Muldental

Die Mulde weist derzeit an mehreren Stellen eine ungewöhnliche Grünfärbung auf. Sichtbar wird das derzeit unter anderem bei Grimma. Auch in Nordsachsen, so im Bereich der Fähre in Gruna und an der Muldebrücke in Bad Düben, haben Experten die Verfärbung im Wasser feststellen müssen. Die Untere Wasserbehörde und das Gesundheitsamt sind bereits alarmiert. In Nordsachsen wurden Wasserproben genommen. Die Proben werden in der Landesuntersuchungsanstalt in Dresden auf Algen untersucht. Ergebnisse würden Ende dieser Woche feststehen, so ein Sprecher.

Grünfärbung durch Algen

Die Experten gehen davon aus, dass die Grünfärbung durch Algen hervorgerufen wird. „Im Sommer kann es bei einem hohen Nährstoffangebot durch Phosphate und Stickstoff und lang anhaltenden hohen Temperaturen im Gewässer zu einer starken Vermehrung von Grünalgen oder Blaualgen kommen“, erklärt Simone Hentschel, Hygieneingenieurin beim Gesundheitsamt in Nordsachsen. Dabei werde die Grünfärbung meist durch Grünalgen hervorgerufen.

Höhere Pegel würden Wachstum eindämmen

Experten halten es für möglich, dass die anhaltende Schönwetterperiode verbunden mit angestiegenen Wassertemperaturen mit einem verstärkten Algenwachstum in den Gewässern verbunden ist. Ein stark grünlich, teilweise rahmig-schlierig anmutender Teppich werde an der Wasseroberfläche sichtbar. Komme Wind auf, sammeln sich diese Algen an ufernahen Zonen. Die Sichttiefe des Gewässers werde verringert. Letztlich würden gegen Algenblüten nur die Verringerung von Nährstoffeinträgen, sinkende Temperaturen und „höhere Wasserführungen“ helfen.

Während auf der Mulde derzeit nur Grünalgen vermutet werden, sind im Muldestausee in Pouch inzwischen sogar Blaualgen nachgewiesen worden. Blaualgen sind giftig und können Hautreizungen hervorrufen. Auch in der Ostsee treten Blaualgen vereinzelt auf und sorgten schon für Unruhe unter Urlaubern.

Von Nico Fliegner