr Ehemann Lars sagt, es sei ein schönes Erlebnis bei dieser Gelegenheit auf bekannte Gesichter zu treffen.

Insgesamt gaben sich die Menschen im Landkreis Mühe, die gültigen Abstandsregeln trotz der guten Laune einzuhalten. Größere Versammlungen habe es bis zum frühen Abend nicht gegeben, teilte die Polizei mit. Ausnahmen gab es aber: So war etwa das Ufer des Großstolpener Sees so gut besucht, dass Abstand kaum möglich war.

