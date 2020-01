Meldungen des Tages aus dem Muldental

Muldtental

Neben den großen Geschichten passieren im Muldental auch viele kleinere Dinge. Auch sie sind es wert, gemeldet zu werden. Wir liefern den aktuellen Überblick.

Ortschaftsräte tagen

Mit dem Jahreswechsel tagen heute erstmalig wieder einige Ortschaftsräte. Den Auftakt macht der Ortschaftsrat von Großbardau am Dienstag von 18.30 Uhr an im Feuerwehr-Raum Kleinbardau. Nach der Möglichkeit für Bürger, Anfragen zu stellen, soll hier die Vorplanung zur Erneuerung der Staatsstraße 11 (innerorts) vorgestellt werden. Am Mittwoch, 8. Januar, soll ein weiteres Mal im Ortschaftsrat Erdmannshain/Eicha/Albrechtshain (EEA) über die Parksituation am Wohngebiet Zur Plagbreite beraten werden. Die öffentliche Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus Eicha beginnt um 19 Uhr.Der Ortschaftsrat von Mutzschen trifft sich zu seiner ersten Sitzung im neuen Jahr am Donnerstag, 9. Januar, von 19 Uhr an im Bürgerbüro Mutzschen. Und in der Begegnungsstätte Döben tagt ebenfalls am 9. Januar von 19.30 Uhr an der Ortschaftsrat von Döben.

Kommunalcafé in Brandis

Wer Fragen an oder Anregungen für den Brandiser Bürgermeister hat, kann die am 9. Januar wieder direkt loswerden. Denn Arno Jesse lädt am Donnerstag ab 17 Uhr das nächste Mal zu seinem Café Communale ein. In ungezwungener Runde kann man mit ihm im Café der Bäckerei Keller, Hauptstraße 33, Fragen zu stadtpolitischen Themen, Sorgen oder Kritik konstruktiv diskutieren. Das nächste Café Communale findet wegen der Winterferien erst wieder am 12. März statt.

Naunhofer Bürgermeisterkandidatin sucht das Gespräch

Mit den Naunhofern möchte die von der CDU nominierte parteilose Bürgermeisterkandidatin Anna-Luise Conrad ins Gespräch kommen. Sie lädt dazu ein, mit ihr über ihre Vorstellungen für die Stadt und ihre Ortsteile zu diskutieren. Geschehen kann das am 7. Januar, ab 19 Uhr, in der Erdmannshainer Gaststätte „Zur Mühle“, am 13. Januar, ab 18.30 Uhr, in der Ammelshainer „Neubauernschänke, am 14. Januar, ab 19 Uhr, im „Lindenhof“ Fuchshain und am 15. Januar, ab 19 Uhr, in der „Lindenklause“ Lindhardt.

Von lvz