Muldental: Geklaute EC-Karte im Papierkorb einer Bankfiliale

Grimma

René Kobow wandte sich an die LVZ, weil er auf ein Problem hinweisen und auch Dampf ablassen möchte. Seiner Schwiegermutter sei am Sonntagnachmittag auf dem Grimmaer Friedhof ein Stoffbeutel mit ihrer EC-Karte gestohlen worden. „Sie ließ die Karte sofort sperren und erstattete noch am gleichen Tag telefonisch sowie am Folgetag persönlich Anzeige bei der Polizei.“

Zwischenzeitlich habe sie von der Bank erfahren, dass ihre EC-Karte im Papierkorb der Filiale gefunden wurde. „Das bedeutet, der Dieb hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen in der videoüberwachten Filiale die Karte probiert und dann weggeworfen“, mutmaßt unser Leser. Das Geldinstitut ist der Redaktion bekannt, soll aus Sicherheitsgründen aber anonym bleiben.

Vorwurf an die Polizei

Wie seine Schwiegermutter vor Ort erfahren haben soll, sei dies genau so nicht zum ersten Mal passiert. Was ihn in diesem Zusammenhang wütend macht: „Die Polizei tut nix!“ Er fragt, ob es nicht sinnvoll wäre, zumindest zu prüfen, ob auf dem Videomaterial der Täter sichtbar ist. Der Versuch sei es allemal wert, da man den Zeitraum doch eingrenzen könne.

Er habe volles Verständnis dafür, dass die Bank auf die Polizei verweise, sagt Schwiegersohn René Kobow. „Wer sonst verfolgt Straftaten?!“ Wenn seiner Schwiegermutter gegenüber aber damit argumentiert werde, die Polizei ermittele nicht, weil Zitat „kein Personenschaden entstanden ist“, finde er das kritikwürdig.

Sprecher: „ Polizei ist nicht untätig“

Personalmangel hin oder her: Hier ließe sich mit geringem Aufwand womöglich gar ein mutmaßlicher Serientäter überführen, gibt der Schwiegersohn zu bedenken. Seiner Meinung nach dürfe man den Vorfall nicht einfach zu den Akten legen. Man müsse nachhaken und ihn publik machen.

Friedhof hat Unschuld verloren Kommentar von Haig Latchinian Eine ältere Dame wird auf dem Grimmaer Friedhof bestohlen. Besonders ärgerlich: In dem entwendeten Stoffbeutel befand sich unter anderem auch die EC-Karte. Was dann folgt, kann sich jeder denken: Aufregung, Sorgen, vor allem Rennereien. Da muss die Girokarte gesperrt, Anzeige erstattet und vielfach manches Ausweispapier neu beantragt werden. Das kostet Zeit, Mühe und auch Geld. Und das alles nur, weil man vielleicht einen Moment unachtsam war. Auf dem Friedhof sind die Gedanken oft ganz woanders. Das muss auch so sein. Trauernde führen nicht selten Zwiegespräche mit ihren Liebsten, befinden sich in einer ganz anderen Welt. Im stillen Gedenken sind Trauernde überall, nur nicht bei dem am Lenker hängenden Beutel. Lange Zeit galt der Friedhof als heiliger Ort. Innerhalb der Mauern schienen Ruhe, Würde und Anstand in Stein gemeißelt. Fragt man Friedhofsverwalter, ist auch das nicht mehr so. Da wird Blumenschmuck direkt vom Grab gestohlen, da werden Autos auf dem Vorplatz geknackt. Der Friedhof hat längst seine Unschuld verloren. Das macht betroffen und nachdenklich. Einige Ehrlose nutzen die Gefühle von Trauernden bewusst aus, nur um sich zu bereichern. Ein besonders schändliches Verhalten. Was sagt uns das? Wir müssen inzwischen selbst an den Gräbern unserer Liebsten ständig auf der Hut sein. Dürfen unsere Blicke nicht mehr gen Himmel richten, ohne vorher zu schauen, ob die Luft rein ist. Nein, in dieser, unserer Welt scheint nichts mehr sicher.

Philipp Jurke von der Polizei in Leipzig kennt den Vorfall. Er bestätigt, dass Anzeige erstattet und der Diebstahl aufgenommen wurde. Auch die Vernehmung der Bestohlenen sei erfolgt. Er könne den Schwiegersohn beruhigen, nichts werde unter den Teppich gekehrt. Nur gehe es eben nicht von heute auf morgen. Die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang, so Jurke.

Auswertung der Videos auf Anforderung der Polizei

Sollte sich der Verdacht auf eine Straftat erhärten, sei es üblich, Kontakt zum jeweiligen Geldinstitut aufzunehmen. In der Regel werde das Videomaterial gesichtet. Relevanz habe aber nur diese eine Sequenz, die in Verbindung mit dem mutmaßlichen Dieb und der konkreten Geldkarte stehe, nicht etwa ein Kunde davor oder danach, stellt der Polizeisprecher klar.

Achim Kuhl, Marktbereichsleiter der Sparkasse Muldental: „Videoaufzeichnungen werden von Geldinstituten generell nur auf Anforderung der Polizei und niemals allein ausgewertet. Dies erfolgt ausschließlich im Beisein von Datenschutz und Polizei.“ Auch er bestätigt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft bei Bedarf nur eine konkrete Sequenz zur Verfügung gestellt werde.

Von Haig Latchinian